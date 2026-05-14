    OPPO’dan internetsiz yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme hamlesi

    OPPO, internet bağlantısı gerektirmeden çalışan yeni AIGC ışık işleme motorunu tanıttı. Yapay zeka destekli sistem, karmaşık ışık koşullarındaki fotoğrafları cihaz üzerinde optimize ediyor.

    OPPO, MediaTek’in düzenlediği Dimensity Developer Conference 2026 (MDDC 2026) kapsamında mobil yapay zeka alanındaki yeni teknolojilerini tanıttı. Şirketin etkinlikte öne çıkardığı en dikkat çekici yenilik ise sektörün ilk cihaz içi çalışan AIGC ışık ve gölge işleme motoru oldu. Yeni teknoloji sayesinde kullanıcılar internet bağlantısına ihtiyaç duymadan karmaşık ışık koşullarında çekilmiş fotoğrafları yapay zeka desteğiyle iyileştirebilecek.

    Karmaşık ışık koşullarına yapay zeka çözümü

    IT Home’un haberine göre özellikle dış mekan portre çekimlerinde kullanıcılar sık sık ters ışık, yoğun güneş ışığı veya sert gölge gibi sorunlarla karşılaşıyor. Bu tür senaryolarda yüzlerin karanlık çıkması, arka planın aşırı parlak görünmesi ya da detay kayıpları yaşanabiliyor. Geleneksel yöntemlerde kullanıcıların kamera ayarlarını değiştirmesi, ek ışık ekipmanları kullanması veya donanım geliştirmeleri gerekiyor.

    OPPO ise bu sorunu doğrudan yapay zeka ile çözmeyi hedefliyor. Şirketin geliştirdiği yeni sistem, AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) teknolojisini kullanarak fotoğraflardaki ışık dağılımını analiz ediyor ve görüntüyü daha doğal bir hale getiriyor.

    Yeni nesil motorun temelinde OPPO’nun kendi geliştirdiği DiT mimarisine sahip üretken yapay zeka modeli bulunuyor. Bu altyapı sayesinde cihaz, fotoğraf işlemlerini tamamen telefon üzerinde gerçekleştirebiliyor. Kullanıcıların bulut bağlantısına ihtiyaç duymadan düşük ışık veya ters ışıkta çekilmiş kareleri optimize edebilmesi dikkat çekiyor. OPPO’ya göre ortaya çıkan sonuçlar, kalite açısından bulut tabanlı yapay zeka modellerine oldukça yakın bir seviyeye ulaşıyor.

    Dimensity 9500 ile çalışan çevrimdışı AI çeviri sistemi

    Şirket, MDDC 2026 kapsamında yalnızca fotoğraf teknolojileriyle sınırlı kalmadı. OPPO ayrıca MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi üzerinde çalışan yeni nesil cihaz içi yapay zeka çeviri sistemini de sergiledi.

    Tanıtılan teknoloji, saniyede 300 token üretim hızına ulaşabiliyor. Bu performans seviyesi, bulut tabanlı büyük dil modellerine yakın bir deneyim sunuyor. Böylece kullanıcılar internet erişimi olmasa bile neredeyse gerçek zamanlı çeviri hizmetinden yararlanabiliyor.

    Etkinlikte dikkat çeken bir diğer duyuru ise sektörün ilk mobil cihaz içi tam modlu Omni yapay zeka modeli oldu. Çok modlu çalışan bu sistem aynı anda video, ses ve metin girişlerini destekliyor.

    Model, gerçek zamanlı çevre analizi yapabiliyor ve kullanıcıların bulunduğu ortam hakkında anlık açıklamalar sunabiliyor. Ayrıca gerçek dünya senaryolarına yönelik soru-cevap işlevlerini de destekliyor. OPPO’nun bu yaklaşımı, mobil cihazlarda daha gelişmiş bağlamsal yapay zeka deneyimlerinin önünü açmayı hedefliyor.

    OPPO’nun tanıttığı bir diğer yenilik ise “Xiaobu Claw” isimli akıllı asistan oldu. Şirket, sistemin içerik üretimi, bilgi düzenleme ve sağlık yönetimi gibi alanlarda gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip olduğunu belirtti.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

