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    OpenAI, yapay zekayı güvenli hale getirmeden halka arz olmayacak

    Sam Altman, OpenAI’ın yapay zeka modellerinin güvenliğini önceliklendirdiğini ve şirketin halka arzının bu alanda ilerleme sağlanana kadar gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

    OpenAI, yapay zekayı güvenli hale getirmeden halka arz olmayacak Tam Boyutta Gör

    OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin halka arz için henüz kesin bir takvim belirlemediğini açıkladı. Altman’a göre OpenAI, yapay zeka modellerinin güvenliği olduğundan emin oluncaya kadar halka açılmayacak. Şirket, modellerin yetenekleri hızla gelişirken güvenlik ve uyum çalışmalarını bu ilerlemenin önünde tutmayı planlıyor.

    Öncelik güvenlik tarafında

    Altman, DevDay etkinliğinin ardından gazetecilerle yaptığı soru-cevap oturumunda, halka açık bir şirket olmanın mevcut dönemde OpenAI üzerinde ek baskı oluşturabileceğini söyledi. Özellikle Wall Street yatırımcılarının beklentileriyle güvenlik öncelikleri arasında bir gerilim oluşmasından endişe eden Altman, güvenlik gerekçesiyle ticari hedeflerin yavaşlatılmasının yatırımcıları hayal kırıklığına uğratabileceğini belirtti.

    CEO, OpenAI’ın “frontier” olarak tanımlanan en gelişmiş modellerdeki ilerlemeyi durdurmayı düşünmediğini ancak güvenlik ve hizalama (insanla uyum) çalışmalarının model yeteneklerinden daha hızlı ilerlemesini istediklerini ifade etti.

    Altman daha önce yaptığı açıklamada da OpenAI’ın 2026 içinde halka açılmayacağını söylemişti. Bununla birlikte halka arzın çok uzun süre ertelenmesinin de dünya açısından olumsuz olabileceğini düşünüyor.

    Öte yandan OpenAI’ın rakibi Anthropic, haziran ayında halka arz başvurusunda bulunmuştu. Mevcut bilgilere göre şirketin kasım ayında, ABD'deki ara seçimlerin ardından halka arz olması bekleniyor. Elon Musk'ın xAI şirketini de bünyesinde bulunduran SpaceX ise haziran ayında halka açılarak tarihin en büyük halka arzını gerçekleştirmişti.

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