Oppo F35 ve F35 Pro resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Oppo, yeni Oppo F35 serisini yeni düzenlediği lansmanla tanıttı. F35 ve F35 Pro modellerinden oluşan seri, özellikle 8.000 mAh kapasiteli bataryalarıyla öne çıkıyor. Pro modelinde ayrıca 144 Hz ekran, daha güçlü işlemci ve ultra geniş açı kamera bulunuyor.

Oppo F35 Pro özellikleri

Ekran: 6,78 inç OLED, 1.272 x 2.772 piksel, 144 Hz, 10-bit

Parlaklık: 1.800 nit (HBM)

İşlemci: MediaTek Dimensity 7360 MAX

RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR5X

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

Ana Kamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Ultra Geniş Açı: 8 MP, f/2.2, 116°

Ön Kamera: 50 MP, f/2.0, 100° ultra geniş açı, otomatik odaklama

Video: Ön ve arka kamerada 4K 30 FPS, çift görüntü kaydı

Batarya: 8.000 mAh

Şarj: 80W SuperVOOC, 55W USB PPS, 44W UFCS

Serinin üst modeli olan Oppo F35 Pro, 6,78 inç boyutunda OLED ekranla geliyor. 1.272 x 2.772 piksel çözünürlük sunan panel, 144Hz yenileme hızı ve 10-bit renk desteğine sahip. Ekran, DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsarken HBM modunda 1.800 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 8.000 mAh batarya.

Tam Boyutta Gör 80W SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip olan model, ayrıca 55W USB PPS ve 44W UFCS standartlarını destekliyor. İşlemci tarafında MediaTek Dimensity 7360 MAX kullanılıyor. 4nm üretim sürecinden geçen yonga setinde 2,5 GHz hızında dört Cortex-A78 ve 2,0 GHz hızında dört Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor. Grafik tarafında ise Mali-G615 GPU görev yapıyor.

RAM seçenekleri 6GB ve 8GB olarak sunulurken depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. Pro modelinde ayrıca UFS 3.1 depolama teknolojisine geçiliyor. Kamera tarafında 50MP ana kameraya 8MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 50MP selfie kamerası bulunuyor. 100 derecelik görüş açısına sahip kamera otomatik odaklama özelliğini destekliyor. Hem ön hem de arka kamerayla 4K 30 FPS video kaydı yapılabiliyor.

Oppo F35 özellikleri

Ekran: 6,57 inç OLED, 1.080 x 2.372 piksel, 120 Hz, 10-bit

Parlaklık: 1.400 nit (HBM)

İşlemci: MediaTek Dimensity 6360 MAX

RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR4X

Depolama: 128 GB UFS 2.2

Ana Kamera: 50 MP, f/1.9, OIS yok

Derinlik Kamerası: 2 MP

Ön Kamera: 50 MP, f/2.1, 100° ultra geniş açı, otomatik odaklama

Video: 1080p 60 FPS, güncellemeyle 2.5K 30 FPS

Batarya: 8.000 mAh

Şarj: 80W SuperVOOC, 55W USB PPS, UFCS

Tam Boyutta Gör Standart Oppo F35 ise 6,57 inç OLED ekran kullanıyor. 1.080 x 2.372 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 10-bit renk desteği sunan panel, HBM modunda 1.400 nit parlaklığa ulaşabiliyor. F35 modelinde de 8.000 mAh batarya bulunuyor. 80W SuperVOOC, 55W USB PPS ve UFCS desteği sunan telefon, Dimensity 6360 MAX işlemcisinden güç alıyor.

Tam Boyutta Gör Yonga setine 6GB veya 8GB LPDDR4X RAM eşlik ederken depolama seçenekleri 128 GB UFS 2.2 ile sınırlı. Standart modelin kamera tarafındaki en önemli yükseltmesi ise 50MP ön kamera. 100 derecelik görüş açısına ve otomatik odaklamaya sahip kamera, f/2.1 diyafram açıklığı sunuyor. Arka tarafta ise OIS desteği bulunmayan 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor.

Her iki model de IP69 sertifikasıyla geliyor. Oppo F35; Wave Blue, Mist Pink ve Titanium Grey renkleriyle satışa sunulurken F35 Pro, Sunrise Orange, Wave Blue ve Twilight Brown seçeneklerine sahip.

Oppo F35 serisi fiyatı

Oppo F35:

6 GB + 128 GB: 400 dolar

8 GB + 128 GB: 450 dolar

Oppo F35 Pro:

6 GB + 128 GB: 480 dolar

8 GB + 128 GB: 520 dolar

8 GB + 256 GB: 570 dolar

Oppo Find X10 fiyatı yükseliyor: Avrupa modeli sızdırıldı 1 gün önce eklendi https://www.gsmarena.com/oppo_f35_and_f35_pro_debut_with_8000mah_batteries_and_50mp_selfie_cameras-news-74898.php

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Oppo F35 ve F35 Pro resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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