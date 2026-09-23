Oppo Enco X4 sınıfının en iddialısı olmak istiyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Pek çok dikkat çekici ürününü lanse eden Çinli Oppo markası üst seviye performansı ile bilinen Enco X serisini de unutmadı. Serinin dördüncü nesli daha iddialı özellikler ve enerji verimliliği ile dikkat çekiyor.

Oppo Enco X4 özellikleri ve fiyatı

Oppo Enco X4 tam kablosuz kulaklık modeli dördüncü nesil koaksiyel çift sürücüsü tasarımını çift DAC geçişi ile birleştirerek daha berrak katmanlar elde etmiş. Polimer diyafram daha kontrollü bass sunarken manyetik simetrik devre de detayları daha iyi hale getiriyor.

Oppo Heart Ball tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 16 sa. önce eklendi

Dynaudio ekibi ile optimize edilen kulaklıklar 2.3 Mbps seviyesine kadar kayıpsız yüksek kaliteli ses sunarken 48 kHz/24-bit frekansına da destek sunuyor. 6nm ses işlemcisi uzamsal ses, hızlı ses komutları ve stereo ses kaydını destekliyor.

Tek şarjda 13 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile birlikte bu süreyi 53 saate kadar çıkarabiliyor. AAC kodeğinden LHDC kodeğine geçildiğinde bu süre biraz daha azalıyor. Bluetooth 6.1 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık 24 dilde gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor. Fiyatı 178$ olarak belirlendi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Oppo Enco X4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: