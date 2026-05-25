OPPO Find N6 Türkiye’de satışa çıktı: İşte dudak uçuklatan fiyatı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör OPPO, yeni nesil katlanabilir amiral gemisi OPPO Find N6 modelini resmen Türkiye’de satışa sundu. Daha önce mayıs sonunda satışa çıkacağı açıklanan cihazın fiyatı da netleşti. OPPO Find N6, Türkiye'de satışa çıkan en pahalı telefonlardan biri olacak.

OPPO Find N6 Türkiye'de satışa çıktı

26 Mayıs 2026 itibarıyla kullanıcılara sunulması beklenen OPPO Find N6, 179.999 TL fiyat etiketiyle geliyor. Buna göre telefonun fiyatının yalnızca 2 TB depolamalı iPhone 17 Pro Max modelinin gerisinde kaldığını söyleyelim. Detaylara gelirsek, OPPO Find N6'nın en dikkat çekici taraflarından biri ultra ince tasarımı.

Telefon açıldığında yalnızca 4,2 mm kalınlığa ulaşıyor. Şirketin "Sıfır Kıvrım Hissi" adını verdiği teknoloji sayesinde ise katlanabilir ekranlardaki kırışıklık hissi minimum seviyeye indiriliyor. Cihazda yeni nesil titanyum esnek menteşe sistemi kullanılıyor. Ayrıca 1 milyon kez katlanmaya dayanıklı.

Tam Boyutta Gör Ekran tarafında cihazın iç kısmında 8,12 inç büyüklüğünde, 2248 x 2480 piksel çözünürlük sunan LTPO OLED panel bulunuyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, Dolby Vision ve HDR10+ desteğiyle birlikte 2500 nit tepe parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

Kapak ekranı tarafında ise 6,62 inç boyutunda ikinci bir LTPO OLED panel yer alıyor. Bu ekran da 120 Hz yenileme hızı sunarken 3600 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Donanım tarafında telefon gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Cihazın 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle geleceği, depolama tarafında ise 256 GB'tan 1 TB'a kadar farklı seçenekler sunacağı kesinleşti.

OPPO’dan internetsiz yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme adımı 1 hf. önce eklendi

Kamera tarafında Hasselblad iş birliği mevcut. Arka tarafta 200 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. Selfie tarafında ise hem iç hem dış ekranda 20 MP çözünürlüğünde ön kameralar bulunuyor. Son olarak telefonun batarya kapasitesi 6000 mAh ve 80W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Kutusundan ise Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzüyle çıkıyor.

Ekran: 8,12 inç 120 Hz, OLED 2248x2480 piksel, 6,62 inç 1140x2616, 120 Hz, OLED (kapak ekranı)

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM ve Depolama: 12/16 GB, 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 200 MP + 50 MP + 50 MP

Ön kamera: 20 MP + 20 MP

Batarya: 6000 mAh , 80W hızlı şarj

İşletim Sistemi: ColorOs 16 (Android 16)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

OPPO Find N6 Türkiye’de satışa çıktı: İşte dudak uçuklatan fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: