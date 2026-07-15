OpenAI taşınabilir yapay zeka hoparlörüyle donanım pazarına giriyor

Tam Boyutta Gör OpenAI'nin ilk tüketici donanımı olarak geliştirdiği öne sürülen cihazın, ekranı bulunmayan taşınabilir bir yapay zeka hoparlörü olacağı iddia edildi. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre cihaz, kamera ve çeşitli sensörlerle çevresini algılayabilen, gelişmiş yapay zeka modellerini çalıştıran yeni nesil bir ev bilgisayarı yaklaşımıyla tasarlanıyor. Şirketin Mayıs 2025'te Jony Ive'ın kurduğu io Products ile donanım alanında iş birliğini duyurmasının ardından gündeme gelen proje, Apple ile devam eden ticari sır davası nedeniyle yeniden dikkat çekmiş durumda.

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İlk cihaz gelecekteki mobil yapay zeka platformunun habercisi olabilir

OpenAI'nin donanım planları uzun süre büyük ölçüde gizli tutulurken, ilk ayrıntılar iyO tarafından açılan marka ihlali davası kapsamında mahkemeye sunulan belgeler sayesinde ortaya çıkmıştı. Bu belgeler, geliştirilen ilk ürünün giyilebilir bir cihaz veya kulak içi bir ürün olmayacağını gösteriyordu. Son olarak paylaşılan yeni bilgiler ise şirketin odağının taşınabilir, ekranı olmayan ve yapay zekayı günlük yaşamın merkezine yerleştirmeyi hedefleyen farklı bir cihaz üzerinde yoğunlaştığını düşündürüyor.

Söz konusu cihaz, klasik akıllı hoparlörlerden ayrılan bir yaklaşım benimsiyor. Kaynaklara göre OpenAI, ürünü şirket içinde yalnızca bir hoparlör olarak değil, yapay zeka çağının ihtiyaçlarına uygun yeni bir bilgisayar türü olarak tanımlıyor. Sistemin bünyesinde yer alacağı belirtilen kamera ve diğer sensörler, kullanıcının bulunduğu ortamı ve bağlamı algılamaya yardımcı olacak şekilde tasarlanıyor. Böylece cihazın yalnızca sesli komutlara yanıt veren geleneksel akıllı hoparlörlerden daha kapsamlı bir yapay zeka deneyimi sunmasının hedeflendiği ifade ediliyor. Ancak bu yeteneklerin hangi yazılım altyapısıyla çalışacağı ve hangi kullanım senaryolarını destekleyeceği henüz netleşmiş değil.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan bilgilere göre cihaz sabit kullanım için tek bir odada konumlandırılabilecek olsa da şarj edilebilir bataryası sayesinde gün boyunca farklı alanlara taşınabilecek şekilde geliştiriliyor. Bu yaklaşım, mevcut akıllı hoparlörlerin büyük bölümünün elektrik bağlantısına bağımlı kullanım modelinden ayrılıyor. Kullanıcının ev işleri sırasında cihazı çamaşır odasına taşıyabilmesi, yemek hazırlarken mutfakta kullanabilmesi ve daha sonra oturma odası ya da yatak odasında müzik dinlemek amacıyla yeniden konumlandırabilmesi öngörülüyor.

Raporda, Apple ile devam eden ticari sır davası nedeniyle cihazın HomePod ile karşılaştırılmasının kaçınılmaz olabileceği belirtilirken, OpenAI'nin geliştirdiği ilk ürünün herhangi bir ticari sırrı ihlal etmediğine inandığı aktarılıyor. Raporlara göre bu hoparlör, şirketin üzerinde çalıştığı yaklaşık beş farklı donanım projesinden yalnızca biri konumunda bulunuyor. Uzun vadeli planlar arasında akıllı telefonun yerini alabilecek mobil bir yapay zeka cihazının yer aldığı, ayrıca kolye formundaki giyilebilir ürünlerin ve ev robotlarına yönelik projelerin de değerlendirildiği ifade ediliyor.

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OpenAI taşınabilir AI hoparlörüyle donanım pazarına giriyor

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