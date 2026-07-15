OpenAI taşınabilir yapay zeka hoparlörüyle donanım pazarına giriyor

İlk cihaz gelecekteki mobil yapay zeka platformunun habercisi olabilir
OpenAI'nin donanım planları uzun süre büyük ölçüde gizli tutulurken, ilk ayrıntılar iyO tarafından açılan marka ihlali davası kapsamında mahkemeye sunulan belgeler sayesinde ortaya çıkmıştı. Bu belgeler, geliştirilen ilk ürünün giyilebilir bir cihaz veya kulak içi bir ürün olmayacağını gösteriyordu. Son olarak paylaşılan yeni bilgiler ise şirketin odağının taşınabilir, ekranı olmayan ve yapay zekayı günlük yaşamın merkezine yerleştirmeyi hedefleyen farklı bir cihaz üzerinde yoğunlaştığını düşündürüyor.
Söz konusu cihaz, klasik akıllı hoparlörlerden ayrılan bir yaklaşım benimsiyor. Kaynaklara göre OpenAI, ürünü şirket içinde yalnızca bir hoparlör olarak değil, yapay zeka çağının ihtiyaçlarına uygun yeni bir bilgisayar türü olarak tanımlıyor. Sistemin bünyesinde yer alacağı belirtilen kamera ve diğer sensörler, kullanıcının bulunduğu ortamı ve bağlamı algılamaya yardımcı olacak şekilde tasarlanıyor. Böylece cihazın yalnızca sesli komutlara yanıt veren geleneksel akıllı hoparlörlerden daha kapsamlı bir yapay zeka deneyimi sunmasının hedeflendiği ifade ediliyor. Ancak bu yeteneklerin hangi yazılım altyapısıyla çalışacağı ve hangi kullanım senaryolarını destekleyeceği henüz netleşmiş değil.
Raporda, Apple ile devam eden ticari sır davası nedeniyle cihazın HomePod ile karşılaştırılmasının kaçınılmaz olabileceği belirtilirken, OpenAI'nin geliştirdiği ilk ürünün herhangi bir ticari sırrı ihlal etmediğine inandığı aktarılıyor. Raporlara göre bu hoparlör, şirketin üzerinde çalıştığı yaklaşık beş farklı donanım projesinden yalnızca biri konumunda bulunuyor. Uzun vadeli planlar arasında akıllı telefonun yerini alabilecek mobil bir yapay zeka cihazının yer aldığı, ayrıca kolye formundaki giyilebilir ürünlerin ve ev robotlarına yönelik projelerin de değerlendirildiği ifade ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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