Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OPPO Find N6 Türkiye’de satışa çıktı: İşte dudak uçuklatan fiyatı

    OPPO'nun amiral gemisi katlanabilir modeli Find N6 Türkiye'de satışa çıktı. İşte ultra ince tasarımıyla öne çıkan cihazın fiyatı ve özellikleri...              

    OPPO Find N6 Türkiye’de satışa çıktı: İşte dudak uçuklatan fiyatı Tam Boyutta Gör
    OPPO, yeni nesil katlanabilir amiral gemisi OPPO Find N6 modelini resmen Türkiye’de satışa sundu. Daha önce mayıs sonunda satışa çıkacağı açıklanan cihazın fiyatı da netleşti. OPPO Find N6, Türkiye'de satışa çıkan en pahalı telefonlardan biri olacak.

    OPPO Find N6 Türkiye'de satışa çıktı

    26 Mayıs 2026 itibarıyla kullanıcılara sunulması beklenen OPPO Find N6, 179.999 TL fiyat etiketiyle geliyor. Buna göre telefonun fiyatının yalnızca 2 TB depolamalı iPhone 17 Pro Max modelinin gerisinde kaldığını söyleyelim. Detaylara gelirsek, OPPO Find N6'nın en dikkat çekici taraflarından biri ultra ince tasarımı.

    Telefon açıldığında yalnızca 4,2 mm kalınlığa ulaşıyor. Şirketin "Sıfır Kıvrım Hissi" adını verdiği teknoloji sayesinde ise katlanabilir ekranlardaki kırışıklık hissi minimum seviyeye indiriliyor. Cihazda yeni nesil titanyum esnek menteşe sistemi kullanılıyor. Ayrıca 1 milyon kez katlanmaya dayanıklı.

    OPPO Find N6 Türkiye’de satışa çıktı: İşte dudak uçuklatan fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ekran tarafında cihazın iç kısmında 8,12 inç büyüklüğünde, 2248 x 2480 piksel çözünürlük sunan LTPO OLED panel bulunuyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, Dolby Vision ve HDR10+ desteğiyle birlikte 2500 nit tepe parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

    Kapak ekranı tarafında ise 6,62 inç boyutunda ikinci bir LTPO OLED panel yer alıyor. Bu ekran da 120 Hz yenileme hızı sunarken 3600 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Donanım tarafında telefon gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Cihazın 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle geleceği, depolama tarafında ise 256 GB'tan 1 TB'a kadar farklı seçenekler sunacağı kesinleşti.

    Kamera tarafında Hasselblad iş birliği mevcut. Arka tarafta 200 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. Selfie tarafında ise hem iç hem dış ekranda 20 MP çözünürlüğünde ön kameralar bulunuyor. Son olarak telefonun batarya kapasitesi 6000 mAh ve 80W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Kutusundan ise Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzüyle çıkıyor.

    • Ekran: 8,12 inç 120 Hz, OLED 2248x2480 piksel, 6,62 inç 1140x2616, 120 Hz, OLED (kapak ekranı)
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
    • RAM ve Depolama: 12/16 GB, 256 GB / 512 GB / 1 TB
    • Arka Kamera: 200 MP + 50 MP + 50 MP
    • Ön kamera: 20 MP + 20 MP
    • Batarya: 6000 mAh , 80W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: ColorOs 16 (Android 16)
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fujitsu klima yorumları dikiş alınırken acır mı türkiye de isim sayısı sorgulama hyundai accent era paket sıralaması akbank davet kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum