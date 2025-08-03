OpenAI 300 milyar dolar değerlemeye ulaştı

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Tam Boyutta Gör Geçen yıl 5 milyar dolar zarar eden ve uzun süre kâra geçmesi imkansız görünen OpenAI şirketi devasa yatırımlar almaya devam ediyor. Yatırımcılar şirketin her yatırım turuna adeta akın ediyor.

OpenAI yeniden yatırım arıyor

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ağustos 2025 tarihinde firma 8.3 milyar dolarlık yeni bir finansman turunu başarıyla tamamladı. Şirketin mevcut değeri bu yatırımla birlikte 300 milyar dolara ulaşmış oldu.

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SoftBank liderliğindeki bu turda Dragoneer Investment Group tek başına 2.8 milyar dolarlık yatırım yaptı. Ayrıca Blackstone, T. Rowe Price, Fidelity, TPG ve Coatue gibi yatırımcılar da destek verirken tur, hedefin çok üzerinde talep görerek önceden kapandı. OpenAI yıl sonuna kadar toplamda 40 milyar dolarlık bir yatırım hedefliyor.

Tüm bu gelişmeler OpenAI şirketini halka açılma sürecine doğru taşırken, toplanan yatırımlar bu yolda büyük destek sağlayacak. Şirket hem son kullanıcı hem de kurumsal alanda lider AI firması olmayı amaçlıyor.

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