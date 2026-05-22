OpenAI ve MediaTek, yapay zekalı telefon için güçlerini birleştirdi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın donanım hedefi artık söylentiden ibaret değil. Önde gelen sektör analisti Ming-Chi Kuo'nun son tedarik zinciri bilgilerine göre, OpenAI, çip tasarım devi MediaTek ile birlikte yapay zekalı akıllı telefon geliştirme sürecinde.

OpenAI’ın ilk yapay zekalı akıllı telefon 2027’de gelebilir 2 hf. önce eklendi

Akıllı telefonlarda AI özelliklerinin geliştirilmesi, hızlı ve sürekli görevler için gelişmiş işlemcilere ihtiyaç var. İşte burada MediaTek'in uzmanlığı devreye giriyor. Şirketin çip tasarımındaki uzmanlığı, OpenAI’ın yapay zeka destekli akıllı telefon geliştirme sürecine yardımcı olacak.

Yapay zeka destekli akıllı telefonların yükselişi, gelecekte akıllı telefon işlemcileri için tasarım önceliklerini de değiştirebilir. Cihazlar, sürekli çıkarım, bellek güncellemeleri, düşük gecikmeli işleme ve sürekli algılama işlemlerini yönetebilen çiplere ihtiyaç duyuyor. OpenAI ortaklığı, MediaTek'in gelecekteki akıllı telefonlar için yapay zeka merkezli sistem çipleri tasarlamak üzere gerçek dünya verilerini toplamasına yardımcı olabilir.

Kuo, yapay zeka tabanlı cihazların -özellikle sürekli bağlantı ve bulut tabanlı cihaz yapay zeka işleme alanlarında- gelecekteki 6G standartlarının şekillenmesinde de önemli bir rol oynayacağını öne sürüyor. MediaTek'in, OpenAI akıllı telefon projesinden elde ettiği deneyim sayesinde gelecekteki 6G standart belirlemesinde daha fazla etki kazanabileceğini de sözlerine ekliyor.

OpenAI'nin amacı, standart uygulama tabanlı arayüzler üzerinde yineleme yapmak yerine, geleneksel uygulamaları tamamen proaktif, çok fonksiyonlu otonom ajanlarla değiştirmek. Seri üretimin 2027 yılının ilk yarısını hedeflediği ve cihazın yaklaşan Apple iPhone 18 Pro'nun premium ekosistemine doğrudan meydan okuyacağı bildiriliyor. OpenAI, 2027 ve 2028 yıllarında toplamda 30 milyon adetlik bir üretim hacmi hedefliyor ve donanımı ChatGPT Pro gibi premium abonelik paketleriyle birlikte sunarak gelir elde etmeyi planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: