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    OpenAI, SpaceX'in Cursor anlaşmasını sonlandırmaya hazırlanıyor

    OpenAI, SpaceX'in satın aldığı Cursor'a yapay zeka modelleri sağlamayı durdurma kararı aldı. Karar, Elon Musk ve Sam Altman arasındaki anlaşmazlığa dikkat çekiyor. İşte detaylar:

    OpenAI, SpaceX'in Cursor anlaşmasını sonlandırmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, SpaceX'in satın aldığı kodlama aracı Cursor'a yapay zeka modelleri sağlamayı durdurma planını açıkladı. Şirket, kararın SpaceX'in hizmet şartlarına uyacağı konusunda yeterli güvence bulunmaması nedeniyle alındığını bildirdi. Gelişme, OpenAI CEO'su Sam Altman ile SpaceX CEO'su Elon Musk arasındaki yıllardır devam eden hukuki ve ticari anlaşmazlığın teknoloji sektöründeki yeni bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

    OpenAI ve Musk geriliminde yeni cephe: Cursor

    OpenAI, kararına gerekçe olarak Musk'ın şirketleriyle yaşanan önceki sözleşme sorunlarını gösterdi. Şirket tarafından yayımlanan blog yazısında, SpaceX'in teknolojiyi hizmet şartları kapsamında kullanacağından emin olunamadığı ve büyük ölçekli entegrasyonlarda güvenlik ile sözleşme uyumunun özel anlaşmalarla güvence altına alınmasının gerekli olduğu belirtildi. OpenAI ayrıca, daha önce Twitter olarak bilinen X'in, Musk tarafından satın alınmasının ardından OpenAI ile yaptığı sözleşmenin şartlarını ihlal ettiğini savundu.

    Kararın arkasındaki gerilim, Musk ile Altman arasındaki daha geniş anlaşmazlığın geçmişine dayanıyor. Musk, OpenAI'nin kuruluşundaki kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaştığını ve şirketin başlangıçtaki misyonunu değiştirdiğini öne sürerek OpenAI ve Altman'a karşı 150 milyar dolarlık bir dava açmıştı. Dava sürecinde Musk tarafı Altman hakkında ağır suçlamalarda bulunurken, OpenAI ise Musk'ın şirket üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını ileri sürmüştü.

    OpenAI'nin açıklamasının ardından Cursor'ın kurucu ortaklarından ve halen SpaceX'te yönetici olarak görev yapan Michael Truell, iki şirketin sorunu çözmek amacıyla görüştüğünü açıkladı. Bu durum, OpenAI'nin model erişimini sonlandırma planının henüz taraflar arasındaki tüm temasların sona erdiği anlamına gelmediğine işaret ediyor. Öte yandan OpenAI, Cursor ile mevcut anlaşmasının kontrol değişikliği sonrasında sözleşmenin iptal edilmesine yönelik sınırlı bir süre tanıdığını belirtti ve 12 Kasım 2026 tarihini kapanış tarihi olarak önerdi. 

    Gelişmenin dikkat çeken diğer tarafı Anthropic'in tutumu oldu. OpenAI ve SpaceX ile farklı alanlarda rekabet eden şirket, SpaceX ile devam eden ortaklığına rağmen Cursor'da Claude modellerini desteklemek amacıyla işlem gücünü artırmayı planladığını duyurdu. Anthropic'in kurucu ortaklarından Tom Brown tarafından aktarılan bu plan, OpenAI'nin geri çekilmesinin Cursor gibi kodlama araçlarında kullanılan yapay zeka modelleri arasındaki rekabeti hızlandırabileceğini gösteriyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 1 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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