Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI’dan şaşırtan araştırma: Yapay zekalar kasıtlı olarak yalan söylüyor

    OpenAI araştırmasına göre yapay zeka modelleri bazen bilinçli olarak insanları aldatabiliyor. Ancak yeni yöntemlerle entrika davranışları önemli ölçüde azaltılabiliyor.

    OpenAI: Yapay zekalar kasıtlı olarak yalan söylüyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka kasıtlı olarak yalan söyleyebiliyor mu? OpenAI’ın yeni araştırması bu soruya dikkat çekici bir yanıt veriyor. Yapay zekanın lider şirketlerinden OpenAI, yayınladığı son çalışmada modellerinin bazen bilinçli olarak insanları aldatabildiğini ortaya koydu. Araştırma, bu tür kasıtlı aldatma davranışlarını engellemek için geliştirilen yöntemleri de detaylarıyla anlatıyor.

    Arkanızdan entrika kuran botlar var

    OpenAI, araştırmada AI modellerinin “entrika” davranışını inceliyor. Bu, bir modelin görünürde normal davranırken, gerçek amacını gizlemesi anlamına geliyor. Araştırmada bu davranış, mümkün olduğunca çok para kazanmak için yasayı çiğneyen bir borsa simsarına benzetiliyor. Ancak yine de AI modellerinde çoğu planın zararsız olduğu belirtiliyor. En yaygın hatalar, basit aldatma biçimlerini içeriyor. Örneğin, bir görevi tamamlamış gibi davranmak ama aslında yapmamış olmak gibi.

    OpenAI: Yapay zekalar kasıtlı olarak yalan söylüyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmanın asıl amacı, “deliberative alignment” (düşünceli uyum) adı verilen anti-aldatma/entrika yönteminin işe yarayıp yaramadığını göstermekti. Ancak çalışmada yapay zeka geliştiricilerinin modelleri entrika yapmamayı öğretecek güvenli bir yöntem bulamadığı da açıklandı. Çünkü böyle bir eğitim, modeli aslında entrikalarını daha dikkatli ve gizli şekilde planlamaya yönlendirebilir.

    Bu, birisine nasıl bomba yapılmayacağını anlatmaya benziyor. Modele nasıl entrika yapılmayacağını söylemek onun daha iyi entrikalar kurmasına yardımcı olacaktır.

    OpenAI: Yapay zekalar kasıtlı olarak yalan söylüyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmadaki belki de en şaşırtıcı bulgu, bir modelin test edildiğini fark ettiğinde gerçekte entrika yapsa bile testten geçmek için entrika yapmadığı izlenimi verebilmesi. Zira modeller değerlendirildiklerini fark ettiklerinde bir nevi durumsal farkındalık kazanıyorlar. Bu farkındalık, gerçek uyumdan bağımsız olarak entrika yapmayı azaltabilir.

    Felaket senaryosu için erken

    Burada kullandığımız entrika kavramını modellerin yalan söylemesi ile karıştırmamak gerek. Çoğumuz AI halüsinasyonlarıyla defalarca karşılaştık. Bu, modelin tamamen yanlış ama kendinden emin cevaplar vermesi anlamına geliyor. Ancak entrika da durum farklı, zira burada bilinçli ve kasıtlı bir tavır söz konusu.

    OpenAI: Yapay zekalar kasıtlı olarak yalan söylüyor Tam Boyutta Gör
    Bu, AI’ların insanları kasıtlı olarak yanıltabileceği anlamına geliyor. Yapay zeka modelleri insan davranışını taklit edecek şekilde, çoğunlukla insanlar tarafından üretilmiş verilerle eğitildiği için bu yönelim çok da şaşırtıcı sayılmaz.

    Araştırmada olumlu haber de var. “Deliberative alignment” yöntemi, entrika yapmayı kayda değer şekilde azaltıyor. Bu teknik, modele bir “entrika önleyici yönerge” öğretiyor ve uygulamadan önce bunu gözden geçirmesini sağlıyor. Araştırmacılar bunu “çocuklara oyun oynamadan önce kuralları tekrar ettirmek” gibi örnekliyor.

    Elbette buradan bir felaket senaryosu yaratmak biraz abartı olur ama bilinçli olmakta da fayda var. Hiçbir zaman geleneksel yazılımlarımız (hesap makinesi, e-posta servisleri veya bankacılık uygulamaları) bizlere yalan söylemedi. Yazılımlarda doğruluk esastı, en azından kabulümüz bu yöndeydi. AI araçları ile bu durum değişiyor. Yazılım size söylediği şeylerde veya sizi için yaptığı işlerde doğruluk bir olasılıktan ibaret. Bu da kullanım esnasında eleştirel bakışı ve doğrulamayı gerekli kılıyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/09/18/openais-research-on-ai-models-deliberately-lying-is-wild/ https://openai.com/index/detecting-and-reducing-scheming-in-ai-models/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 4 saat önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 1 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    xiaomi güncelleme kapatma benim telefon numaramı başkası kullanıyor mu toyota yaris cross yorumlar hangi alkol geç boşaltır mouse pad yerine ne kullanılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum