Oppo Find N6 çıkış tarihi sızdırıldı, küresel lansman yaklaşıyor

Katlanabilir ekran, kamera ve donanım tarafında neler bekleniyor?
Oppo Find N6 teknik özellikleriyle ilgili paylaşılan bilgiler, markanın bu modelde donanım odaklı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Rapora göre cihaz, iç kısımda 2K çözünürlük sunan ve 120Hz yenileme hızını destekleyen 8,12 inçlik katlanabilir LTPO OLED bir ekranla gelecek. Dış kısımda yer alacağı belirtilen 6,62 inçlik kapak ekranı ise klasik akıllı telefon deneyimine daha yakın bir kullanım hedefliyor.
Kamera tarafında Oppo’nun yüksek çözünürlük trendini sürdürdüğü görülüyor. Arka kamera kurulumunda 200 megapiksel ana sensörün yanı sıra iki adet 50 megapiksel yardımcı kameranın yer alacağı ifade ediliyor. Ön tarafta ise hem iç hem de dış ekranda 20 megapiksel çözünürlüklü ön kameraların bulunacağı aktarılıyor.
Son olarak batarya kapasitesi ve bağlantı özellikleri de dikkat çeken bir diğer başlık olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 6.000 mAh kapasiteli bir bataryadan söz ediliyor ve bu bataryanın hem kablolu hem de kablosuz 80W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Ayrıca uydu bağlantısı özelliğinin ise yalnızca Çin pazarıyla sınırlı olacağı aktarılıyor.