    OpenAI verimliliğini arttırdı: Hesaplama marjını %70'e yükseltti

    OpenAI, operasyonel verimliliğinde dikkat çekici bir sıçrama yaşadı. Şirket içi finansal verilere göre, şirketin hesaplama marjı %35 seviyesindeyken, Ekim 2025 itibarıyla %70'e yükseldi. 

    OpenAI verimliliğini arttırdı: Hesaplama marjını %70'e yükseltti
    OpenAI, operasyonel verimliliğinde dikkat çekici bir sıçrama yaşadı. The Information tarafından elde edilen şirket içi finansal verilere göre, şirketin hesaplama marjı Ocak 2024’te yaklaşık %35 seviyesindeyken, Ekim 2025 itibarıyla %70’e yükseldi. 

    Şirket içinde kullanılan “hesaplama marjı”, ücretli kullanıcılar için yapay zeka modellerinin çalıştırılma maliyetleri düşüldükten sonra kalan gelir payını gösteren bir ölçüt. Bu oran 2024 sonu itibarıyla %52 iken, Ekim ayında yaklaşık %70’e ulaştı. Artışın arkasında üç temel neden bulunuyor: kiralık işlem gücü maliyetlerinin düşürülmesi, modellerin daha verimli hale getirilmesi ve Aralık 2024’te tanıtılan aylık 200 dolarlık ChatGPT Pro gibi daha pahalı abonelik seçeneklerinin devreye alınması.

    Zarar etmeye devam ediyor

    Bu marj iyileşmeleri, DeepSeek gibi rakiplerin daha verimli modeller sunmasının ardından OpenAI’nin şirket içinde “kırmızı alarm” moduna geçmesiyle hız kazandı. OpenAI, 2025’in ilk yarısında yaklaşık 4,3 milyar dolar gelir elde ederek 2024’ün tamamına kıyasla %16’lık bir artış yakaladı. Buna rağmen şirket, yıl genelinde 8-9 milyar dolarlık nakit kaybıyla hala zarar ediyor.

    OpenAI, Ekim 2025’te gerçekleştirdiği ikincil hisse satışında 500 milyar dolarlık değerleme üzerinden işlem gördü. SoftBank, Thrive Capital ve Abu Dabi merkezli MGX gibi yatırımcılar, mevcut ve eski çalışanlardan toplam 6,6 milyar dolarlık hisse satın aldı. Bu değerleme, OpenAI’yi SpaceX’i geride bırakarak dünyanın en değerli özel şirketi konumuna taşıdı.

    Ancak verimlilikteki artışa rağmen analistler, OpenAI’nin 2030’a kadar yaklaşık 207 milyar dolarlık bir finansman açığıyla karşı karşıya kalabileceğini öngörüyor. Şirketin Oracle, Microsoft, Broadcom ve Nvidia gibi tedarikçilerle birlikte 2035’e kadar donanım ve bulut altyapısına toplamda yaklaşık 1,15 trilyon dolar harcamayı planladığı belirtiliyor. OpenAI, nakit akışında başa baş noktasına 2029 yılında ulaşmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://www.theinformation.com/articles/openai-getting-efficient-running-ai-internal-financials-show https://blog.intramind-srl.com/en/home/post/openai-70-margins-crush-rivals
