Opera, Spotify’da çalan şarkıya senkronize olan yeni temasını tanıttı

Tam Boyutta Gör Norveç merkezli tarayıcı şirketi Opera, Spotify ile iş birliği yaparak masaüstü tarayıcısı Opera One için yeni bir tema geliştirdi. Sonic Tema, kullanıcıların Spotify üzerinden müzik dinlerken tarayıcı arayüzünde müziğe senkronize animasyonlar göstermeyi sağlıyor.

Müzik ile tema senkronize ediliyor

Tema, Opera’nın tema galerisi üzerinden etkinleştirilebiliyor ve yalnızca karanlık modda çalışıyor. Kullanıcılar animasyonun renklerini çalma listelerine göre özelleştirebiliyor. Örneğin 1980’ler pop şarkılarında canlı renkler öne çıkarken farklı çalma listelerinde de farklı tonlar gösteriliyor. Animasyonlar, müzik çalmaya başladığında ekranda titreşen parçacıklar olarak beliriyor. Tarayıcı arka planda çalışırken ise sistem kaynakları minimum düzeyde kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Opera One, kullanıcıların müziklerini kesintiye uğratmadan tam kontrol sağlayabilmeleri için ekran üzerinde diledikleri gibi taşıyabilecekleri ayrılabilir bir Müzik Çalar ile geliyor. Spotify ise Müzik Çalar’ın varsayılan servisi konumunda. Tarayıcı ayrıca Dinamik Temalar özelliği ile animasyonlu arka planlar, arayüz renkleri ve tarayıcı seslerini kişiselleştirme olanağı sunuyor.

Sonic Teması, WebGPU standardına dayanan shader teknolojisi kullanıyor. Tarayıcı, sesleri frekans haritasına dönüştürüyor ve bu verileri ekran üzerinde animasyon ve renklerle görselleştiriyor. Sonic Teması, yalnızca kullanıcının Başlangıç sayfasında bulunduğu anda etkinleşiyor ve tıpkı Müzik Çalar gibi, kullanıcı bir arama yaptığında ya da video oynattığında otomatik olarak duraklatılıyor. Bu sayede, kullanıcı başka bir işle meşgulken tarayıcının arka planda gereksiz sistem kaynaklarını kullanması önleniyor.

