Oppo devasa bataryaya sahip yeni modelini resmen tanıttı

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Oppo, yeni K12 Plus akıllı telefonunu tanıttı ve bu model, özellikle geniş pil kapasitesi ve akıcı ekranıyla öne çıkıyor. Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisiyle çalışan K12 Plus, günlük işlerde ve hafif oyunlarda iyi bir performans sunuyor. Cihaz, Android 14 tabanlı ColorOS 14 arayüzüyle kullanıcıların karşısına çıkıyor ve iki farklı depolama seçeneğiyle geliyor: 8GB RAM ve 256GB depolama ile 12GB RAM ve 512GB depolama.

Ön yüzünde 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekran, dış mekanlarda daha iyi bir görüntü sunmak için 1100 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Ayrıca, geniş P3 renk gamı desteği ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sayesinde oyun deneyimini daha keyifli hale getiriyor. Kamera kısmında ise 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı ikinci bir lens mevcut. Ön kamera ise 16 MP çözünürlüğe sahip.

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Telefon, 6400 mAh'lik büyük bir batarya kapasitesine sahip. Bu batarya, özellikle yoğun kullanıcılara bir gün boyunca yeterli bir kullanım süresi sunmayı hedefliyor. Üstelik 80W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj edilebiliyor. Bağlantı seçenekleri arasında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC desteği bulunuyor. Ayrıca, USB Type-C bağlantı noktası üzerinden OTG desteği de sağlanmış durumda ve güvenlik için ekran altı parmak izi okuyucuya yer verilmiş.

Renk seçenekleri ise Kar Beyazı ve Siyah olarak sunuluyor. Oppo K12 Plus, ön siparişlerde 8GB RAM ve 256GB depolamalı model için yaklaşık 258 dolarlık bir fiyatla satışa sunulurken, en üst versiyon olan 12GB RAM ve 512GB depolamalı model ise yaklaşık 353 dolar fiyat etiketine sahip. Cihaz, 15 Ekim itibarıyla satışa çıkıyor.

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