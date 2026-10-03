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    Oppo Find X10 serisinin fiyatı yükseliyor: Avrupa modeli sızdırıldı

    Oppo Find X10 serisinin Avrupa fiyatları ve donanım farkları sızdırıldı. Find X10 ve Pro Max için yüksek fiyatlar, daha küçük batarya ve RAM kısıtlaması gündemde.

    Oppo Find X10 fiyatı yükseliyor: Avrupa modeli sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo Find X10 serisinin Avrupa modellerine ilişkin yeni bir sızıntı, Çin ve küresel sürümler arasında önemli donanım farkları olabileceğini gösteriyor. Sızıntıya göre standart Find X10 ve Find X10 Pro Max, Avrupa'da Çin modellerinden daha düşük batarya kapasitesiyle satışa çıkacak. 16 GB RAM seçeneğinin de Avrupa pazarına taşınmayacağı belirtilirken, lansmanın 21 Ekim'de gerçekleşmesi bekleniyor.

    Find X10 serisinde Avrupa ve Çin modelleri ayrışıyor

    Ortaya çıkan bilgilere göre Avrupa'da satışa sunulacak modeller 12 GB RAM ve 512 GB depolama yapılandırmasıyla gündeme geliyor. Çin'de sunulan daha yüksek bellek seçeneklerinin Avrupa tarafında bulunmaması, bölgesel ürün stratejisinde önemli bir farklılığa işaret ediyor. Sızıntının doğru olması durumunda Oppo, aynı serinin farklı pazarlarda yalnızca yazılım veya bağlantı özellikleriyle değil, doğrudan donanım yapılandırmasıyla da ayrıştığı bir yaklaşım izlemiş olacak.

    Avrupa modellerindeki batarya kapasitesi de dikkat çeken değişiklikler arasında yer alıyor. Çin versiyonlarında 8.000 mAh seviyesine ulaşan bataryaların yerine Avrupa modellerinde 7.150 mAh kapasitesinde birimlerin kullanılacağı öne sürülüyor.  Donanım farklılıkları yalnızca RAM ve batarya kapasitesiyle sınırlı görünmüyor. Avrupa tanıtım materyallerinde Çin modellerinde yer alan IP69 ve IP69K derecelendirmelerinin bulunmadığı aktarılıyor. Ayrıca daha uygun fiyatlı olması beklenen Find X10e modelinin Fransız ön izleme sayfalarında yer almaması, serinin Avrupa'daki ürün gamının Çin'den farklı olabileceğini düşündürüyor.

    Find X10 Pro Max tarafında ise üst düzey kamera donanımı öne çıkıyor. Sızıntıya göre cihazda MediaTek Dimensity 9600 Pro işlemci ve Hasselblad ile geliştirilen üç adet 200 MP arka kamera sensöründen oluşan bir sistem bulunacak. Bu yapı, özellikle çoklu yüksek çözünürlüklü sensör kullanımı açısından serinin kamera yaklaşımını farklılaştırıyor. Avrupa renk seçenekleri arasında Pro Max için Titanyum Gri ve Beyaz Ay, Find X10 için ise Buz Mavisi ve Sis Grisi gibi seçeneklerin bulunacağı aktarılıyor; temel model için çevrim içi satışa özel Mercan renk seçeneğinden de söz ediliyor.

    Avrupa lansmanında Oppo'nun yüksek başlangıç maliyetini çeşitli kampanyalarla dengelemesi bekleniyor. Ön ödeme yapan erken alıcıların standart modelde 150 avro, Pro Max modelinde ise 200 avro indirim elde edebileceği belirtiliyor. Ön sipariş kapsamında Oppo Pad 5, Watch X3 veya Hasselblad telekonverter lens kiti gibi hediyelerin sunulacağı da aktarılıyor. Sızdırılan rakamlara göre standart Find X10'un 1.499 avro, Find X10 Pro Max'in ise 1.799 avro seviyesinde fiyatlandırılması bekleniyor; indirimlerle bu tutarların sırasıyla 1.349 ve 1.599 avroya gerilemesi öngörülüyor.

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