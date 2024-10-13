Oppo devasa bataryaya sahip yeni modelini resmen tanıttı

Oppo, yeni K12 Plus akıllı telefonunu tanıttı ve bu model, özellikle geniş pil kapasitesi ve akıcı ekranıyla öne çıkıyor. Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisiyle çalışan K12 Plus, günlük işlerde ve hafif oyunlarda iyi bir performans sunuyor. Cihaz, Android 14 tabanlı ColorOS 14 arayüzüyle kullanıcıların karşısına çıkıyor ve iki farklı depolama seçeneğiyle geliyor: 8GB RAM ve 256GB depolama ile 12GB RAM ve 512GB depolama.
Ön yüzünde 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekran, dış mekanlarda daha iyi bir görüntü sunmak için 1100 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Ayrıca, geniş P3 renk gamı desteği ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sayesinde oyun deneyimini daha keyifli hale getiriyor. Kamera kısmında ise 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı ikinci bir lens mevcut. Ön kamera ise 16 MP çözünürlüğe sahip.
Telefon, 6400 mAh'lik büyük bir batarya kapasitesine sahip. Bu batarya, özellikle yoğun kullanıcılara bir gün boyunca yeterli bir kullanım süresi sunmayı hedefliyor. Üstelik 80W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj edilebiliyor. Bağlantı seçenekleri arasında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC desteği bulunuyor. Ayrıca, USB Type-C bağlantı noktası üzerinden OTG desteği de sağlanmış durumda ve güvenlik için ekran altı parmak izi okuyucuya yer verilmiş.
Renk seçenekleri ise Kar Beyazı ve Siyah olarak sunuluyor. Oppo K12 Plus, ön siparişlerde 8GB RAM ve 256GB depolamalı model için yaklaşık 258 dolarlık bir fiyatla satışa sunulurken, en üst versiyon olan 12GB RAM ve 512GB depolamalı model ise yaklaşık 353 dolar fiyat etiketine sahip. Cihaz, 15 Ekim itibarıyla satışa çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...