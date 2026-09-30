OpenAI, yapay zeka ajanı Dot’u tanıttı: Ne işe yarıyor, ne yapıyor?

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Tam Boyutta Gör OpenAI, kullanıcı adına arka planda çalışabilen yeni yapay zeka ajanı Dot’ları (veya Dots) kullanıma sundu. GPT-6 Astra’dan güç alan Dot’lar, kendi bulut bilgisayarlarını ve tarayıcılarını kullanarak 4.000’den fazla uygulamaya bağlanabiliyor.

Kullanıcı adına çalışıyorlar

Dot’lar, kullanıcıların sürekli yönlendirmesine ihtiyaç duymadan görevleri takip edebilen yapay zeka ajanları olarak çalışıyor. Kullanıcı bir görev verdiğinde Dot, çalışmayı arka planda sürdürüyor, gerektiğinde ilerleme hakkında bilgi veriyor, soru soruyor ve karar alınması gereken noktalarda kullanıcıdan onay istiyor.

Tam Boyutta Gör Her Dot’un kendine ait bulut bilgisayarı ve tarayıcısı bulunuyor. Bu ortamda kod yazıp test gerçekleştirebilen Dot’lar, bağlı uygulamalardan ve web üzerinden ihtiyaç duydukları araçlardan yararlanabiliyor. Kullanıcılar çalışmaların nasıl ilerlediğini Dot’un bilgisayarına erişerek takip edebiliyor. İzin verilmesi halinde kullanıcının kendi cihazlarına da bağlanabiliyor.

OpenAI, Dot’ların farklı projeleri aynı anda takip edebileceğini belirtiyor. Örneğin bir yazılım geliştiricisinin müşteri geri bildirimlerini analiz ederek tekrar eden sorunları belirlemesi, hata düzeltmeleri hazırlaması, bunları test etmesi ve incelemeye hazır değişiklikler oluşturması mümkün.

İçerik üreticileri ise Dot’lardan röportaj dökümlerini incelemesini, kısa videoya dönüştürülebilecek bölümleri belirlemesini, bölüm notları hazırlamasını ve sosyal medya gönderileri için taslak oluşturmasını isteyebiliyor. Dot, kullanıcının yaptığı düzenlemelerden öğrenerek sonraki çalışmalarda bu tercihleri de dikkate alabiliyor.

ChatGPT, Slack ve Teams üzerinden kullanılabiliyor

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Dot’lara web, masaüstü ve mobil ChatGPT üzerinden mesaj gönderilebiliyor veya sesli görüşme yapılabiliyor. Bunun yanında kısa mesaj, Slack ve Microsoft Teams üzerinden de erişim sağlanıyor. Farklı platformlardaki çalışmaların bağlamı Dot’a aktarılıyor ve kullanıcı hangi kanaldan iletişim kurarsa kursun önceki çalışmalara erişilebiliyor.

OpenAI şu aşamada kullanıcıların yalnızca bir Dot oluşturmasına izin veriyor. Bununla birlikte kullanıcılar kendi Dot’larına isim verebiliyor ve kişiselleştirilebiliyor. Şirket ilerleyen dönemde birden fazla Dot’un birlikte çalışmasını sağlamayı planlıyor.

Dot’lar güvenli mi?

OpenAI, Dot’ların bağımsız çalışabilmesi için çeşitli kontrol mekanizmaları sunuyor. Dot, kendi bulut bilgisayarında çalışıyor ve kullanıcı izin vermediği sürece bu ortam bilgisayardan ve kişisel içeriklerden ayrı tutuluyor. Desteklenen web sitelerinde oturum açmak için kayıtlı parolalar kullanılabiliyor ancak parolalar modele gösterilmiyor.

Kullanıcılar Dot’un hangi uygulamalara erişebileceğini belirleyebiliyor. Özel Kurallar üzerinden belirli işlemlere izin verilebiliyor, bazı işlemler için onay şartı getirilebiliyor veya belirli eylemler engellenebiliyor.

Dot’lar ayrıca gerçekleştirecekleri işlemleri otomatik olarak inceleyerek bunların kullanıcı talimatlarına, Özel Kurallara ve güvenlik gereksinimlerine uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Parola değiştirme gibi hassas işlemler ise kullanıcının kendisi tarafından gerçekleştiriliyor. OpenAI, Dot’ların hata yapabileceğini belirterek önemli sonuçlara yol açabilecek çalışmaların kontrol edilmesini öneriyor.

Dot aktif olarak kullanılmadığında da daha önce bağlanan uygulamalar üzerinden proaktif araştırma yapabiliyor. Bu aşamadaki araçlar yalnızca okuma yetkisine sahip oluyor. Yani mesaj gönderemiyor, uygulamalardaki içerikleri değiştiremiyor ve bilgisayar üzerinde işlem yapamıyor.

Şirketler kendi uzman Dot’larını oluşturabilecek

OpenAI, şirketlerin belirli sorumluluklar için uzman Dot’lar oluşturmasına yönelik kurumsal bir yapı da sunuyor. Kuruluşlar her Dot için ayrı kimlik, kimlik bilgileri ve görevlerini gerçekleştirmesi için gerekli sistem erişimlerini tanımlayabiliyor.

OpenAI’nin ilk testlerinde satın alma, fatura işleme, e-posta pazarlaması, müşteri desteği ve ticari sözleşme süreçleri üzerinde çalışılıyor. Şirket, kurumsal Dot’ların sorumluluklarını, kullanabileceği araçları ve çalışmalarının insanlar tarafından nasıl inceleneceğini kuruluşlarla birlikte belirleyecek.

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OpenAI ayrıca uzman Dot’ları Microsoft Agent 365 ile entegre etmek için Microsoft ile çalışıyor. Böylece işletmelerin Dot’ları kullandıkları Microsoft araçları üzerinden yönetmesi hedefleniyor.

OpenAI Dot’ları kimlere sunuyor?

Dot’lar, uygun pazarlardaki ChatGPT Pro ve Business Premium kullanıcılarına kademeli olarak sunuluyor. Enterprise kullanıcıları ise çalışma alanı yöneticileri özelliği etkinleştirdiğinde beta sürümüne erişebiliyor. İlk Dot, Pro ve Business Premium planlarına ek ücret olmadan dahil ediliyor.

OpenAI, ilk ay boyunca daha kapsamlı görevler için kullanım limitlerini yüksek tutuyor. Gelecekte kullanıcıların daha fazla Dot ekleyebilmesi ve her Dot’un hızını veya aylık üstlenebileceği iş miktarını artırabilmesi planlanıyor.

Dot’larla yapılan konuşmalar ChatGPT kullanım limitlerine dahil edilmiyor. Ancak Dot üzerinden Codex veya ChatGPT Çalışma’da görev başlatılması ya da yönetilmesi halinde bu görevler ilgili kullanım limitlerine dahil oluyor.

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