OpenAI ve AMD’den 6 GW’lık dev GPU ortaklığı

Tam Boyutta Gör AMD ve OpenAI, yapay zeka altyapısında devasa bir iş birliğine imza attıklarını duyurdu. İki şirket, toplamda 6 gigawatt (GW) büyüklüğünde GPU dağıtımı için stratejik bir anlaşma yaptıklarını açıkladı. Bu kapsamda ilk aşamada 1 GW kapasiteye sahip AMD Instinct MI450 GPU’larının 2026 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor.

Anlaşmaya göre OpenAI, AMD’yi ana stratejik hesaplama ortağı olarak kullanacak. Ortaklık, yeni nesil AMD Instinct MI450 serisi ve raf ölçeğinde yapay zeka çözümleri ile başlayacak ve sonraki GPU nesilleriyle ölçeklendirme süreçleriyle devam edecek. Böylece iki şirket, çok nesilli donanım ve yazılım geliştirmede bilgi paylaşımı yaparak ürün yol haritalarını optimize etmeyi hedefliyor. OpenAI, geçmişte AMD’nin MI300X ve MI350X serilerini de kullanmıştı.

OpenAI, AMD hissesi alacak

Tam Boyutta Gör Anlaşmanın finansal boyutunda AMD, OpenAI’a 160 milyon adede kadar AMD hisse senedi satın alma hakkı tanıdı, ki bu, yüzde 10’luk hisse anlamına geliyor. Öte yandan hisseler, belirli kilometre taşlarına bağlı olarak kademeli şekilde hak edilecek.

İlk hak ediş 1 GW’lık kurulumun tamamlanmasıyla gerçekleşecek, sonraki aşamalar ise kapasitenin 6 GW’a çıkarılması ve hem AMD’nin belirlenen hisse fiyatı hedeflerine ulaşması hem de OpenAI’ın teknik ve ticari aşamaları tamamlamasıyla devreye girecek. Anlaşmaya göre her bir hisse 1 sentten satılacak. AMD, hisse değerini 600 dolara çıkarmayı hedefliyor. AMD’nin hisseleri 164 dolardan kapanmıştı (an itibariyle 205 dolar seviyesinde).

OpenAI’ın yapay zekalı donanım projesinde sorun çıktı 8 sa. önce eklendi

Anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte AMD hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 23’ün üzerinde değer kazandı. 6 GW’lık GPU kurulumu, yüz binlerce yapay zeka çipinin veya GPU dağıtımını kapsıyor.

Yıllık 10 milyar dolar gelir bekleniyor

OpenAI’ın kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman, “Bu ortaklık, yapay zekanın tam potansiyelini gerçekleştirmek için gereken hesaplama kapasitesini oluşturmada önemli bir adım” dedi. AMD ise anlaşmanın yıllık 10 milyarlarca dolarlık gelir getirmesini bekliyor. CEO Lisa Su ise “Bu işbirliği, AMD ve OpenAI’ın en iyi yönlerini bir araya getirerek, dünyanın en iddialı yapay zeka altyapısını oluşturmayı ve tüm yapay zeka ekosistemini ilerletmeyi sağlayan gerçek bir kazan-kazan durumu yaratıyor.” dedi.

Nvidia, Eylül ayında OpenAI’a 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağını, yatırımın en az 10 GW değerinde Nvidia sistemi tedarik etmeyi kapsadığını duyurmuştu. Plan, OpenAI’ın 2026 sonlarında 1 GW değerinde Nvidia yeni nesil Vera Rubin yongalarını devreye almasını da içeriyor.

Garip döngü?

OpenAI ile AMD arasındaki bu anlaşma sermaye, hisse ve işlem gücünün aynı teknoloji sağlayıcıları arasında el değiştirdiği yapay zeka ekonomisinin giderek daha döngüsel hale gelen yapısına yeni bir katman ekliyor. Nvidia, çiplerinin satın alınması için sermaye sağlarken, Oracle altyapı tesislerini kurmaya yardımcı oluyor. AMD ve Broadcom tedarikçi rolünü üstleniyor, OpenAI ise talebin merkezinde yer alıyor.

Yani kısaca: Nvidia, OpenAI’a yatırım yapıyor, OpenAI, Oracle’a bulut hizmeti için ödeme yapıyor, Oracle ise Nvidia’dan GPU satın alıyor.

Böyle bir döngüde, şirketlerin kendi sermaye enjeksiyonlarıyla finanse edilen işlemler üzerinden elde edilen gelirlerin niteliği ve kalıcılığı sorgulanabilir. Nvidia ya da Oracle’ın cirosunun kayda değer bir kısmı bu iç içe geçmiş yatırımlardan kaynaklanıyorsa, bu gelirlerin şişirilmiş ve uzun vadede sürdürülemez olma riski bulunuyor. Zira döngü yavaşladığında büyümenin bugün göründüğünden çok daha zayıf ve dar tabanlı olduğu ortaya çıkabilir.

Yatırım ve yeniden yatırım döngüsü yavaşladığında, büyümenin bugün göründüğünden çok daha zayıf ve dar tabanlı olduğu ortaya çıkabilir. Bunun ötesinde, yapay zekânın birkaç büyük oyuncunun elinde toplanmasının yarattığı risklerin yanında, OpenAI’nin finansal sürdürülebilirliği de kritik bir nokta olarak öne çıkıyor. Şirketin planladığı devasa yatırımlar olağanüstü ölçekte bir ekonomi gerektiriyor ve bu döngüsel sermaye akışıyla birleştiğinde, “fazla hızlı gidiliyor olabilir” endişesini artırıyor. Tam da bu noktada AMD’den gelen yeni iş birliği haberi tabloyu kısmen değiştirebilir. Bu anlaşma, döngüsellik riskini azaltabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Tam da bu noktada AMD’den gelen yeni iş birliği haberi tabloyu kısmen değiştirebilir. Veya sadece döngünün yeni bir katmanıdır. Ne olursa olsun, kesin olan şu ki bu yapısal kırılganlık ve sürdürülebilirlik tartışmaları halen masada.

