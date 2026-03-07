Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo Find N6 sızıntısı: Yeni turuncu renk ve ince tasarım ortaya çıktı

    Oppo Find N6 modeli sosyal medyada yapılan yeni bir paylaşımla birlikte ortaya çıktı. Yeni katlanabilir telefon turuncu renk seçeneği ve ince tasarım diliyle dikkat çekiyor. İşte detaylar:

    Oppo Find N6 sızıntısı: Yeni turuncu renk ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Oppo Find N6 modeli, paylaşılan yeni sızıntılarla ilk kez detaylı biçimde görüntülendi. Katlanabilir telefon segmentinde beşinci nesle hazırlanan Oppo’nun yeni cihazı, özellikle dikkat çekici turuncu renk seçeneği ve önceki nesle benzeyen tasarım diliyle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görseller, cihazın ince profilini koruduğunu ve tasarım açısından büyük bir değişim yerine mevcut formun geliştirilmesine odaklanıldığını gösteriyor.

    Oppo Find N6, 3 farklı renk seçeneği ile ortaya çıktı

    Find N6’ya ait sızıntılar, Oppo’nun önceki model olan Find N5’te kullanılan genel tasarım çizgilerini büyük ölçüde koruyacağını ortaya koyuyor. Sızıntı görsellerine bakıldığında Oppo Find N6’nın en dikkat çeken özelliklerinden biri ince profilini koruması oluyor. Ancak yalnızca görsellere bakarak cihazın selefinden daha ince olup olmadığını kesin biçimde doğrulamak mümkün değil.

    Find N6 ile ilgili sızıntıların dikkat çekici bir diğer yönü ise renk seçenekleri. Paylaşılan görsellerde üç farklı renk varyantı görülüyor ve bunların arasında özellikle turuncu ton dikkat çekiyor. Turuncu modelin yanında iki farklı gri tonunun da seçenekler arasında yer aldığı görülüyor. Açık gri ve koyu gri tonları daha klasik bir görünüm sunarken, turuncu renk seçeneği cihazın görsel kimliğini daha belirgin hale getiriyor.

    Son olarak Find N6’nın sızdırılan tasarımı, Oppo’nun radikal değişiklikler yerine mevcut form faktörünü olgunlaştırmaya odaklandığını gösteriyor. Bu yaklaşımın kullanıcı deneyimine nasıl yansıyacağı ise cihazın resmi tanıtımıyla birlikte daha net anlaşılacak ve katlanabilir telefon rekabetinin bir sonraki aşamasını belirleyen unsurlardan biri haline gelebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 2 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 2 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tv8 donma sorunu çözümü opel corsa 1.3 cdti hyundai accent era paket sıralaması yağ yakmayı önleyen katkı xiaomi batarya resetleme kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum