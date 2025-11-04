OpenAI ve Amazon’dan 38 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması

Dev ortaklık kurultu
Şirketin açıklamasına göre OpenAI, AWS altyapısını hemen kullanmaya başlayacak ve tüm kapasitenin 2026 sonuna kadar devreye alınması hedefleniyor. Anlaşma, bu kapasitenin 2027 ve sonrasında daha da genişletilebilmesine imkan tanıyor.
AWS, halihazırda 500 bini aşkın çipi kapsayan büyük ölçekli yapay zeka kümelerini güvenli ve verimli biçimde işletme konusunda önemli bir deneyime sahip. Bu devasa altyapı, OpenAI’ın ChatGPT gibi modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için gereken işlem gücünü sağlayacak.
Amazon’un açıklamasına göre OpenAI, AWS üzerinde Nvidia GB200 ve GB300 GPU’larından oluşan kümeleri Amazon EC2 UltraServer altyapısı üzerinden birbirine bağlayacak. Bu sayede düşük gecikmeli, yüksek performanslı bir ağ yapısı elde edilecek ve sistem, hem yeni nesil model eğitimlerinde hem de ChatGPT gibi servislerin çalıştırılmasında kullanılabilecek.
OpenAI’ın üzerindeki ipler gevşedi
Geçtiğimiz hafta OpenAI, yeniden yapılandırma sürecini tamamlayarak Microsoft ile yeni bir lisans anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma, Microsoft’a OpenAI teknolojilerini yapay genel zeka (AGI) seviyesine ulaşana kadar kullanma hakkı tanımıştı. Ancak OpenAI, aynı zamanda üçüncü taraflarla da ürün geliştirme ve açık ağırlıklı modeller yayımlama özgürlüğü kazanmıştı.
Bu yapılanma anlaşması, OpenAI’ın Microsoft'un Azure hizmetlerinden 250 milyar dolarlık satın alma taahhüdünü de içeriyor. Şirketin ayrıca Oracle ile de 300 milyar dolarlık bir sözleşmesi olduğu biliniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bekliyoruz
teşekkürler
Merhaba bi kod da ben rica edebilir miyim ?
alalım bir kod bizde
kod
haydaaa
kod
kod
kod alabilir miyim
Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.
Amazon kod nedir?
amazon kod alabilir miyim
hopp
20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz