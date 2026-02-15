Giriş
    Oppo Find N6 Geekbench’te Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile görüldü

    Oppo Find N6, Geekbench testinde Snapdragon 8 Elite Gen 5’in 7 çekirdekli sürümüyle ortaya çıktı. İşte Oppo'nun yeni katlanabilir cihazının CPU, GPU puanları ve teknik detaylar:

    Oppo Find N6 Geekbench’te Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile görüldü Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefon pazarına hazırlanan Oppo Find N6, Geekbench veri tabanında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcinin 7 çekirdekli özel bir sürümüyle ortaya çıktı. Henüz resmi tanıtım görselleri paylaşılmamış olmasına rağmen cihazın üst segment bir yonga seti, 16 GB RAM ve Android 16 işletim sistemiyle test edildiği doğrulandı.

    Oppo Find N6, henüz duyurulmamış Qualcomm’un 7 çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle geliyor

    Geekbench kaydı, Oppo Find N6’nın Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunun alışılmışın dışında bir versiyonunu kullandığını gösteriyor. Standart olarak 8 çekirdekli yapılandırmalarla anılmasına rağmen burada 7 çekirdekli bir düzen dikkat çekiyor. Yapılandırma iki adet 4,61 GHz’e kadar çıkabilen ana çekirdek ve 3,63 GHz hızında çalışan beş performans çekirdeğinden oluşuyor. Bu da tipik kurulumda bulunan bir performans çekirdeğinin devre dışı bırakıldığı ya da fiziksel olarak yer almadığı anlamına geliyor.

    Geekbench sonuçlarına bakıldığında tek çekirdekte 3.524 ve çok çekirdekte 9.090 puan elde edilmesi, cihazın üst düzey performans segmentinde konumlandığını gösteriyor. Çok çekirdek skorunun bir performans çekirdeği eksikliğine rağmen yüksek kalması, saat hızlarının agresif tutulduğuna işaret ediyor. 4,61 GHz’e kadar çıkan ana çekirdek frekansı ise oldukça iddialı bir değer olarak öne çıkıyor.

    Oppo Find N6 Geekbench’te Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile görüldü Tam Boyutta Gör
    Grafik tarafında yer alan Adreno 840 GPU’nun 24.103 OpenCL puanı, cihazın oyun ve grafik ağırlıklı uygulamalarda güçlü bir profil çizebileceğini gösteriyor. Ancak sentetik test skorlarının gerçek kullanım senaryolarını birebir yansıtmadığı da biliniyor. Uzun süreli oyun oturumlarında ya da yüksek çözünürlüklü video işleme gibi görevlerde performansın nasıl sürdürüldüğü, soğutma sistemi ve yazılım optimizasyonuyla doğrudan ilişkili olacak.

    Test kaydı aynı zamanda Oppo Find N6’nın Android 16 işletim sistemiyle çalıştığını ve 16 GB RAM’e sahip olduğunu doğruluyor. Oppo Find N6’nın Geekbench’te ortaya çıkması ise cihazın geliştirme sürecinin ileri bir aşamaya ulaştığını gösteriyor.

