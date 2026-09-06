Oppo Find X10 serisi, Geekbench performanslarıyla dikkat çekti

Tam Boyutta Gör Oppo Find X10 ve Find X10 Pro Max modellerinin lansman öncesinde Geekbench veritabanında ortaya çıktığı görüldü. Çin'de bu ayın sonlarında tanıtılması beklenen serinin iki üyesi, 16 GB RAM ve Android 17 işletim sistemiyle test edilirken farklı MediaTek yonga setleri kullandı. PMW110 ve PMX110 model numaralarıyla görülen cihazların sırasıyla Find X10 ve Find X10 Pro Max olabileceği değerlendiriliyor. Geekbench sonuçları, Oppo'nun standart ve üst seviye modeller arasında işlemci tarafında belirgin bir ayrım yapabileceğine işaret ediyor.

Find X10 Pro Max işlemci tarafında ayrışabilir

Geekbench kayıtlarına göre Find X10, MediaTek MT6993 kod adlı bir platformla test edildi. İşlemci yapılandırmasında 2,70 GHz hızında çalışan dört çekirdek, 3,50 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 4,21 GHz'e ulaşan bir ana çekirdek bulunuyor. Grafik tarafında ise Mali-G1-Ultra MC12 GPU görev yapıyor. Bu teknik yapı, cihazda 2025 yılında tanıtılan 3 nm üretim sürecine sahip Dimensity 9500 platformunun kullanılacağı yönündeki beklentilerle örtüşüyor.

Find X10 Pro Max tarafında ise daha farklı bir işlemci mimarisi dikkat çekiyor. MT6995 koduyla listelenen yonga setinde 3,10 GHz hızında çalışan üç çekirdeğe ek olarak 4,35 GHz hızında üç çekirdek ve 4,55 GHz seviyesine ulaşan iki çekirdek bulunuyor. Grafik işlemleri Mali-G2-Ultra-NX MC12 GPU tarafından gerçekleştiriliyor. Çipin resmi ticari adı henüz açıklanmadığı için Dimensity 9600 veya Dimensity 9600 Pro olarak adlandırılabileceği yönündeki bilgiler şu aşamada beklenti niteliğini koruyor.

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MT6995 hakkında paylaşılan teknik bilgiler, söz konusu platformun MediaTek'in 2 nm üretim sürecine sahip ilk yonga seti olabileceğine işaret ediyor. Eğer bu bilgiler doğru çıkarsa Oppo Find X10 Pro Max, işlemci üretim teknolojisi açısından mevcut nesil 3 nm mobil platformlardan sonraki üretim sürecine geçişi temsil eden modellerden biri olabilir. Ancak MediaTek'in yonganın ticari adını, mimari ayrıntılarını ve üretim sürecini resmi olarak doğrulamaması nedeniyle bu noktada kesin bir teknik konfigürasyondan söz etmek mümkün değil.

Geekbench testlerinde her iki cihazın da tek çekirdek performansında yaklaşık 3.400, çok çekirdek performansında ise yaklaşık 11.000 puan aldığı görülüyor. Bu sonuçlar işlemci kapasitesi hakkında erken bir fikir verse de lansman öncesi testlerin nihai performansı doğrudan temsil etmesi gerekmiyor. Özellikle test cihazlarında son kullanıcı yazılımının bulunmaması, sürücülerin ve sistem optimizasyonlarının henüz tamamlanmamış olması gibi faktörler benchmark skorlarının ticari sürümden farklılaşmasına neden olabilir.

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Oppo Find X10 serisi, Geekbench performanslarıyla dikkat çekti

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