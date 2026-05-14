OPPO Find N6, Mayıs sonunda Türkiye'ye geliyor

Tam Boyutta Gör OPPO’nun yeni nesil katlanabilir amiral gemisi telefonu Oppo Find N6’nın çok yakında Türkiye’de satışa sunulacağı duyuruldu. Katlanabilir telefonlarda şikayet edilen katlama izi sorununu ortadan kaldıran ve Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen kamera sistemiyle öne çıkan Oppo Find N6, Mayıs ayı sonunda Türkiye’de satışa çıkacak.

OPPO’nun geliştirdiği “sıfır kıvrım hissi” teknolojisi sayesinde Oppo Find N6’da ekran kırışıklığı hissi neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. Yalnızca görsel olarak değil, dokunma hissi açısından da düz ekran deneyimi sunuyor. Ayrıca Otomatik Düzgünleşen Esnek Cam teknolojisi ile her katlamadan sonra ekranın doğal şekilde esnek formuna dönmesini sağlıyor ve uzun vadede kırışıklık oluşmasını önlüyor.

Ekran açıkken 4,21 mm, kapalıyken 8,93 mm kalınlığıyla ultra ince tasarıma sahip. Cihazın gövdesinde 2. Nesil Titanyum Esnek Menteşe kullanılıyor. Bu menteşe, sektörde ilk kez kullanılan 3D Likit Baskı teknolojisiyle üretildi. Kullanıcıya sağladığı avantaj ise menteşe mekanizmasında mikroskobik düzeydeki pürüzlerin giderilmesi ve daha düz bir yüzey sunması olacak.

OPPO Fing N6’nın düz ekran iddiası için TÜV Rheinland testleri gerçekleştirildi. 600 bin katlama sonrasında ekran düzgünlüğünü korudu. Ayrıca 1 milyon katlama testini sağlam bir şekilde tamamladı.

Cihazın dış ekranında 6,62 inç boyutunda, iç ekranında ise 8,12 inç boyutunda iki farklı ekran kullanılıyor. Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden alıyor ve 6.000 mAh batarya ile uzun kullanım süreleri vaat ediyor. Silikon karbon pil teknolojisi sayesinde, rakip katlanabilir telefonlara kıyasla daha ince bir gövdede daha yüksek kapasitede batarya ile geliyor. IP56,IP58 ve IP56 sertifikaları ile zorlu koşullara karşı dayanıklılık sergiliyor.

OPPO kamera konusunda da oldukça iddialı. Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen Hasselblad Master Kamera Sistemi’nde ana kamera olarak 200 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Renk doğruluğu, düşük ışık performansı ve profesyonel portre konularında özel optimizasyonlar yapıldı.

Aynı anda birden fazla uygulamayı yan yana açarak üretkenliği artıran Find N6’da OPPO’nun en yeni yapay zeka teknolojileri yer alacak. Metin özetleme, belge düzenleme, toplantı notları oluşturma, görsel üretme ve hızlı yazım önerileri gibi yapay zeka tabanlı özellikler ile üretkenliğinize katkı sağlıyor.

OPPO Find 6N, Mayıs ayı sonunda Güneş Turuncusu ve Kozmik Titanyum renk seçenekleriyle anlaşmalı satış kanallarında müşterilerle buluşacak. Telefonun Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.

