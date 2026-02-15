Oppo Find N6 Geekbench’te Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile görüldü

Oppo Find N6, henüz duyurulmamış Qualcomm’un 7 çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle geliyor
Geekbench kaydı, Oppo Find N6’nın Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunun alışılmışın dışında bir versiyonunu kullandığını gösteriyor. Standart olarak 8 çekirdekli yapılandırmalarla anılmasına rağmen burada 7 çekirdekli bir düzen dikkat çekiyor. Yapılandırma iki adet 4,61 GHz’e kadar çıkabilen ana çekirdek ve 3,63 GHz hızında çalışan beş performans çekirdeğinden oluşuyor. Bu da tipik kurulumda bulunan bir performans çekirdeğinin devre dışı bırakıldığı ya da fiziksel olarak yer almadığı anlamına geliyor.
Geekbench sonuçlarına bakıldığında tek çekirdekte 3.524 ve çok çekirdekte 9.090 puan elde edilmesi, cihazın üst düzey performans segmentinde konumlandığını gösteriyor. Çok çekirdek skorunun bir performans çekirdeği eksikliğine rağmen yüksek kalması, saat hızlarının agresif tutulduğuna işaret ediyor. 4,61 GHz’e kadar çıkan ana çekirdek frekansı ise oldukça iddialı bir değer olarak öne çıkıyor.
Test kaydı aynı zamanda Oppo Find N6'nın Android 16 işletim sistemiyle çalıştığını ve 16 GB RAM'e sahip olduğunu doğruluyor. Oppo Find N6'nın Geekbench'te ortaya çıkması ise cihazın geliştirme sürecinin ileri bir aşamaya ulaştığını gösteriyor.