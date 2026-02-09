Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo Find N6 çıkış tarihi sızdırıldı, küresel lansman yaklaşıyor

    Oppo Find N6 için paylaşılan yeni bilgiler, katlanabilir telefon pazarında dengeleri değiştirebilir. İşte küresel çıkış tarihi ve beklenen teknik özellikler:   

    Oppo Find N6 çıkış tarihi sızdırıldı, küresel lansman yaklaşıyor Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefon rekabetinin hız kazandığı 2026’nın ilk çeyreğinde Oppo Find N6 için dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Tipster Yogesh Brar’a göre Oppo’nun yeni nesil katlanabilir modeli, mart ayının ortasında Çin merkezli bir lansmanla birlikte seçili küresel pazarlarda satışa sunulacak. Oppo Find N6 çıkış tarihi hakkında paylaşılan bu bilgi, özellikle MWC 2026 haftasında tanıtılması beklenen rakip modellerle aynı zaman dilimine işaret etmesi açısından önem taşıyor. İlk bilgiler ise cihazın 17 Mart’ta Çin’in yanı sıra Güneydoğu Asya ve Avrupa’da raflara çıkacağını gösteriyor.

    Katlanabilir ekran, kamera ve donanım tarafında neler bekleniyor?

    Oppo Find N6 teknik özellikleriyle ilgili paylaşılan bilgiler, markanın bu modelde donanım odaklı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Rapora göre cihaz, iç kısımda 2K çözünürlük sunan ve 120Hz yenileme hızını destekleyen 8,12 inçlik katlanabilir LTPO OLED bir ekranla gelecek. Dış kısımda yer alacağı belirtilen 6,62 inçlik kapak ekranı ise klasik akıllı telefon deneyimine daha yakın bir kullanım hedefliyor.

    Kamera tarafında Oppo’nun yüksek çözünürlük trendini sürdürdüğü görülüyor. Arka kamera kurulumunda 200 megapiksel ana sensörün yanı sıra iki adet 50 megapiksel yardımcı kameranın yer alacağı ifade ediliyor. Ön tarafta ise hem iç hem de dış ekranda 20 megapiksel çözünürlüklü ön kameraların bulunacağı aktarılıyor.

    Oppo Find N6 çıkış tarihi sızdırıldı, küresel lansman yaklaşıyor Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcinin tercih edilmesi bekleniyor. 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı seçenekleriyle gelmesi beklenen Find N6’nın ayrıca yapay zeka destekli bir kalem desteği ile gündeme gelmesi, katlanabilir ekranın üretkenlik tarafında daha aktif kullanılabileceğine işaret ediyor.

    Son olarak batarya kapasitesi ve bağlantı özellikleri de dikkat çeken bir diğer başlık olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 6.000 mAh kapasiteli bir bataryadan söz ediliyor ve bu bataryanın hem kablolu hem de kablosuz 80W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Ayrıca uydu bağlantısı özelliğinin ise yalnızca Çin pazarıyla sınırlı olacağı aktarılıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    konken nasıl oynanır starmaxx lastik yorum tc no kime ait oled tv tavsiye toyota corolla 1.8 hybrid neden tutulmuyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum