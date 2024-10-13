Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo devasa bataryaya sahip yeni modelini resmen tanıttı

    Oppo'nun yeni K12 Plus modeli, güçlü pil kapasitesi ve akıcı ekranıyla dikkat çekiyor. Orta segmentte yer alan bu cihaz, günlük kullanım ve hafif oyun deneyimi için ideal özellikler sunuyor.

    Oppo devasa bataryaya sahip yeni modelini resmen tanıttı Tam Boyutta Gör

    Oppo, yeni K12 Plus akıllı telefonunu tanıttı ve bu model, özellikle geniş pil kapasitesi ve akıcı ekranıyla öne çıkıyor. Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisiyle çalışan K12 Plus, günlük işlerde ve hafif oyunlarda iyi bir performans sunuyor. Cihaz, Android 14 tabanlı ColorOS 14 arayüzüyle kullanıcıların karşısına çıkıyor ve iki farklı depolama seçeneğiyle geliyor: 8GB RAM ve 256GB depolama ile 12GB RAM ve 512GB depolama.

    Ön yüzünde 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekran, dış mekanlarda daha iyi bir görüntü sunmak için 1100 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Ayrıca, geniş P3 renk gamı desteği ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sayesinde oyun deneyimini daha keyifli hale getiriyor. Kamera kısmında ise 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı ikinci bir lens mevcut. Ön kamera ise 16 MP çözünürlüğe sahip.

    Telefon, 6400 mAh'lik büyük bir batarya kapasitesine sahip. Bu batarya, özellikle yoğun kullanıcılara bir gün boyunca yeterli bir kullanım süresi sunmayı hedefliyor. Üstelik 80W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj edilebiliyor. Bağlantı seçenekleri arasında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC desteği bulunuyor. Ayrıca, USB Type-C bağlantı noktası üzerinden OTG desteği de sağlanmış durumda ve güvenlik için ekran altı parmak izi okuyucuya yer verilmiş.

    Renk seçenekleri ise Kar Beyazı ve Siyah olarak sunuluyor. Oppo K12 Plus, ön siparişlerde 8GB RAM ve 256GB depolamalı model için yaklaşık 258 dolarlık bir fiyatla satışa sunulurken, en üst versiyon olan 12GB RAM ve 512GB depolamalı model ise yaklaşık 353 dolar fiyat etiketine sahip. Cihaz, 15 Ekim itibarıyla satışa çıkıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    anahtar yuvadan çıkmıyor sana dar gelen bana bol gelir ne demek honda pcx 125 yorum bira kokusu kaç saatte geçer klima kaç derece üfler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold 6
    Samsung Galaxy Z Fold 6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız