OPPO’dan internetsiz yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme hamlesi

Karmaşık ışık koşullarına yapay zeka çözümü
IT Home’un haberine göre özellikle dış mekan portre çekimlerinde kullanıcılar sık sık ters ışık, yoğun güneş ışığı veya sert gölge gibi sorunlarla karşılaşıyor. Bu tür senaryolarda yüzlerin karanlık çıkması, arka planın aşırı parlak görünmesi ya da detay kayıpları yaşanabiliyor. Geleneksel yöntemlerde kullanıcıların kamera ayarlarını değiştirmesi, ek ışık ekipmanları kullanması veya donanım geliştirmeleri gerekiyor.
Yeni nesil motorun temelinde OPPO’nun kendi geliştirdiği DiT mimarisine sahip üretken yapay zeka modeli bulunuyor. Bu altyapı sayesinde cihaz, fotoğraf işlemlerini tamamen telefon üzerinde gerçekleştirebiliyor. Kullanıcıların bulut bağlantısına ihtiyaç duymadan düşük ışık veya ters ışıkta çekilmiş kareleri optimize edebilmesi dikkat çekiyor. OPPO’ya göre ortaya çıkan sonuçlar, kalite açısından bulut tabanlı yapay zeka modellerine oldukça yakın bir seviyeye ulaşıyor.
Dimensity 9500 ile çalışan çevrimdışı AI çeviri sistemi
Şirket, MDDC 2026 kapsamında yalnızca fotoğraf teknolojileriyle sınırlı kalmadı. OPPO ayrıca MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi üzerinde çalışan yeni nesil cihaz içi yapay zeka çeviri sistemini de sergiledi.
Etkinlikte dikkat çeken bir diğer duyuru ise sektörün ilk mobil cihaz içi tam modlu Omni yapay zeka modeli oldu. Çok modlu çalışan bu sistem aynı anda video, ses ve metin girişlerini destekliyor.
OPPO'nun tanıttığı bir diğer yenilik ise "Xiaobu Claw" isimli akıllı asistan oldu. Şirket, sistemin içerik üretimi, bilgi düzenleme ve sağlık yönetimi gibi alanlarda gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip olduğunu belirtti.
