    OpenAI, yazılım odaklı yeni modeli GPT‑5-Codex’i tanıttı

    OpenAI, yazılım geliştirmeye odaklı yeni GPT-5-Codex modelini tanıttı. Model, kod yazma, düzenleme ve kod incelemelerinde önceki versiyona göre önemli avantajlar sunuyor.

    OpenAI, yazılım odaklı yeni modeli GPT-5-Codex’i tanıttı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü GPT-5 modelinin ardından yazılım geliştirme alanına özel optimize edilmiş yeni bir versiyonunu duyurdu: GPT‑5-Codex. Yeni model, OpenAI’ın kodlama aracı Codex için yeni bir sürüm anlamına geliyor. Şirket, bu modelin özellikle gerçek dünya yazılım mühendisliği görevlerinde daha yüksek performans göstermesi için geliştirildiğini belirtti.

    Kodlamada fark yaratacak

    Yeni model sıfırdan proje oluşturma, mevcut projelere özellik ve test ekleme, büyük ölçekli kod düzenleme işleri ve benzeri görevlerde öncekine kıyasla önemli avantajlar sunuyor. Yapılan testlerde GPT‑5-Codex, SWE-bench Verified puanını 74,5’e çıkararak GPT-5 High’ın 72,8’lik skorunu geçti. Kod yeniden yapılandırma görevlerinde ise fark daha belirgin. Yeni model yüzde 51,3 skor alırken, GPT-5 yalnızca yüzde 33,9 performans gösterdi.

    OpenAI, yazılım odaklı yeni modeli GPT-5-Codex’i tanıttı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, GPT‑5-Codex’in en dikkat çekici özelliklerinden birinin görevin karmaşıklığına göre ne kadar düşünmesi gerektiğine karar verebilmesi olduğunu vurguluyor. İç testlerde model, büyük ve karmaşık görevlerde 7 saatten uzun süre bağımsız çalışabilmiş.

    Model, front-end görevlerinde, özellikle mobil web sitelerinde de iyileştirmeler sunuyor. Kullanıcılar artık bulut üzerinden modele görsel girdi sağlayabiliyor, ilerlemeyi görsel olarak inceleyebiliyor ve tamamlanan çalışmanın ekran görüntülerini alabiliyor.

    GPT‑5-Codex ayrıca kod inceleme süreçlerinde de üstün performans gösteriyor. Pull request’lerin niyetini gerçek diff ile eşleştirebiliyor, tüm kod tabanını analiz edebiliyor ve kodu çalıştırıp test ederek istenen davranışın doğruluğunu doğrulayabiliyor. OpenAI, bu modeli dahili olarak kod incelemelerinde kullanmaya başladığını ve günde yüzlerce hatayı tespit ettiğini açıkladı.

    Yeni model, ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu ve Enterprise planları kapsamında Codex CLI, IDE eklentisi, web, mobil ve ayrıca GitHub’daki kod incelemelerinde kullanılabiliyor. API üzerinden Codex CLI kullanan geliştiriciler için ise GPT‑5-Codex’in API erişimi yakında sağlanacak.

