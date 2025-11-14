Opera, Spotify’da çalan şarkıya senkronize olan yeni temasını tanıttı

Müzik ile tema senkronize ediliyor
Tema, Opera’nın tema galerisi üzerinden etkinleştirilebiliyor ve yalnızca karanlık modda çalışıyor. Kullanıcılar animasyonun renklerini çalma listelerine göre özelleştirebiliyor. Örneğin 1980’ler pop şarkılarında canlı renkler öne çıkarken farklı çalma listelerinde de farklı tonlar gösteriliyor. Animasyonlar, müzik çalmaya başladığında ekranda titreşen parçacıklar olarak beliriyor. Tarayıcı arka planda çalışırken ise sistem kaynakları minimum düzeyde kullanılıyor.
Sonic Teması, WebGPU standardına dayanan shader teknolojisi kullanıyor. Tarayıcı, sesleri frekans haritasına dönüştürüyor ve bu verileri ekran üzerinde animasyon ve renklerle görselleştiriyor. Sonic Teması, yalnızca kullanıcının Başlangıç sayfasında bulunduğu anda etkinleşiyor ve tıpkı Müzik Çalar gibi, kullanıcı bir arama yaptığında ya da video oynattığında otomatik olarak duraklatılıyor. Bu sayede, kullanıcı başka bir işle meşgulken tarayıcının arka planda gereksiz sistem kaynaklarını kullanması önleniyor.