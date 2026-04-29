Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI'ın yapay zekasına verdiği direktif dikkat çekti: "Sakın goblinlerden söz etme!"

    OpenAI’ın kısa süre önce tanıttığı GPT-5.5'ye verdiği direktifler ve uyarılar arasında ilginç bir detay göze çarptı: "Sakın goblinlerden, gremlinlerden ya da trollerden söz etme!"

    ChatGPT, Gemini, Grok gibi büyük dil modellerinin kullanıcılarla nasıl iletişim kuracakları, "system prompts" (“sistem istemleri) olarak bilinen temel direktifler sayesinde belirli davranış kalıplarına sokuluyor. Bu istemler genelde sade, genel kurallardan oluşuyor ama bazen oldukça spesifik ve dikkat çekici talimatlar da içerebiliyor. OpenAI’ın kısa süre önce tanıttığı GPT-5.5 modeliyle birlikte ortaya çıkan yeni bir detay ise, bu sistemlerin arka planında ne kadar sıra dışı müdahaleler yapılabildiğini gözler önüne seriyor.

    "Sakın Goblinlerden Söz Etme"

    OpenAI’ın Codex kodlama ajanı için hazırlanan ve kısa süre önce fark edilen sistem yönergelerinde, alışılmadık bir kural dikkat çekti: Modelin, kullanıcı sorusuyla doğrudan ilgili olmadığı sürece goblinler, gremlinler, rakunlar, troller, ogreler ya da benzeri canlı ve yaratıklar hakkında “asla konuşmaması” isteniyor. Üstelik bu talimatın sistem istemi içinde bir kez değil, birkaç kez tekrarlanmış olması, bunun sıradan bir ekleme olmadığını düşündürüyor.

    Bu sınırlama üzerinde bu kadar durulması ilk başta tuhaf gelse de bu yasağın arkasında oldukça pratik bir sebep olabilir. GPT-5.5’in bazı durumlarda tamamen alakasız bağlamlarda bile “goblin” ya da “gremlin” gibi ifadeleri kullanma eğilimi gösterdiği belirtiliyor. Kullanıcıların sosyal medyada paylaştığı örneklerde, modelin bu kelimeleri adeta bir dolgu ifadesi gibi kullandığı görülüyor. Hatta bazı kullanıcılar, modelin bu tür kelimelere “takıntılı” olduğunu öne sürüyor.

    Bu durumun, modelin eğitim sürecinde oluşan belirli kelime ilişkilerinden kaynaklanabileceği düşünülüyor. Büyük dil modelleri, eğitim verilerindeki örüntülere dayanarak kelimeler arasında güçlü bağlar kurabiliyor. Eğer belirli bağlamlarda bu tür ifadeler sıkça kullanıldıysa, modelin bunları alakasız durumlara da taşıması mümkün hâle geliyor. Bu da geliştiricileri, bu davranışı bastıracak açık yasaklar koymaya yönlendirmiş olabilir.

    Negatif Talimatlar Ters Tepebiliyor

    Ancak bu tür yasaklar, yapay zekâ dünyasında ayrı bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Araştırmacılar, bir modele “şu konudan bahsetme” demenin, aslında o kavramı zihinsel olarak daha da öne çıkarabileceğine dikkat çekiyor. Yani goblinlerden bahsetmemesi söylenen bir modelin, bu kavramı daha sık hatırlaması ve dolaylı olarak kullanma ihtimalinin artması mümkün.

    Nitekim bazı uzmanlar, sistem istemlerinde bu kadar spesifik ve tekrarlı yasakların bulunmasının ironik bir durum yarattığını savunuyor. Çünkü bu yaklaşım, modelin dikkatini tam da kaçınılması gereken kavramlara yönlendiriyor. “Negatif yönlendirme” olarak bilinen bu paradoks, yapay zekâ hizalama çalışmalarında hâlâ tam anlamıyla çözülememiş bir problem.

    Öte yandan Codex’teki bu “yaratık yasağı”, aslında daha geniş bir sorunun küçük ama dikkat çekici bir yansıması olarak görülüyor. Büyük dil modelleri, beklenmedik ve kimi zaman tuhaf davranışlar sergileyebiliyor. Bu davranışları kontrol altına almak için geliştiriciler çoğu zaman hızlı ve doğrudan çözümlere başvuruyor. Ancak bu tür müdahaleler, sistemlerin ne kadar öngörülemez olabildiğini de ortaya koyuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    dashwood 2 saat önce

    aynı haber açılmış

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lg webos iptv uygulaması aks şanzıman bağlantısı alfa romeo 147 ilayda camuz volvo s60 neden tutulmuyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum