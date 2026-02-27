Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo Find N6'da katlanma izi neredeyse ortadan kalkıyor: Üretim süreci görüntülendi

    Oppo, yeni katlanabilir telefonu Find N6'yı yakında tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, tanıtım öncesinde bir fabrika turu gerçekleştirerek, cihazda kullanılan mühendislik çalışmalarını gösterdi. 

    Oppo Find N6 neredeyse görünmez bir katlanma izine sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Oppo, yeni katlanabilir telefonu Find N6'yı 17 Mart'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, tanıtım öncesinde bir gazeteciyi üretim tesislerine davet ederek cihazda kullanılan mühendislik çalışmalarını gösterdi. Oppo’ya göre bu yeni modelde ekran katlanma izi önemli ölçüde azaltılmış durumda.

    Katlanabilir telefonlarda ekrandaki katlanma izi uzun süredir bu kategorinin en büyük sorunlarından biri olarak görülüyor. Oppo, son üç yıldır menteşe ve ekran montaj sürecini geliştirmek için çalıştığını ve bu süreçte birçok prototip ürettiğini söylüyor. Şirketin açıklamasına göre en son tasarımda hizalama toleransı 0,03 mm seviyesine kadar düşürülmüş. Bu hassasiyet, kat izinin başlangıçtan itibaren daha az görünmesini ve zaman içinde oluşabilecek aşınmanın da daha yavaş ilerlemesini sağlamayı amaçlıyor. 

    Oppo Find N6 neredeyse görünmez bir katlanma izine sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Dayanıklılık testleri de geliştirme sürecinin önemli bir parçası. Oppo, cihazları uzun süreli kullanım koşullarını taklit etmek için tasarlanmış otomatik bir katlama makinesinde test ediyor. Bu sistemde telefonlar 300.000’e kadar açma-kapama döngüsüne tabi tutulabiliyor. Basın turu sırasında gazeteciye yaklaşık 170.000 kez katlanmış bir test cihazı gösterildi ve buna rağmen kat izinin oldukça az olduğu belirtildi. Gerçek kullanımda performansın nasıl olacağını bağımsız testler gösterecek olsa da şirket sonuçlarından oldukça emin görünüyor.

    Oppo Find N6 beklenen özellikler

    Find N6’nın ayrıca TÜV Rheinland sertifikasını aldığı ve şimdiye kadar test edilen en düz katlanabilir ekranlardan birine sahip olduğu da ifade ediliyor. Cihazın iç ekranının yaklaşık 8,12 inç, dış ekranının ise 6,62 inç olması bekleniyor. 

    Sızdırılan bilgilere göre Oppo bu modelde güçlü bir amiral gemisi deneyimi sunmayı hedefliyor. Telefonda Hasselblad imzalı bir kamera sistemi ve 200 MP ana sensör bulunacağı söyleniyor. Ayrıca cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alması, 6.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    notebook fan control call of duty black ops 6 türkçe yama twitter beğeni hilesi 1000 mg klamoks antibiyotik içtikten kaç saat sonra alkol alınır iphone 15 en çok tutulan renk

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus 16-R1041NT
    HP Victus 16-R1041NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum