    Opera Android tarayıcısında Canlı Skor deneyimi yenilendi: Derbide kullanılacak

    Opera’nın Android tarayıcısı 95 sürümüyle Canlı Skor özelliğini yeniledi. Kullanıcılar favori takımlarının maçlarındaki gelişmeleri anlık bildirimlerle doğrudan tarayıcıdan takip edebilecek.

    Opera, Android platformundaki amiral gemisi tarayıcısı için Canlı Skor özelliğini önemli ölçüde geliştiren yeni bir güncelleme yayımladı. Android tarayıcısının 95 sürümüyle birlikte sunulan güncelleme, futbolseverlerin favori takımlarını seçerek maç skorlarını, kritik anları ve fikstür bilgilerini doğrudan tarayıcı üzerinden anlık olarak takip edebilmesini sağlıyor.

    Tarayıcı içinden anlık maç takibi

    Yeni Canlı Skor deneyimi, kullanıcıların favori takımlarını daha hızlı ve akıcı bir kurulum süreciyle belirlemesine olanak tanıyor. Bu sayede seçilen takımlara ait maçlar otomatik olarak takip listesine ekleniyor ve karşılaşmalardaki önemli gelişmeler doğrudan tarayıcı üzerinden görüntülenebiliyor.

    Sistem maç başlangıcı, gol anı, devre arası ve karşılaşma sonucu gibi kritik anlar için otomatik bildirimler gönderiyor. Böylece kullanıcılar, takip ettikleri takımların maçlarındaki gelişmelerden anında haberdar olabiliyor.

    Derbi tarayıcıdan takip edilebilecek

    Yenilenen özellik, özellikle yoğun tempolu karşılaşmalarda kullanıcı deneyimini daha da öne çıkarıyor. Örneğin 7 Mart’ta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi, Opera kullanıcılarının Canlı Skor özelliği üzerinden anlık olarak takip edebileceği önemli maçlardan biri olarak öne çıkıyor.

    Opera’nın Canlı Skor sistemi aynı zamanda kişiselleştirme odaklı bir yapı sunuyor. Kullanıcılar destekledikleri takımları seçerek yalnızca ilgili karşılaşmaları takip edebiliyor. Böylece ekran, kullanıcıyı ilgilendirmeyen maçlarla dolmuyor ve tüm içerik doğrudan seçilen takımlar etrafında şekilleniyor.

    Bu yapı sayesinde fikstür bilgileri, canlı skorlar, maç sonuçları ve son dakika gelişmeleri tek bir arayüzde toplanarak kullanıcıya sunuluyor.

    Opera tarafından paylaşılan kullanıcı verileri, Türkiye’deki futbol ilgisinin büyük ölçüde yerel kulüpler etrafında şekillendiğini gösteriyor. Verilere göre Opera kullanıcılarının en çok takip ettiği kulüp yüzde 14,5 ile Galatasaray olurken, onu yüzde 11,7 ile Fenerbahçe ve yüzde 8,8 ile Beşiktaş izliyor. Trabzonspor ise yüzde 5,2’lik oranla listede yer alıyor.

    Yabancı kulüpler tarafında ise Real Madrid yüzde 8,7 ile en çok takip edilen takım olarak öne çıkıyor. Onu FC Barcelona (yüzde 6,1), Liverpool FC (yüzde 4,4), Chelsea FC (yüzde 4,1) ve Arsenal FC (yüzde 4,0) takip ediyor.

