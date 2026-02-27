Oppo Find N6'da katlanma izi neredeyse ortadan kalkıyor: Üretim süreci görüntülendi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oppo, yeni katlanabilir telefonu Find N6'yı 17 Mart'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, tanıtım öncesinde bir gazeteciyi üretim tesislerine davet ederek cihazda kullanılan mühendislik çalışmalarını gösterdi. Oppo’ya göre bu yeni modelde ekran katlanma izi önemli ölçüde azaltılmış durumda.

Katlanabilir telefonlarda ekrandaki katlanma izi uzun süredir bu kategorinin en büyük sorunlarından biri olarak görülüyor. Oppo, son üç yıldır menteşe ve ekran montaj sürecini geliştirmek için çalıştığını ve bu süreçte birçok prototip ürettiğini söylüyor. Şirketin açıklamasına göre en son tasarımda hizalama toleransı 0,03 mm seviyesine kadar düşürülmüş. Bu hassasiyet, kat izinin başlangıçtan itibaren daha az görünmesini ve zaman içinde oluşabilecek aşınmanın da daha yavaş ilerlemesini sağlamayı amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Dayanıklılık testleri de geliştirme sürecinin önemli bir parçası. Oppo, cihazları uzun süreli kullanım koşullarını taklit etmek için tasarlanmış otomatik bir katlama makinesinde test ediyor. Bu sistemde telefonlar 300.000’e kadar açma-kapama döngüsüne tabi tutulabiliyor. Basın turu sırasında gazeteciye yaklaşık 170.000 kez katlanmış bir test cihazı gösterildi ve buna rağmen kat izinin oldukça az olduğu belirtildi. Gerçek kullanımda performansın nasıl olacağını bağımsız testler gösterecek olsa da şirket sonuçlarından oldukça emin görünüyor.

Oppo Find N6 beklenen özellikler

Find N6’nın ayrıca TÜV Rheinland sertifikasını aldığı ve şimdiye kadar test edilen en düz katlanabilir ekranlardan birine sahip olduğu da ifade ediliyor. Cihazın iç ekranının yaklaşık 8,12 inç, dış ekranının ise 6,62 inç olması bekleniyor.

Sızdırılan bilgilere göre Oppo bu modelde güçlü bir amiral gemisi deneyimi sunmayı hedefliyor. Telefonda Hasselblad imzalı bir kamera sistemi ve 200 MP ana sensör bulunacağı söyleniyor. Ayrıca cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alması, 6.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor.

