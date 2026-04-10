OpenAI, Stargate UK veri merkezi planını askıya aldı

OpenAI, Nvidia ile birlikte yürüttüğü ve Birleşik Krallık’ın egemen yapay zeka altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen Stargate UK veri merkezi projesini geçici olarak durdurdu. Aktarılan bilgilere göre kararın arkasında yüksek enerji maliyetleri ve düzenleyici süreçlerdeki belirsizlikler bulunuyor.

Stargate UK için frene basıldı

Eylül ayında duyurulan Stargate UK girişimi Birleşik Krallık hükümetiyle daha önce başlatılan stratejik iş birliğinin bir devamı niteliğindeydi. Proje kapsamında ülkede kurulacak veri merkezleri aracılığıyla gelişmiş yapay zeka modellerinin yerel olarak çalıştırılması hedefleniyordu.

Bu altyapı, özellikle yetki alanının kritik olduğu özel kullanım senaryolarında devlet kurumlarının ve hassas sektörlerin dışa bağımlılığı azaltarak kendi sınırları içinde yüksek kapasiteli yapay zeka sistemlerine erişmesini mümkün kılacaktı. İlk etapta 8.000 GPU devreye alınması ve ardından kapasitenin 31.000 GPU’ya kadar çıkması hedeflenmişti.

OpenAI, projeye ilişkin değerlendirmesinde Birleşik Krallık’ın yapay zeka alanındaki potansiyeline güçlü biçimde inanmaya devam ettiğini vurguladı. Ancak şirket, mevcut koşulların büyük ölçekli altyapı yatırımı için yeterli olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada yüksek enerji maliyetleri ve düzenleyici süreçler nedeniyle projenin şu aşamada ilerletilmediği ifade edildi.

Stargate UK girişimi, OpenAI’ın farklı ülkelerle yürüttüğü daha geniş kapsamlı “OpenAI for Countries” programının bir parçası olarak görülüyordu. Bu program kapsamında şirket Avustralya, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Slovakya, Kazakistan ve çeşitli başka ülkelerle benzer egemen yapay zeka altyapısı projeleri üzerinde çalışıyor. Bu projelerde bir değişiklik olup olmayacağı ise şimdilik belirsiz.

