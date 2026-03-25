OpenAI, yapay zekaları için füzyon enerjisi satın alacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Füzyon enerjisi alanındaki öncü girişimlerden Helion Energy, OpenAI ile enerji tedariki konusunda görüşmeler yürüttüğü iddia edildi. Ortaya çıkan bilgilerin ardından ise OpenAI CEO’su Sam Altman, Helion’daki yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

İlk olarak Axios tarafından paylaşılan bilgilere göre görüşmeler erken aşamada bulunuyor ve anlaşma gerçekleşirse OpenAI, Helion’un üretiminin yüzde 12,5’ini alacak. Bu da 2030 yılına kadar yıllık 5 gigavat, 2035 itibarıyla ise 50 gigavat elektrik anlamına geliyor. Helion’un partneri Microsoft da 2028’den itibaren enerji satın almayı taahhüt etmişti.

Öte yandan Helion ise şirketin üretim kapasitesini hızla artırmak istiyor. Şirket, her reaktörün 50 megavat elektrik üreteceğini söylüyor. Bu da 2030’a kadar 800 reaktör, 2035’e kadar ise ek olarak 7.200 reaktör inşa edilmesi gerektiği anlamına geliyor.

Helion’un yenilikçi füzyon yaklaşımı

Tam Boyutta Gör Helion, geleneksel füzyon reaktörlerinden farklı bir strateji izliyor. Çoğu deneysel reaktör, plazmayı manyetik veya atalet hapsi ile sıkıştırarak füzyonu başlatacak ısıya ulaşırken, ortaya çıkan enerjiyi bir buhar türbini aracılığıyla elektriğe dönüştürüyor. Helion ise bu türbini devre dışı bırakarak enerji dönüşümünü doğrudan manyetik alanlar üzerinden sağlıyor.

Şirketin kum saati şeklindeki reaktörlerinde, döteryum ve helyum-3 yakıtı reaktörün her iki ucuna enjekte edilerek plazmaya dönüştürülüyor. Bu plazmalar saatte 1 milyon mil hızla merkezde çarpışıyor ve 100 milyon santigrat derece sıcaklığa ulaşarak füzyon reaksiyonu gerçekleşiyor. Reaksiyondan açığa çıkan enerji, manyetik alanlar aracılığıyla doğrudan elektrik üretimine dönüştürülüyor.

Helion, bu teknolojiyi ticari ölçeğe taşımayı hedefliyor ve ilk Polaris prototipi ile testlerini sürdürüyor. Şirketin açıklamasına göre Şubat ayında reaktörde oluşturulan plazmalar 150 milyon santigrat dereceye ulaştı. Ticari operasyon için gereken değer ise 200 milyon derece. Eğer Helion Energy, planlarında başarılır olursa ticari füzyon reaktörlerini 2030’dan önce faaliyete geçirmiş ve rakiplerinin önüne geçmiş olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: