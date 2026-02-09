Oppo Find N6 çıkış tarihi sızdırıldı, küresel lansman yaklaşıyor

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon rekabetinin hız kazandığı 2026’nın ilk çeyreğinde Oppo Find N6 için dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Tipster Yogesh Brar’a göre Oppo’nun yeni nesil katlanabilir modeli, mart ayının ortasında Çin merkezli bir lansmanla birlikte seçili küresel pazarlarda satışa sunulacak. Oppo Find N6 çıkış tarihi hakkında paylaşılan bu bilgi, özellikle MWC 2026 haftasında tanıtılması beklenen rakip modellerle aynı zaman dilimine işaret etmesi açısından önem taşıyor. İlk bilgiler ise cihazın 17 Mart’ta Çin’in yanı sıra Güneydoğu Asya ve Avrupa’da raflara çıkacağını gösteriyor.

Xiaomi manyetik lens sistemi amiral gemisi telefonlara geliyor 1 gün önce eklendi

Katlanabilir ekran, kamera ve donanım tarafında neler bekleniyor?

Oppo Find N6 teknik özellikleriyle ilgili paylaşılan bilgiler, markanın bu modelde donanım odaklı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Rapora göre cihaz, iç kısımda 2K çözünürlük sunan ve 120Hz yenileme hızını destekleyen 8,12 inçlik katlanabilir LTPO OLED bir ekranla gelecek. Dış kısımda yer alacağı belirtilen 6,62 inçlik kapak ekranı ise klasik akıllı telefon deneyimine daha yakın bir kullanım hedefliyor.

Kamera tarafında Oppo’nun yüksek çözünürlük trendini sürdürdüğü görülüyor. Arka kamera kurulumunda 200 megapiksel ana sensörün yanı sıra iki adet 50 megapiksel yardımcı kameranın yer alacağı ifade ediliyor. Ön tarafta ise hem iç hem de dış ekranda 20 megapiksel çözünürlüklü ön kameraların bulunacağı aktarılıyor.

Tam Boyutta Gör Performans tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcinin tercih edilmesi bekleniyor. 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı seçenekleriyle gelmesi beklenen Find N6’nın ayrıca yapay zeka destekli bir kalem desteği ile gündeme gelmesi, katlanabilir ekranın üretkenlik tarafında daha aktif kullanılabileceğine işaret ediyor.

Son olarak batarya kapasitesi ve bağlantı özellikleri de dikkat çeken bir diğer başlık olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 6.000 mAh kapasiteli bir bataryadan söz ediliyor ve bu bataryanın hem kablolu hem de kablosuz 80W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Ayrıca uydu bağlantısı özelliğinin ise yalnızca Çin pazarıyla sınırlı olacağı aktarılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo Find N6 çıkış tarihi sızdırıldı, küresel lansman yaklaşıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: