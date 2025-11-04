OpenAI ve Amazon’dan 38 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zeka modellerini geliştirmek için Amazon Web Services (AWS) ile 38 milyar dolar değerinde dev bir anlaşma yaptı. Yedi yıl sürecek bu iş birliği kapsamında OpenAI, Amazon’un veri merkezlerinde yer alan yüz binlerce Nvidia GPU’ya ve milyonlarca CPU’ya erişim sağlayacak. Bu adım, Microsoft’un OpenAI üzerindeki münhasır bulut sağlayıcısı konumunu kaybetmesinin hemen ardından geldi.

Dev ortaklık kurultu

Şirketin açıklamasına göre OpenAI, AWS altyapısını hemen kullanmaya başlayacak ve tüm kapasitenin 2026 sonuna kadar devreye alınması hedefleniyor. Anlaşma, bu kapasitenin 2027 ve sonrasında daha da genişletilebilmesine imkan tanıyor.

AWS, halihazırda 500 bini aşkın çipi kapsayan büyük ölçekli yapay zeka kümelerini güvenli ve verimli biçimde işletme konusunda önemli bir deneyime sahip. Bu devasa altyapı, OpenAI’ın ChatGPT gibi modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için gereken işlem gücünü sağlayacak.

Amazon’un açıklamasına göre OpenAI, AWS üzerinde Nvidia GB200 ve GB300 GPU’larından oluşan kümeleri Amazon EC2 UltraServer altyapısı üzerinden birbirine bağlayacak. Bu sayede düşük gecikmeli, yüksek performanslı bir ağ yapısı elde edilecek ve sistem, hem yeni nesil model eğitimlerinde hem de ChatGPT gibi servislerin çalıştırılmasında kullanılabilecek.

OpenAI'ın üzerindeki ipler gevşedi

Geçtiğimiz hafta OpenAI, yeniden yapılandırma sürecini tamamlayarak Microsoft ile yeni bir lisans anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma, Microsoft’a OpenAI teknolojilerini yapay genel zeka (AGI) seviyesine ulaşana kadar kullanma hakkı tanımıştı. Ancak OpenAI, aynı zamanda üçüncü taraflarla da ürün geliştirme ve açık ağırlıklı modeller yayımlama özgürlüğü kazanmıştı.

Bu yapılanma anlaşması, OpenAI’ın Microsoft'un Azure hizmetlerinden 250 milyar dolarlık satın alma taahhüdünü de içeriyor. Şirketin ayrıca Oracle ile de 300 milyar dolarlık bir sözleşmesi olduğu biliniyor.

