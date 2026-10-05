Oppo F35 ve F35 Pro resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo F35 Pro özellikleri
Ekran: 6,78 inç OLED, 1.272 x 2.772 piksel, 144 Hz, 10-bit
Parlaklık: 1.800 nit (HBM)
İşlemci: MediaTek Dimensity 7360 MAX
RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR5X
Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1
Ana Kamera: 50 MP, f/1.8, OIS
Ultra Geniş Açı: 8 MP, f/2.2, 116°
Ön Kamera: 50 MP, f/2.0, 100° ultra geniş açı, otomatik odaklama
Video: Ön ve arka kamerada 4K 30 FPS, çift görüntü kaydı
Batarya: 8.000 mAh
Şarj: 80W SuperVOOC, 55W USB PPS, 44W UFCS
Serinin üst modeli olan Oppo F35 Pro, 6,78 inç boyutunda OLED ekranla geliyor. 1.272 x 2.772 piksel çözünürlük sunan panel, 144Hz yenileme hızı ve 10-bit renk desteğine sahip. Ekran, DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsarken HBM modunda 1.800 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 8.000 mAh batarya.
RAM seçenekleri 6GB ve 8GB olarak sunulurken depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. Pro modelinde ayrıca UFS 3.1 depolama teknolojisine geçiliyor. Kamera tarafında 50MP ana kameraya 8MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 50MP selfie kamerası bulunuyor. 100 derecelik görüş açısına sahip kamera otomatik odaklama özelliğini destekliyor. Hem ön hem de arka kamerayla 4K 30 FPS video kaydı yapılabiliyor.
Oppo F35 özellikleri
Ekran: 6,57 inç OLED, 1.080 x 2.372 piksel, 120 Hz, 10-bit
Parlaklık: 1.400 nit (HBM)
İşlemci: MediaTek Dimensity 6360 MAX
RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR4X
Depolama: 128 GB UFS 2.2
Ana Kamera: 50 MP, f/1.9, OIS yok
Derinlik Kamerası: 2 MP
Ön Kamera: 50 MP, f/2.1, 100° ultra geniş açı, otomatik odaklama
Video: 1080p 60 FPS, güncellemeyle 2.5K 30 FPS
Batarya: 8.000 mAh
Şarj: 80W SuperVOOC, 55W USB PPS, UFCS
Her iki model de IP69 sertifikasıyla geliyor. Oppo F35; Wave Blue, Mist Pink ve Titanium Grey renkleriyle satışa sunulurken F35 Pro, Sunrise Orange, Wave Blue ve Twilight Brown seçeneklerine sahip.
Oppo F35 serisi fiyatı
Oppo F35:
6 GB + 128 GB: 400 dolar
8 GB + 128 GB: 450 dolar
Oppo F35 Pro:
6 GB + 128 GB: 480 dolar
8 GB + 128 GB: 520 dolar
8 GB + 256 GB: 570 dolar
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