Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI ve Jony Ive iş birliğinden AirPods'a rakip olacak bir akıllı kulaklık çıkabilir

    Eski Apple tasarımcısı Jony Ive'ın tasarım şirketi io'yu satın alan OpenAI, bu ortaklığın ilk ürünlerini şekillendiriyor. Bu ürünlerden biri de yapay zeka destekli bir kablosuz kulaklık olabilir.

    OpenAI ve Jony Ive iş birliğinden AirPods'a rakip olacak bir akıllı kulaklık çıkabilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın efsanevi tasarımcılarından olan Jony Ive'ın tasarım şirketi io'yu geçtiğimiz yıl bünyesine katan OpenAI, bir süredir Ive ve ekibiyle birlikte yeni donanımlar üzerinde çalışıyor. Yapay zeka odaklı bu donanımların ne olacağı henüz resmi olarak açıklanmadı ama gelen sızıntılar sayesinde yavaş yavaş ilk detaylar ortaya çıkmaya başlıyor.

    Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde gelen bilgiler, OpenAI ve io iş birliğinden çıkacak ilk ürünlerden birinin akıllı bir kalem olacağını ortaya çıkarmıştı. Şimdi onun yanına bir de kablosuz kulaklık ekleyebiliriz. Teknoloji dünyasına dair sızıntılarıyla tanınan Smart Pikachu hesabının aktardığına göre, Jony Ive'ın OpenAI için geliştirdiği yapay zeka donanımları arasında, Apple AirPods'a rakip olacak bir kulaklık da bulunuyor.

    OpenAI içinde "Sweetpea" kod adıyla geliştirilen bu ürünün, şirketin öncelik verdiği projelerden biri olduğu ve Eylül ayı gibi piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.

    OpenAI'ın kulaklığı, kulak arkasına takılacak

    Sızıntılara göre Sweetpea, alışıldık kablosuz kulaklık tasarımlarından oldukça farklı olacak. Sweetpea'nin metal görünümlü “yumurta-taş” formunda bir ana gövde ve bu gövdeden ayrılabilen kapsül benzeri iki modülden oluştuğu ve kullanıcıların bu modülleri kulak arkasına takacağı belirtiliyor.

    Donanım tarafında da dikkat çekici iddialar var. İddiaya göre Sweetpea, normalde akıllı telefonlarda gördüğümüz Exynos çiplerine yakın duran 2nm bir işlemciden güç alacak. Bunun yanında, Apple ile OpenAI arasındaki mevcut iş birliğinden faydalanan ve “iPhone’daki bazı eylemleri Siri üzerinden komutlarla devralmayı” hedefleyen özel bir çipin de cihazda yer alabileceği konuşuluyor.

    Tüm bu iddialara bakınca, kulaklığın üretim maliyeti bir hayli yüksek olacak gibi görünüyor ki bu da Sweetpea’nin yüksek bir fiyat etiketiyle geleceğine işaret ediyor. Buna rağmen OpenAI’nin bu üründen beklentisi bir hayli büyük. Şirketin, Sweetpea için ilk yıl satış hedefini 40 ila 50 milyon adet arasında belirlediği öne sürülüyor.

    Bu kulaklık, OpenAI’nin daha geniş çaplı donanım planlarının sadece bir parçası. Daha önce gelen sızıntılara göre OpenAI, üretim ortağı Foxconn’a 2028’in dördüncü çeyreğine kadar toplam beş farklı cihaz için hazırlık yapılması talimatını verdi. OpenAI cephesinden henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil. Ancak bu bilgiler doğruysa, OpenAI yakın bir gelecekte donanım tarafında da iddialı hâle gelecek demektir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    setcard paraya çevirme ev interneti başka operatöre taşıma vw p1570 yol arkadaşı bulma sitesi honda jazz crosstar yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum