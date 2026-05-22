Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI ve MediaTek, yapay zekalı telefon için güçlerini birleştirdi

    OpenAI ve MediaTek'den iş birliği: İki dev, yapay zeka destekli akıllı telefon geliştirmek için güçlerini birleştirdi. 2027 yılının ilk yarısında cihazın seri üretime girmesi bekleniyor.

    openai mediatek yapay zeka akıllı telefon Tam Boyutta Gör
    OpenAI’ın donanım hedefi artık söylentiden ibaret değil. Önde gelen sektör analisti Ming-Chi Kuo'nun son tedarik zinciri bilgilerine göre, OpenAI, çip tasarım devi MediaTek ile birlikte yapay zekalı akıllı telefon geliştirme sürecinde.

    Akıllı telefonlarda AI özelliklerinin geliştirilmesi, hızlı ve sürekli görevler için gelişmiş işlemcilere ihtiyaç var. İşte burada MediaTek'in uzmanlığı devreye giriyor. Şirketin çip tasarımındaki uzmanlığı, OpenAI’ın yapay zeka destekli akıllı telefon geliştirme sürecine yardımcı olacak.

    Yapay zeka destekli akıllı telefonların yükselişi, gelecekte akıllı telefon işlemcileri için tasarım önceliklerini de değiştirebilir. Cihazlar, sürekli çıkarım, bellek güncellemeleri, düşük gecikmeli işleme ve sürekli algılama işlemlerini yönetebilen çiplere ihtiyaç duyuyor. OpenAI ortaklığı, MediaTek'in gelecekteki akıllı telefonlar için yapay zeka merkezli sistem çipleri tasarlamak üzere gerçek dünya verilerini toplamasına yardımcı olabilir.

    Kuo, yapay zeka tabanlı cihazların -özellikle sürekli bağlantı ve bulut tabanlı cihaz yapay zeka işleme alanlarında- gelecekteki 6G standartlarının şekillenmesinde de önemli bir rol oynayacağını öne sürüyor. MediaTek'in, OpenAI akıllı telefon projesinden elde ettiği deneyim sayesinde gelecekteki 6G standart belirlemesinde daha fazla etki kazanabileceğini de sözlerine ekliyor.

    OpenAI'nin amacı, standart uygulama tabanlı arayüzler üzerinde yineleme yapmak yerine, geleneksel uygulamaları tamamen proaktif, çok fonksiyonlu otonom ajanlarla değiştirmek. Seri üretimin 2027 yılının ilk yarısını hedeflediği ve cihazın yaklaşan Apple iPhone 18 Pro'nun premium ekosistemine doğrudan meydan okuyacağı bildiriliyor. OpenAI, 2027 ve 2028 yıllarında toplamda 30 milyon adetlik bir üretim hacmi hedefliyor ve donanımı ChatGPT Pro gibi premium abonelik paketleriyle birlikte sunarak gelir elde etmeyi planlıyor.

    Kaynakça https://www.newsbytesapp.com/news/science/openai-mediatek-to-partner-on-ai-smartphone-project/story https://voice.lapaas.com/?p=150
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 4 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    parfüm önerileri mitsubishi colt 1.3 otomatik toyota corolla 1.6 dream kullanıcı yorumları listerine son kullanma tarihi nerede yazar durduk yere airbag lambası yandı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S Edge
    Reeder S19 Max Pro S Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum