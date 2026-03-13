Giriş
    OpenClaw'a rakip geldi: Perplexity'den masaüstü ajan atağı

    Perplexity, AI ajanlarını masaüstüne taşıyan “Personal Computer”ı erken erişime açtı. Sistem, kullanıcı dosya ve uygulamalarına erişerek görevleri yerel olarak tamamlayabiliyor.

    OpenClaw'a rakip geldi: Perplexity'den masaüstü ajan atağı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka arama motoru Perplexity, bulut tabanlı ajan aracının ardından bu kez doğrudan kullanıcıların bilgisayarına entegre olan yeni bir ürün tanıttı. “Personal Computer” adı verilen yeni ürün, erken erişim davetleriyle şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.

    Perplexity, geçen ay “Computer” adıyla duyurduğu bulut tabanlı ajan aracının ardından Personal Computer ile çıtayı bir üst seviyeye taşıyor. Birden fazla yapay zeka modelini bir arada kullanan bu sistem artık yalnızca bulutta değil, doğrudan kullanıcının kendi cihazında çalışabiliyor.

    Genel amaçlı görevler tanımlamak yeterli

    Perplexity’nin geliştirdiği Personal Computer, kullanıcıdan spesifik komutlar yerine genellikle “Eğitici bir rehber hazırla” veya “Balinalar hakkında bir podcast oluştur” gibi hedefler tanımlamasını istiyor. Ardından sistem, bu hedeflere ulaşmak için gerekli dosya ve uygulama etkileşimlerini kendi içinde planlayıp hayata geçiriyor.

    Personal Computer'ın bulut tabanlı selefi ile en kritik farkı yerel dosya ve uygulama erişimi. Perplexity'nin ajanları artık kullanıcının bilgisayarındaki dosyaları okuyabiliyor, uygulamaları açabiliyor ve belirlenen görevleri tamamlamak amacıyla bunları doğrudan manipüle edebiliyor.

    Bu yaklaşım, açık kaynaklı OpenClaw (eski adıyla Moltbot) projesini akla getiriyor. OpenClaw da benzer şekilde yapay zeka ajanlarına kullanıcının kişisel bilgisayarında serbest erişim tanıyan bir araç. Perplexity'nin çözümü ise dışarıdan bakıldığında daha kullanıcı dostu ve düzenli bir arayüze sahip. Bunun yanı sıra kullanıcılar, herhangi bir cihazdan uzaktan bağlanarak kendi bilgisayarlarındaki Personal Computer oturumlarını yönetebiliyor.

    Öte yandan kişisel dosyalara doğrudan erişim verme fikri ciddi güvenlik soru işaretleri de doğuruyor. Perplexity bu konuda bazı güvenceler sunmuş durumda. Sistem, güvenli bir ortamda net koruma mekanizmalarıyla çalışıyor. Hassas işlemler için kullanıcı onayı zorunlu tutuluyor. Her oturumun eksiksiz denetim kaydı tutuluyor ve işlerin kontrolden çıkması ihtimaline karşı bir acil durdurma (kill switch) mekanizması bulunuyor.

    Perplexity, yalnızca bireysel kullanıcıları değil kurumsal müşterileri de hedefliyor. Şirket, bulut tabanlı Computer ajanının Enterprise sürümünü de duyurdu. Bu sürüm, çeşitli kurumsal uygulamalarla bağlantı kurma imkanı sunuyor. Öte yandan Perplexity'nin Search, Agent, Embeddings ve Sandbox platformları da artık yalnızca standart arayüz üzerinden değil, doğrudan API aracılığıyla erişilebilir hale getirildi.

    https://www.perplexity.ai/hub/blog/everything-is-computer https://arstechnica.com/ai/2026/03/perplexitys-personal-computer-brings-its-ai-agents-to-the-uh-personal-computer/
    Profil resmi
