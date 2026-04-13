    Oppo A6s Pro, sağanak yağmurdan etkilenmeyen özel ekranla geliyor

    Oppo A6s Pro, markanın "Super Rain Touch" adını verdiği özellikle geliyor. Bu özellik, sağanak yağmur altında dokunmatik ekranın kullanılamaması sorununu çözecek.

    Oppo, 200MP çift kameralı amiral gemisi Find X9 Ultra’dan önce sağanak yağmurdan etkilenmeyen özel ekranlı A6s Pro modelini tanıtacak. Super Rain Touch olarak adlandırılan teknoloji, şiddetli yağmur yağarken bile dokunmatik ekranın sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

    Oppo A6s Pro özellikleri ile neler sunacak?

    Oppo, Çin meteoroloji standardı olan ve en şiddetli sağanak yağış kategorisini temsil eden 30x Red Rain standardına uygun koşullar altında çalıştığını söylüyor. Bunun yanı sıra, Oppo'nun 38 çeşit suya karşı koruma olarak tanıttığı, tüketici telefonları için en yüksek giriş derecesi olan IP69K sertifikasına da sahip.

    Kasa, markanın Diamond Architecture düşmeye dayanıklı yapısını kullanıyor, bu nedenle telefon hem düşmeye hem de düştüğü su birikintisine dayanacak şekilde üretilmiş.

    Orta segment bir telefon olarak Oppo A6s Pro, 6.57 inç 1080p düz ekran, orta seviye bir işlemci olan MediaTek Dimensity 6300 (MT6835T) ile geliyor. Asıl öne çıkan özellik ise, bu kadar ince (8.32 mm, 193 gr) bir telefon için gerçekten devasa olan 7.000 mAh'lik batarya. Arkada 50 MP + 2 MP kamera kurulumu, önde 16 MP kamerası mevcut. Cihaz, 8GB RAM 128 GB depolama ve 12GB RAM 512 GB depolama olmak üzere iki seçenekle sunulacak.

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

