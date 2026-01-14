OpenAI ve Jony Ive iş birliğinden AirPods'a rakip olacak bir akıllı kulaklık çıkabilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın efsanevi tasarımcılarından olan Jony Ive'ın tasarım şirketi io'yu geçtiğimiz yıl bünyesine katan OpenAI, bir süredir Ive ve ekibiyle birlikte yeni donanımlar üzerinde çalışıyor. Yapay zeka odaklı bu donanımların ne olacağı henüz resmi olarak açıklanmadı ama gelen sızıntılar sayesinde yavaş yavaş ilk detaylar ortaya çıkmaya başlıyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde gelen bilgiler, OpenAI ve io iş birliğinden çıkacak ilk ürünlerden birinin akıllı bir kalem olacağını ortaya çıkarmıştı. Şimdi onun yanına bir de kablosuz kulaklık ekleyebiliriz. Teknoloji dünyasına dair sızıntılarıyla tanınan Smart Pikachu hesabının aktardığına göre, Jony Ive'ın OpenAI için geliştirdiği yapay zeka donanımları arasında, Apple AirPods'a rakip olacak bir kulaklık da bulunuyor.

OpenAI içinde "Sweetpea" kod adıyla geliştirilen bu ürünün, şirketin öncelik verdiği projelerden biri olduğu ve Eylül ayı gibi piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.

OpenAI'ın kulaklığı, kulak arkasına takılacak

Sızıntılara göre Sweetpea, alışıldık kablosuz kulaklık tasarımlarından oldukça farklı olacak. Sweetpea'nin metal görünümlü “yumurta-taş” formunda bir ana gövde ve bu gövdeden ayrılabilen kapsül benzeri iki modülden oluştuğu ve kullanıcıların bu modülleri kulak arkasına takacağı belirtiliyor.

Donanım tarafında da dikkat çekici iddialar var. İddiaya göre Sweetpea, normalde akıllı telefonlarda gördüğümüz Exynos çiplerine yakın duran 2nm bir işlemciden güç alacak. Bunun yanında, Apple ile OpenAI arasındaki mevcut iş birliğinden faydalanan ve “iPhone’daki bazı eylemleri Siri üzerinden komutlarla devralmayı” hedefleyen özel bir çipin de cihazda yer alabileceği konuşuluyor.

Tüm bu iddialara bakınca, kulaklığın üretim maliyeti bir hayli yüksek olacak gibi görünüyor ki bu da Sweetpea’nin yüksek bir fiyat etiketiyle geleceğine işaret ediyor. Buna rağmen OpenAI’nin bu üründen beklentisi bir hayli büyük. Şirketin, Sweetpea için ilk yıl satış hedefini 40 ila 50 milyon adet arasında belirlediği öne sürülüyor.

Bu kulaklık, OpenAI’nin daha geniş çaplı donanım planlarının sadece bir parçası. Daha önce gelen sızıntılara göre OpenAI, üretim ortağı Foxconn’a 2028’in dördüncü çeyreğine kadar toplam beş farklı cihaz için hazırlık yapılması talimatını verdi. OpenAI cephesinden henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil. Ancak bu bilgiler doğruysa, OpenAI yakın bir gelecekte donanım tarafında da iddialı hâle gelecek demektir.

