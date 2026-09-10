OpenAI, yapay zeka çipi üretimi için Samsung’a göz kırpıyor

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Tam Boyutta Gör OpenAI, kendi yapay zeka işlemcilerinin üretiminde TSMC’nin yanına Samsung Foundry’yi eklemeye hazırlanıyor olabilir. OpenAI Korea Genel Müdürü Harrison Kim’in açıklaması, şirketin yeni nesil çiplerin geliştirilmesi ve ortak üretimi konusunda Samsung ile ilerleme kaydettiğini ortaya koydu.

Kim, Seul’deki basın toplantısında Samsung Electronics ile geliştirdikleri yeni nesil çiplerde önemli aşama kaydettiklerini söyledi. Ancak OpenAI, Samsung’un hangi işlemcide rol alacağını açıklamadı. Bu nedenle iş birliğinin mevcut Jalapeno hızlandırıcısını mı yoksa halefi olan yeni işlemciyi mi veya tamamen farklı bir çipi mi kapsadığı henüz bilinmiyor.

Jalapeno seri üretimde

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere şirketin ilk çıkarım çipi Jalapeno, Broadcom ile birlikte geliştirimiş ve TSMC tarafından 18 aydan kısa sürede üretime hazır hale getirilmişti. Halihazırda çip seri üretimde bulunuyor.

Bu nedenle Samsung’un mevcut Jalapeno için ikinci üretim kaynağı olması pek olası görünmüyor. OpenAI’ın özellikle “yeni nesil çipler” ifadesini kullanması, gözleri Jalapeno’nun halefine çeviriyor. Söz konusu işlemcinin geliştirilmesi de ilerlemiş durumda ve tape-out aşamasına yaklaşıyor.

OpenAI neden Samsung’a ihtiyaç duyabilir?

OpenAI, özel yapay zeka hızlandırıcıları için Broadcom ile 10 GW’lık bir anlaşmaya sahip. Bu ölçekte bir üretim ihtiyacı, TSMC’nin kapasitesinin yanı sıra alternatif bir üretim ortağını da değerli hale getirebilir.

Samsung ve Broadcom’un temmuz ayında duyurduğu 2030’a kadar 200 milyar doların üzerindeki stratejik ortaklık da bu ihtimali destekliyor. Tasarımın Samsung’un üretim sürecine uyarlanması halinde OpenAI, yeni işlemcilerini hem TSMC hem de Samsung Foundry’de üretebilir.

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Özellikle büyük ve ileri üretim teknolojileriyle geliştirilen, birden fazla kalıp içeren veri merkezi hızlandırıcılarında silikon ihtiyacı oldukça yüksek. TSMC’nin Nvidia ve AMD gibi müşterilerden gelen yoğun taleple kapasitesini kullanması da OpenAI’ı ikinci bir üretim kaynağı aramaya itiyor olabilir.

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OpenAI, yapay zeka çipi üretimi için Samsung’a göz kırpıyor

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