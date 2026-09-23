Oppo Find X10 Pro Max tanıtıldı: Dünyanın ilk üçlü 200 MP kameralı telefonu

Hasselblad tasarımlı kamera sistemi ve dayanıklı gövde
Oppo Find X10 Pro Max, önceki nesilden tanıdığımız kare şeklindeki kamera modülünü korurken, LED flaş için modülün sağına ayrı bir kapsül şeklinde bölüm ekleniyor. Arka panelde Hasselblad logosuna da yer veriliyor. Oppo, bu bölümün tasarımında klasik film kameralarındaki farklı malzeme yüzeylerinden ilham aldığını belirtiyor.
Telefonun arka yüzeyinde pürüzsüz metalik yüzey ile dokuma benzeri bir doku bir arada kullanılıyor. Find X10 Pro Max; Moon White, Warm Orange ve Light Titanium olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.
Cihaz, IP68, IP69 ve IP66 sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Ayrıca SGS Switzerland tarafından düşme ve darbe dayanıklılığı konusunda beş yıldızlı sertifikaya sahip.
6,78 inç LTPO OLED ekran
Find X10 Pro Max'in ön tarafında 6,78 inç büyüklüğünde ve 144 Hz yenileme hızı sunan LTPO OLED ekran bulunuyor. Oppo'nun göz sağlığına odaklandığını belirttiği panel, yalnızca 1 nit seviyesine kadar düşebilen minimum parlaklık değerine sahip. Ekran, BT.2020 renk gamının yüzde 95'ini kapsarken 3.600 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. 3.840 Hz PWM karartma teknolojisi de düşük parlaklık seviyelerinde göz yorgunluğunu azaltmayı amaçlıyor. Oppo ayrıca beş kanallı ortam ışığı sensörü kullanıyor. Bu sensör çevredeki renk sıcaklığındaki değişimleri algılayarak ekranın parlaklık ve renk doğruluğunu ortam koşullarına göre ayarlıyor.
Dünyanın ilk üçlü 200 MP kamera sistemi
Ultra geniş açı kamera 1/1,56 inç sensöre, f/2.2 diyaframa ve 124 derecelik görüş açısına sahip. Oppo, önceki nesle kıyasla ışık toplama kapasitesinin yüzde 202 oranında artırıldığını belirtiyor. Ana kamera ise f/1.5 diyafram açıklığı ve tek karede 17 EV dinamik aralık sunuyor. Telefoto kamera ise Oppo'nun şimdiye kadar bir Pro Max modelinde kullandığı en yüksek çözünürlüklü ve en geniş diyafram açıklığına sahip telefoto kamera olarak konumlandırılıyor. Kamera ayrıca CIPA 7.5 seviyesinde görüntü sabitleme desteği sunuyor.
Oppo, kamera sisteminde ikinci nesil Danxia renk üretim lensini ve LUMO doğal ışık-gölge motorunu kullanıyor. Şirket bu teknolojilerin farklı aydınlatma koşullarında daha doğru renk ve ışık-gölge geçişleri sağlamayı hedeflediğini söylüyor.
Oppo'nun geliştirdiği Tide Engine zamanlama sistemi, 200 MP çözünürlüklü fotoğraflar arasındaki çekim süresini 0,7 saniyeye indiriyor. Şirket bunun önceki nesle göre 10 kat daha hızlı olduğunu belirtiyor.
Üç kamerayla 8K Log video
Find X10 Pro Max yalnızca fotoğraf tarafında değil, video özellikleriyle de iddialı. Telefon, üç arka kameranın tamamıyla 8K Log video kaydı yapabiliyor. Ayrıca tüm odak uzaklıklarında 4K 120 fps Dolby Vision video kaydı mümkün. Horizon Stabilization adı verilen sistem ise elde çekim sırasında görüntünün daha dengeli kalmasını sağlıyor. Oppo ayrıca TILTA ve Blackmagic Camera ile iş birliği yaparak telefona Dolby Vision, O-Log2 ve Open Gate kayıt desteği kazandırıyor.
Dimensity 9600 Pro ile geliyor
Oppo Find X10 Pro Max gücünü MediaTek'in yeni amiral gemi yonga seti Dimensity 9600 Pro'dan alıyor. 2 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, Oppo'nun yeni ColorOS 17 arayüzüyle birlikte çalışıyor.
MediaTek ile ortak geliştirilen yeni NPU mimarisi de cihazın yapay zeka özelliklerine güç veriyor. Bunlardan biri ColorOS 17 içerisinde yer alan Xiao Bu Space. Sistem; uçuş rezervasyonları, programlar ve farklı uygulamalara dağılmış diğer bilgileri tek bir yerde toplamayı amaçlıyor.
230'dan fazla ülke ve bölgede bağlantı desteği
Find X10 Pro Max, Oppo'nun yeni ShanHai iletişim sistemiyle geliyor. Şirket, sistemin 230'dan fazla ülke ve bölgedeki operatör sinyallerini desteklediğini ve üç şebekeyi yedekte tutma özelliği sunduğunu belirtiyor. Bu özellik, özellikle yurt dışına seyahat eden kullanıcıların farklı operatörlere geçiş yaparken SIM kart değiştirme ihtiyacını azaltmayı hedefliyor.
Find X10 Pro Max'in en dikkat çekici özelliklerinden biri de bataryası. 8.000 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefon 80W SuperVOOC kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunuyor. Şirket ayrıca bataryanın beş yıllık kullanımın ardından kapasitesinin en az yüzde 80'ini koruyacağını belirtiyor.
Oppo Find X10 Pro Max fiyatı
Oppo Find X10 Pro Max ilk olarak Çin'de dört farklı bellek ve depolama seçeneğiyle satışa çıkacak:
- 12 GB + 256 GB: 6.799 yuan (1.006 dolar)
- 12 GB + 512 GB: 7.499 yuan (1.110 dolar)
- 16 GB + 512 GB: 7.999 yuan (1.184 dolar)
- 16 GB + 1 TB: 8.999 yuan (1.332 dolar)
Oppo henüz Find X10 Pro Max'in Çin dışındaki satış tarihi ve fiyatlandırması hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Telefonun küresel pazara çıkıp çıkmayacağı ve çıkması halinde hangi ülkelerde satışa sunulacağı ilerleyen dönemde netleşecek.
Oppo Find X10 Pro Max özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 1272 x 2772 piksel, HDR10+, Dolby Vision, 144Hz, 3600 nit, LTPO AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9600 Pro
- Bellek: 12GB / 16GB LPDDR5X Ultra RAM
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.1)
- Yazılım: Android 17, ColorOS 17
- Arka kamera: 200MP, 1/1,3" sensör, f/1.57 (ana kamera) - 200MP, 1/1.56" sensör, f/2.1, 3x optik zum (periskop telefoto kamera) - 200MP, 1/1.56" sensör, f/2.2 (ultra geniş açı kamera)
- Ön kamera: 50MP, f/2.0
- Diğer: Ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü, stereo hoparlörler, IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, kızılötesi sensör, NFC, 5G, USB Type-C 3.2
- Batarya: 8.000 mAh, 80W ultra hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W ters kablosuz şarj
- Boyut ve ağırlık: 161.3 x 76.6 x 8.4 mm, 233 gr