Oppo Find N6'da katlanma izi neredeyse ortadan kalkıyor: Üretim süreci görüntülendi

Katlanabilir telefonlarda ekrandaki katlanma izi uzun süredir bu kategorinin en büyük sorunlarından biri olarak görülüyor. Oppo, son üç yıldır menteşe ve ekran montaj sürecini geliştirmek için çalıştığını ve bu süreçte birçok prototip ürettiğini söylüyor. Şirketin açıklamasına göre en son tasarımda hizalama toleransı 0,03 mm seviyesine kadar düşürülmüş. Bu hassasiyet, kat izinin başlangıçtan itibaren daha az görünmesini ve zaman içinde oluşabilecek aşınmanın da daha yavaş ilerlemesini sağlamayı amaçlıyor.
Oppo Find N6 beklenen özellikler
Find N6’nın ayrıca TÜV Rheinland sertifikasını aldığı ve şimdiye kadar test edilen en düz katlanabilir ekranlardan birine sahip olduğu da ifade ediliyor. Cihazın iç ekranının yaklaşık 8,12 inç, dış ekranının ise 6,62 inç olması bekleniyor.
Sızdırılan bilgilere göre Oppo bu modelde güçlü bir amiral gemisi deneyimi sunmayı hedefliyor. Telefonda Hasselblad imzalı bir kamera sistemi ve 200 MP ana sensör bulunacağı söyleniyor. Ayrıca cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alması, 6.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor.