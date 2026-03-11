Giriş
    Oppo Find N6, mühendislik harikası ekranla geliyor

    OPPO, dünyanın en düz katlanabilir akıllı telefonu olarak konumlandırdığı OPPO Find N6'nın temel teknolojilerini açıkladı. Find N6 katlanır telefonun Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.

    oppo find n6 katlanır telefon ekran teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Amiral gemisi katlanabilir telefon Oppo Find N6, geçen yıl piyasaya sürülen Find N5'in halefi olarak yakında çıkacak. Oppo, Find N6 için küresel lansmanı duyururken, telefonun ekran teknolojisine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Dünyanın en düz katlanabilir ekranı

    Oppo Find N6'nın ana odak noktası, günlük kullanımda katlama çizgisini neredeyse algılanamaz hale getiren “sıfır kırışıklık hissi” ekran deneyimi elde etmek. OPPO, yeni tasarımın önceki katlanabilir cihazlara kıyasla ekran düzlüğünü önemli ölçüde iyileştirdiğini ve açıldığında gerçekten kusursuz bir tablet benzeri ekrana daha da yaklaştırdığını iddia ediyor.

    Bu gelişmenin merkezinde OPPO'nun yeni nesil titanyum alaşımlı kubbe menteşesi yer alıyor. Geleneksel üç eksenli menteşe sistemlerinin aksine Find N6, çip seviyesinde polimer 3D baskı teknolojisiyle üretilmiş biyomimetik simetrik dört eksenli bir yapı kullanıyor. Bu tasarım, menteşe yüzeyindeki dalgalanmayı 0.18 mm'den 0.1 mm'ye düşürerek, ekranın katlama alanı boyunca daha düz yapıyı korumasına ve açma-kapama işleminin daha akıcı olmasına yardımcı oluyor.

    OPPO ayrıca, tekrarlanan katlamalardan sonra ekran düzlüğünü korumak için tasarlanmış yeni esnek cam teknolojisini (Dome Memory Glass) tanıttı. Şirket, malzemenin geleneksel katlanabilir camdan üç kat daha güçlü olduğunu ve bükülme sonrasında orijinal şeklinin %99.9’unu geri kazanabildiğini belirtiyor. Cihazın 600.000 katlama döngüsü testini geçtiği ve katlanma performansı için TÜV Rheinland sertifikasını aldığı belirtiliyor.

    Uydu bağlantısı, 16GB RAM, 1TB'a kadar depolama

    Oppo Find N6, turuncu, titanyum ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak. Cihazın en üst modeli uydu bağlantısı özelliğine sahip ve 16 GB RAM 1 TB depolama alanı sunuyor. Telefonun 12 GB RAM 256 GB depolama ve 16 GB RAM 512 GB depolama alanlı başka seçenekleri de olacak.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5, 200MP ana kamera

    Son raporlara göre, Oppo Find N6 katlanır telefon, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle gelecek ve 8.12 inç iç ekran, 6.62 inç dış ekrana sahip olacak. 6.000 mAh batarya ile donatılan telefonun arka kamera kurulumunu 200 MP ana sensör, 50 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lens oluşturacak.

    Küresel tanıtım etkinliği 17 Mart'ta, Türkiye'de de satışa sunulabilir

    Oppo Find N6, 17 Mart’ta Watch X3 ile birlikte küresel olarak tanıtılacak.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/03/11/oppo-find-n6-introduces-crease-free-technology-claims-worlds-flattest-foldable-display/ https://www.oppo.com/en/events/find-n6-launch/
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 10 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 4 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 6 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 6 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Yeni Haber
    şimdi
