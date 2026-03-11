Giriş
    OpenAI, Sora’yı ChatGPT’ye eklemeyi planlıyor

    OpenAI, yapay zeka video üretim aracı Sora’yı ChatGPT’ye entegre etmeye hazırlanıyor. Şirketin bu adımla kullanıcı sayısını ve erişimi artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

    OpenAI, Sora’yı ChatGPT’ye eklemeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında son yılların en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan OpenAI, video üretim teknolojisini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştıracak yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre OpenAI, yapay zeka tabanlı video üretim aracı Sora’yı doğrudan ChatGPT platformuna entegre etmeyi planlıyor.

    Erişim büyük ölçüde artabilir

    The Information’ın haberine göre OpenAI, metin komutlarından video üretebilen Sora’nın yeteneklerini ChatGPT içerisinde sunmayı hedefliyor. Böylece kullanıcılar, sohbet tabanlı arayüzü üzerinden video oluşturabilecek. Ancak artan erişimle birlikte şirket için maliyetlerin de artabileceği değerlendiriliyor. Video üretimi, metin tabanlı yapay zeka işlemlerine kıyasla çok daha yüksek işlem gücü ve altyapı gerektiriyor.

    Sora, OpenAI’ın çok modlu yapay zeka (multimodal AI) alanındaki çalışmalarının önemli bir parçası olarak geliştirildi. Söz konusu teknoloji aynı zamanda video üretim araçları geliştiren rakiplerle de doğrudan rekabet ediyor. Bu alanda OpenAI’ın karşısında, Meta ve Google gibi teknoloji devlerinin geliştirdiği metinden videoya içerik üretim sistemleri bulunuyor.

    Hatırlanacağı üzere OpenAI, Sora’yı ilk olarak Eylül 2025’te bağımsız bir uygulama olarak piyasaya sürmüştü. Mobil platformlarda sunulan uygulama, kullanıcıların yapay zeka tarafından oluşturulan videolar üretmesine ve bu içerikleri sosyal medya benzeri bir akış içinde paylaşmasına olanak tanıyordu. Ancak uygulama lansman sonrası yakaladığı ilgiyi koruyamadı ve Sora’nın indirme sayıları Ocak ayında aylık bazda yüzde 45 geriledi. OpenAI, platformun kullanımını artırmak amacıyla The Walt Disney Company ile anlaşma yaparak Disney karakterlerinin Sora üzerinden video üretiminde kullanılabilmesini sağlamıştı. Ancak bu iş birliğinin de platformun kullanımını belirgin biçimde artırmadığı belirtiliyor.

