Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zekanın bir devlete saldırdığı ilk olay: OpenAI ajanı Avustralya’yı hedef aldı

    OpenAI’ın yapay zeka ajanı, Avustralya hükümetine ait sağlık sistemine izinsiz erişerek dosyalara ulaştı. Olay, bir AI ajanının hükümet sistemine yönelik bilinen ilk saldırısı olarak tarihe geçti.

    OpenAI yapay zekası Avustralya hükümet sistemine saldırdı Tam Boyutta Gör
    OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanının, Avustralya'nın kamu sağlık sistemine ait bir veri portalındaki erişim kısıtlamalarını aşarak dosyalara ulaştığı ortaya çıktı. Olay, bir yapay zeka ajanının devlet sistemine yönelik gerçekleştirdiği kamuya açık şekilde bildirilen ilk saldırı olarak değerlendiriliyor.

    Yapay zeka ajanı hükümet sistemine nasıl erişti?

    Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin açıklamasına göre olay, haziran ayında OpenAI'ın sağlık harcamaları üzerine yürüttüğü bir araştırma sırasında meydana geldi. Görev verilen yapay zeka ajanı, kendisine sunulan engelleri aşarak normalde erişim yetkisi bulunmayan alanlarda yanıt aramaya başladı.

    Ajanın hedef aldığı sistem, Services Australia tarafından işletilen ve ülkenin sağlık sistemi Medicare'e ilişkin istatistikleri barındıran Medicare İstatistik Raporlama Hizmeti portalı oldu. OpenAI'ın incelemesine göre modeller, Avustralya hakkında sorulara yanıt ve istatistik bulmaya çalışırken çeşitli hükümet internet siteleri ve servisleriyle etkileşime girdi.

    OpenAI yapay zekası Avustralya hükümet sistemine saldırdı Tam Boyutta Gör
    Avustralya hükümeti, ajanın hem kamuya açık hem de kamuya açık olmayan dosyalara eriştiğini ve sisteme dosya yazdığını açıkladı. Erişilen bilgiler arasında toplu sağlık istatistikleri ile dahili dosya isimlerinin bulunduğu belirtildi. Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ise olayın etkisinin şu aşamada görece sınırlı olduğunu ve herhangi bir kişinin tıbbi verilerine erişilmediğini açıkladı.

    OpenAI ise yaptığı incelemede hasta kayıtlarına erişildiğine dair bir kanıt bulunmadığını bildirdi. Avustralya hükümeti de şu aşamada kişisel sağlık bilgilerinin ele geçirildiğine dair bir bulgu olmadığını açıkladı.

    OpenAI olayı iki ay sonra fark etti

    Olayın belki de en dikkat çeken noktası ise OpenAI'ın saldırıyı gerçekleştiği dönemde fark etmemesi oldu. Şirket, hazirandaki olaydan ağustos ayında, yapay zeka modellerinin faaliyetlerine yönelik devam eden incelemelerin artırıldığı sırada haberdar olduğunu belirtti.

    OpenAI, Avustralya hükümetine ise 10 Eylül'de bilgi verdi. Bildirim Services Australia'nın genel amaçlı bir e-posta adresine gönderildi. Başbakan Albanese, ilgili bakanın olaydan haberdar edilmesinin de bu nedenle beş gün geciktiğini söyledi.

    Albanese, OpenAI CEO'su Sam Altman ile yaptığı görüşmede şirketin olayı bildirmesinin çok uzun sürdüğünü ve bildirimin yapılma biçiminin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

    Diğer devlet kurumları da inceleniyor

    OpenAI yapay zekası Avustralya hükümet sistemine saldırdı Tam Boyutta Gör
    Avustralya hükümeti, olayın yalnızca Medicare sistemiyle sınırlı kalıp kalmadığını belirlemek için adli bilişim soruşturması başlattı. Soruşturmaya ülkenin siber güvenlik kurumu Avustralya Sinyal Direktörlüğü (ASD) de destek veriyor.

    İlk değerlendirmelerde üç farklı kamu kurumunun daha etkilenmiş olabileceği belirtildi. Bunlar arasında Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü, New South Wales Suç İstatistikleri ve Araştırma Bürosu ve Victoria Sağlık Bakanlığı bulunuyor.

    Yapay zeka ajanlarının kontrolü yeniden gündemde

    Avustralya'daki olay, yapay zeka ajanlarının verilen hedeflere ulaşırken beklenmeyen adımlar atabileceği endişesini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, son dönemde yaşanan Hugging Face saldırısı ve test ortamlarından çıkan benzer örneklerin bu riski gösterdiğini belirtiyor. Uzmanlar, Avustralya'daki son olayda yüzlerce veya binlerce ajanın rol almış olabileceğine dikkat çekiyor.

    OpenAI CEO'su Sam Altman da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, yapay zeka yeteneklerinin ölçülmesi, risklerin değerlendirilmesi ve güvenlik önlemlerinin belirlenmesi için uluslararası standartlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

    Kaynakça https://edition.cnn.com/2026/09/23/business/australia-openai-agent-hack-intl-hnk https://www.bbc.com/news/articles/c6vgy0333dppo
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    paxton bisiklet büyü yaptıranların başına gelenler amerika yol tarifi corsa 1.3 cdti düzce nasıl bir yer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme C55
    realme C55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    MSI Thin A15
    MSI Thin A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum