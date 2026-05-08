Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI yeni ses modelleriyle çıtayı yükseltti: Konuşurken farklı işler de yapabiliyor

    OpenAI, gerçek zamanlı konuşmalar için geliştirdiği yeni sesli yapay zekâ modellerini tanıttı: Çeviri yapabiliyor, yazıya dökebiliyor ve konuşma sırasında görev gerçekleştirebiliyor.

    İlk etapta daha çok yazılı komutlar üzerinden çalışan ChatGPT, Gemini ve Claude gibi büyük dil modelleri, yavaş yavaş kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak konuşabilen sistemlere dönüşüyor. Özellikle son iki yılda gelişen “sesli AI” teknolojileri sayesinde yapay zekâlar yalnızca sesli komutları algılayan basit asistanlar olmaktan çıkıp, konuşmayı anlayan, bağlamı takip eden, görev gerçekleştirebilen ve kullanıcıyla doğal diyalog kurabilen sistemler hâline gelmeye başladı. OpenAI’ın bu hafta tanıttığı yeni nesil ses modelleri de bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

    OpenAI tarafından API üzerinden geliştiricilere sunulan GPT-Realtime-2, GPT-Realtime-Translate ve GPT-Realtime-Whisper isimli üç yeni model, şirketin gerçek zamanlı sesli yapay zekâ alanındaki en iddialı adımı olarak görülüyor. Şirketin açıklamasına göre bu modeller, kullanıcıların araç kullanırken, havaalanında yol bulmaya çalışırken ya da müşteri hizmetleriyle görüşürken klavye kullanmadan yapay zekâyla doğal biçimde iletişim kurabilmesini hedefliyor.

    GPT-Realtime-2, Konuşma Sırasında Görevleri Yerine Getirebiliyor

    Buradaki en dikkat çekici modeli GPT-Realtime-2. Şirketin “GPT-5 seviyesinde akıl yürütme kabiliyetine sahip ilk ses modeli” olarak tanımladığı bu sistem, uzun ve karmaşık konuşmaları takip edebiliyor; kullanıcı konuşurken araya girilse bile diyaloğu doğal biçimde sürdürebiliyor. OpenAI’ın özellikle vurguladığı noktalardan biri de modelin artık yalnızca konuşmakla kalmayıp konuşma sırasında aktif olarak görev gerçekleştirebilmesi. Geliştiriciler bu modele takvim, arama motoru ya da şirket içi sistemler gibi araçlara erişim verebiliyor. Model de bu işlemleri gerçekleştirirken kullanıcıya “takviminizi kontrol ediyorum” ya da “bunu şimdi araştırıyorum” gibi doğal geri bildirimler sunabiliyor.

    Yeni modelin teknik tarafında da önemli geliştirmeler bulunuyor. OpenAI, sesli modelinin bağlam penceresini 32K’dan 128K’ya çıkardı. Bu da modelin çok daha uzun konuşmaları takip edebilmesini ve önceki diyalogları unutmadan daha karmaşık görevleri yerine getirebilmesini sağlıyor. Özellikle müşteri hizmetleri ya da uzun süreli destek görüşmeleri gibi kullanım senaryolarında bu kapasite artışı oldukça önemli görülüyor. Şirket ayrıca modelin başarısız işlemlerden daha iyi toparlanabildiğini ve sağlık sektörü gibi alanlarda kullanılan teknik terminolojileri daha doğru anlayabildiğini söylüyor.

    OpenAI tarafından paylaşılan performans testleri de yeni modelin sesli etkileşimlerde belirgin bir gelişim sunduğunu gösteriyor. Şirketin verilerine göre GPT-Realtime-2, önceki nesie kıyasla Big Bench Audio testlerinde yüzde 15,2 daha yüksek skor elde etti.

    Gemini Live'e Rakip Olacak

    OpenAI’ın yeni modelleri, şirketi Google’ın Gemini Live sistemiyle doğrudan rekabete sokuyor. Ancak iki şirketin yaklaşımı arasında belirgin farklar bulunuyor. Google daha çok hızlı tepki süresi ve geniş dil desteğine odaklanırken, OpenAI’ın doğal ve kesintisiz sohbet deneyimini geliştirmeye ağırlık verdiği görülüyor.

    Tanıtılan ikinci model olan GPT-Realtime-Translate ise gerçek zamanlı çeviri tarafına odaklanıyor. OpenAI’ın açıklamasına göre bu model 70’ten fazla giriş dilini destekliyor ve bunları eş zamanlı olarak 13 farklı dile çevirebiliyor. Üstelik bunu yaparken konuşmacının temposunu koruyabiliyor. Şirket bu sistemi özellikle müşteri hizmetleri, seyahat uygulamaları ve çok dilli iletişim platformları için konumlandırıyor.

    OpenAI, bu teknolojiyi kullanmaya başlayan şirketlerden bazı örnekler de paylaştı. Bunlardan biri olan Deutsche Telekom, müşterilerin kendi dillerinde konuşabildiği ve yapay zekânın görüşmeyi anlık olarak çevirdiği sesli destek sistemleri geliştiriyor. Bu tarz sistemlerin özellikle uluslararası müşteri hizmetlerinde insan çevirmen ihtiyacını azaltabileceği düşünülüyor.

    Duyurulan üçüncü model olan GPT-Realtime-Whisper ise canlı transkripsiyon üzerine yoğunlaşıyor. Bu model, kullanıcı konuşurken sesi eş zamanlı olarak yazıya dönüştürebiliyor. Özellikle toplantı notları, çağrı merkezleri, canlı yayın altyazıları ya da sesli kayıt çözümleri gibi alanlarda kullanılabilecek bu teknoloji, OpenAI’ın uzun süredir geliştirdiği Whisper altyapısının yeni nesil versiyonu olarak değerlendiriliyor.

    Şirketin açıklamasına göre uzun vadeli hedef; dinleyebilen, düşünebilen, çevirebilen, yazıya dökebilen ve aynı anda aksiyon alabilen tam teşekküllü yapay zekâ ajanları oluşturmak. OpenAI’ın yeni ses modelleri de, yapay zekânın bu yeni evrimine doğru atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    selenia 5w30 aklından bir sayı tut hilesi volkswagen caddy 1.9 tdi kullanıcı yorumları egea 1.4 kronik sorunlar kurutma makinesi ısı pompalı mı yoğuşmalı mı daha iyi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Samsung Galaxy S26 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Latitude 3450
    Dell Latitude 3450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum