Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, Kanada'daki silahlı saldırganın konuşmalarını tespit etti ancak polise haber vermedi

    Kanada'da bir saldırganın 8 kişiyi öldürmesinden aylar önce ChatGPT'deki yazışmaları OpenAI çalışanları tarafından işaretlendi. Ancak şirket, durumu polise bildirmeme kararı aldı.

    OpenAI, silahlı saldırganı tespit etti ancak polise haber vermedi Tam Boyutta Gör
    The Wall Street Journal’ın haberine göre, Kanada’nın British Columbia eyaletinde 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar’ın sekiz kişinin hayatını kaybettiği toplu silahlı saldırıyı gerçekleştirmesinden aylar önce, ChatGPT üzerinden yaptığı ve silahlı şiddet senaryoları içeren yazışmalar OpenAI çalışanları tarafından işaretlendi. Ancak şirket yönetimi, bu durumu Kanada makamlarına bildirmeme kararı aldı.

    Haberde yer alan bilgilere göre Van Rootselaar, geçen yıl Haziran ayında birkaç gün boyunca ChatGPT’de silahlı şiddet içeren kurgular paylaştı. Bu içerikler şirket içinde incelemeye alındı ve birden fazla çalışan olası bir bildirim konusunu tartıştı. Ancak üst düzey yöneticiler, olayın kolluk kuvvetlerine iletilmemesine karar verdi.

    7 kişiyi öldürüp intihar etmişti

    10 Şubat’ta gerçekleşen saldırıda Van Rootselaar, önce aile evinde annesi Jennifer Jacobs (39) ile 11 yaşındaki üvey kardeşi Emmett Jacobs’u öldürdü. Ardından okuluna giderek ateş açtı. Okulda düzenlenen saldırıda 39 yaşındaki bir eğitim asistanı ve yaşları 12 ile 13 arasında değişen beş öğrenci yaşamını yitirdi. 25’ten fazla kişi de yaralandı. Daha sonra saldırgan silahla kendini vurarak intihar etti.

    Kanada federal polisi, Van Rootselaar’ın yaklaşık dört yıl önce okuldan ayrıldığını ve geçmişte ruh sağlığı nedeniyle evine polis ekiplerinin çağrıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında okulda belirli bir kişinin hedef alındığına dair kanıt bulunmadığı bildirildi.

    OpenAI'ın güvenlik politikaları tartışma konusu oldu

    OpenAI’nin söz konusu yazışmaları değerlendirmesine rağmen resmi bir bildirim yapmaması, şirketin güvenlik politikalarına yönelik eleştirileri artırdı. OpenAI, Ağustos 2025’te yayımladığı bir blog yazısında, ChatGPT konuşmalarını zararlı içerik açısından izlediğini ve riskli görülen içerikleri insan inceleme ekibine yönlendirdiğini duyurmuştu. Şirket, başkalarına yönelik yakın ve ciddi fiziksel zarar tehdidi durumunda kolluk kuvvetlerine başvurulabileceğini belirtmişti.

    Öte yandan OpenAI, son dönemde ChatGPT’nin ruh sağlığı krizleriyle bağlantılı olduğu iddiaları nedeniyle de hukuki baskı altında. Geçen yıl açılan yedi ayrı davada, bazı kullanıcıların chatbot ile uzun süreli etkileşimlerinin ardından sanrılar yaşadığı ya da intihar ettiği öne sürülerek şirkete haksız ölüm ve intihara yardım suçlamaları yöneltildi. Şirket, uzmanların “AI psikozu” olarak adlandırdığı vakalarla ilişkilendirilen GPT-4o modelini Şubat ayında kullanımdan kaldırmıştı.

    Habere göre, şirket içindeki tartışmaların varlığı OpenAI tarafından doğrulandı. Ancak Van Rootselaar’ın yazışmalarının hangi kriterlere göre değerlendirilip yetkililere bildirilmediği netlik kazanmış değil. O dönemki şirket politikalarının, daha sonra kamuoyuna açıklanan çerçeveden farklı olup olmadığı da bilinmiyor.

    Olayın, yapay zeka şirketlerinin potansiyel tehditleri bildirme yükümlülüklerine ilişkin tartışmaları alevlendirmesi bekleniyor.Aynı zamanda gizlilik, hukuki sorumluluk ve şirketlerin olası bir tehlike karşısında nerede sınır çizmesi gerektiği gibi zor soruları da gündeme getiriyor.

    Kaynakça https://www.wsj.com/us-news/law/openai-employees-raised-alarms-about-canada-shooting-suspect-months-ago-b585df62 https://www.perplexity.ai/discover/tech/openai-weighed-alerting-police-sIxT26ReSJSoRKQlLve_ZQ
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    ozbey08 36 saniye önce

    https://youtu.be/xj3IH_ogzig?si=prSo7gbdFyrSoEM_

    Profil resmi
    scorpion20 16 saat önce

    Dehşetengiz

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    davayı kaybettim avukatlık ücretini nereye yatıracağım ford fiesta 1.25 sertleşen silecek nasıl yumuşatılır opel astra 1.6 enjoy otomatik vites yorumları sağlık meslek lisesi nde okuyanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum