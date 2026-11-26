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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat OpenAI, küçük işletmelere ücretsiz yapay zekâ danışmanlığı sağlayan OpenWorks programını duyurdu. ABD'de başlatılan bu yeni model, bağımsız uzmanlar ile yerel işletmeleri buluşturuyor. Müşteri ilişkileri ve otomasyon gibi alanlarda rehberlik sunan uzmanlar OpenAI tarafından fonlanırken, işletmeler ise üç ay boyunca ücretsiz ChatGPT Business erişimi kazanıyor. Pilot sürecin ardından programın daha geniş bölgelere yayılması hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bugün yapay zekâ artık herkesin telefonunda ya da bilgisayarında ancak verimli kullanım konusu bir uzmanlık alanına dönüşmüş durumda. OpenAI bu alanda kendisine güvenenlere yeni iş imkânlarıı sunuyor.

OpenWorks nedir?

OpenWorks adındaki yeni destek programı küçük ölçekli işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak amacıyla kuruldu. Programın işleyiş modeli, sahadaki bağımsız yapay zekâ uzmanları ile küçük işletmeleri buluşturmaya dayanıyor. Böylece gelişmiş dil modelleri ve kurumsal araçları tabana yayılırken bağımsız yapay zekâ uzmanları da gelir elde ediyor.

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ABD’de başlayan programda OpenAI tarafından seçilen bu yerel teknoloji danışmanları, işletmelerin mevcut operasyonlarını analiz ederek otomasyon, müşteri ilişkileri ve içerik üretimi gibi alanlarda özel yapay zekâ çözümleri kurguluyor. Düzenlenen yerel atölyeler ve birebir uygulama seanslarıyla, teknik altyapısı kısıtlı olan işletme sahiplerinin dahi yapay zekâ araçlarını etkin bir şekilde kullanabilmesi amaçlanıyor.

Katılımcı küçük işletmeler, aldıkları tüm danışmanlık ve kurulum destekleri için hiçbir ücret ödemezken, aynı zamanda kurumsal veri güvenliği ve gelişmiş özellikler sunan ChatGPT Business aboneliğine üç ay boyunca ücretsiz erişim hakkı kazanıyor. Sahada aktif olarak rehberlik veren uzmanların finansmanı ise doğrudan OpenAI tarafından karşılanıyor.

Yazılım geliştirme şirketleri ile risk sermayesi destekli girişimlerin kapsam dışında tutulduğu OpenWorks programının, pilot sürecin ardından elde edilen geri bildirimlerle daha geniş bir coğrafyaya yayılması bekleniyor.

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