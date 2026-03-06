Opera Android tarayıcısında Canlı Skor deneyimi yenilendi: Derbide kullanılacak

Tarayıcı içinden anlık maç takibi
Yeni Canlı Skor deneyimi, kullanıcıların favori takımlarını daha hızlı ve akıcı bir kurulum süreciyle belirlemesine olanak tanıyor. Bu sayede seçilen takımlara ait maçlar otomatik olarak takip listesine ekleniyor ve karşılaşmalardaki önemli gelişmeler doğrudan tarayıcı üzerinden görüntülenebiliyor.
Sistem maç başlangıcı, gol anı, devre arası ve karşılaşma sonucu gibi kritik anlar için otomatik bildirimler gönderiyor. Böylece kullanıcılar, takip ettikleri takımların maçlarındaki gelişmelerden anında haberdar olabiliyor.
Derbi tarayıcıdan takip edilebilecek
Opera’nın Canlı Skor sistemi aynı zamanda kişiselleştirme odaklı bir yapı sunuyor. Kullanıcılar destekledikleri takımları seçerek yalnızca ilgili karşılaşmaları takip edebiliyor. Böylece ekran, kullanıcıyı ilgilendirmeyen maçlarla dolmuyor ve tüm içerik doğrudan seçilen takımlar etrafında şekilleniyor.
Bu yapı sayesinde fikstür bilgileri, canlı skorlar, maç sonuçları ve son dakika gelişmeleri tek bir arayüzde toplanarak kullanıcıya sunuluyor.
Opera tarafından paylaşılan kullanıcı verileri, Türkiye’deki futbol ilgisinin büyük ölçüde yerel kulüpler etrafında şekillendiğini gösteriyor. Verilere göre Opera kullanıcılarının en çok takip ettiği kulüp yüzde 14,5 ile Galatasaray olurken, onu yüzde 11,7 ile Fenerbahçe ve yüzde 8,8 ile Beşiktaş izliyor. Trabzonspor ise yüzde 5,2’lik oranla listede yer alıyor.
Yabancı kulüpler tarafında ise Real Madrid yüzde 8,7 ile en çok takip edilen takım olarak öne çıkıyor. Onu FC Barcelona (yüzde 6,1), Liverpool FC (yüzde 4,4), Chelsea FC (yüzde 4,1) ve Arsenal FC (yüzde 4,0) takip ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım