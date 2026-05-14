OPPO’dan internetsiz yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme hamlesi

Tam Boyutta Gör OPPO, MediaTek’in düzenlediği Dimensity Developer Conference 2026 (MDDC 2026) kapsamında mobil yapay zeka alanındaki yeni teknolojilerini tanıttı. Şirketin etkinlikte öne çıkardığı en dikkat çekici yenilik ise sektörün ilk cihaz içi çalışan AIGC ışık ve gölge işleme motoru oldu. Yeni teknoloji sayesinde kullanıcılar internet bağlantısına ihtiyaç duymadan karmaşık ışık koşullarında çekilmiş fotoğrafları yapay zeka desteğiyle iyileştirebilecek.

Karmaşık ışık koşullarına yapay zeka çözümü

IT Home’un haberine göre özellikle dış mekan portre çekimlerinde kullanıcılar sık sık ters ışık, yoğun güneş ışığı veya sert gölge gibi sorunlarla karşılaşıyor. Bu tür senaryolarda yüzlerin karanlık çıkması, arka planın aşırı parlak görünmesi ya da detay kayıpları yaşanabiliyor. Geleneksel yöntemlerde kullanıcıların kamera ayarlarını değiştirmesi, ek ışık ekipmanları kullanması veya donanım geliştirmeleri gerekiyor.

Tam Boyutta Gör OPPO ise bu sorunu doğrudan yapay zeka ile çözmeyi hedefliyor. Şirketin geliştirdiği yeni sistem, AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) teknolojisini kullanarak fotoğraflardaki ışık dağılımını analiz ediyor ve görüntüyü daha doğal bir hale getiriyor.

Yeni nesil motorun temelinde OPPO’nun kendi geliştirdiği DiT mimarisine sahip üretken yapay zeka modeli bulunuyor. Bu altyapı sayesinde cihaz, fotoğraf işlemlerini tamamen telefon üzerinde gerçekleştirebiliyor. Kullanıcıların bulut bağlantısına ihtiyaç duymadan düşük ışık veya ters ışıkta çekilmiş kareleri optimize edebilmesi dikkat çekiyor. OPPO’ya göre ortaya çıkan sonuçlar, kalite açısından bulut tabanlı yapay zeka modellerine oldukça yakın bir seviyeye ulaşıyor.

Dimensity 9500 ile çalışan çevrimdışı AI çeviri sistemi

Şirket, MDDC 2026 kapsamında yalnızca fotoğraf teknolojileriyle sınırlı kalmadı. OPPO ayrıca MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi üzerinde çalışan yeni nesil cihaz içi yapay zeka çeviri sistemini de sergiledi.

Tam Boyutta Gör Tanıtılan teknoloji, saniyede 300 token üretim hızına ulaşabiliyor. Bu performans seviyesi, bulut tabanlı büyük dil modellerine yakın bir deneyim sunuyor. Böylece kullanıcılar internet erişimi olmasa bile neredeyse gerçek zamanlı çeviri hizmetinden yararlanabiliyor.

Etkinlikte dikkat çeken bir diğer duyuru ise sektörün ilk mobil cihaz içi tam modlu Omni yapay zeka modeli oldu. Çok modlu çalışan bu sistem aynı anda video, ses ve metin girişlerini destekliyor.

Tam Boyutta Gör Model, gerçek zamanlı çevre analizi yapabiliyor ve kullanıcıların bulunduğu ortam hakkında anlık açıklamalar sunabiliyor. Ayrıca gerçek dünya senaryolarına yönelik soru-cevap işlevlerini de destekliyor. OPPO’nun bu yaklaşımı, mobil cihazlarda daha gelişmiş bağlamsal yapay zeka deneyimlerinin önünü açmayı hedefliyor.

OPPO’nun tanıttığı bir diğer yenilik ise “Xiaobu Claw” isimli akıllı asistan oldu. Şirket, sistemin içerik üretimi, bilgi düzenleme ve sağlık yönetimi gibi alanlarda gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip olduğunu belirtti.

