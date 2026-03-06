Opera Android tarayıcısında Canlı Skor deneyimi yenilendi: Derbide kullanılacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Opera, Android platformundaki amiral gemisi tarayıcısı için Canlı Skor özelliğini önemli ölçüde geliştiren yeni bir güncelleme yayımladı. Android tarayıcısının 95 sürümüyle birlikte sunulan güncelleme, futbolseverlerin favori takımlarını seçerek maç skorlarını, kritik anları ve fikstür bilgilerini doğrudan tarayıcı üzerinden anlık olarak takip edebilmesini sağlıyor.

Tarayıcı içinden anlık maç takibi

Yeni Canlı Skor deneyimi, kullanıcıların favori takımlarını daha hızlı ve akıcı bir kurulum süreciyle belirlemesine olanak tanıyor. Bu sayede seçilen takımlara ait maçlar otomatik olarak takip listesine ekleniyor ve karşılaşmalardaki önemli gelişmeler doğrudan tarayıcı üzerinden görüntülenebiliyor.

Sistem maç başlangıcı, gol anı, devre arası ve karşılaşma sonucu gibi kritik anlar için otomatik bildirimler gönderiyor. Böylece kullanıcılar, takip ettikleri takımların maçlarındaki gelişmelerden anında haberdar olabiliyor.

Derbi tarayıcıdan takip edilebilecek

Tam Boyutta Gör Yenilenen özellik, özellikle yoğun tempolu karşılaşmalarda kullanıcı deneyimini daha da öne çıkarıyor. Örneğin 7 Mart’ta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi, Opera kullanıcılarının Canlı Skor özelliği üzerinden anlık olarak takip edebileceği önemli maçlardan biri olarak öne çıkıyor.

Google, Chrome için ardık daha sık güncelleme yayınlayacak 2 gün önce eklendi

Opera’nın Canlı Skor sistemi aynı zamanda kişiselleştirme odaklı bir yapı sunuyor. Kullanıcılar destekledikleri takımları seçerek yalnızca ilgili karşılaşmaları takip edebiliyor. Böylece ekran, kullanıcıyı ilgilendirmeyen maçlarla dolmuyor ve tüm içerik doğrudan seçilen takımlar etrafında şekilleniyor.

Bu yapı sayesinde fikstür bilgileri, canlı skorlar, maç sonuçları ve son dakika gelişmeleri tek bir arayüzde toplanarak kullanıcıya sunuluyor.

Opera tarafından paylaşılan kullanıcı verileri, Türkiye’deki futbol ilgisinin büyük ölçüde yerel kulüpler etrafında şekillendiğini gösteriyor. Verilere göre Opera kullanıcılarının en çok takip ettiği kulüp yüzde 14,5 ile Galatasaray olurken, onu yüzde 11,7 ile Fenerbahçe ve yüzde 8,8 ile Beşiktaş izliyor. Trabzonspor ise yüzde 5,2’lik oranla listede yer alıyor.

Yabancı kulüpler tarafında ise Real Madrid yüzde 8,7 ile en çok takip edilen takım olarak öne çıkıyor. Onu FC Barcelona (yüzde 6,1), Liverpool FC (yüzde 4,4), Chelsea FC (yüzde 4,1) ve Arsenal FC (yüzde 4,0) takip ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Opera Android tarayıcısında Canlı Skor deneyimi yenilendi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: