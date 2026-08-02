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    Oppo Find X10 Ultra'nın kamera ve fiyat detayları sızdırıldı

    Oppo Find X10 Ultra hakkında ortaya çıkan yeni sızıntılar, geliştirilmiş kamera sistemi ve premium fiyatlandırma stratejisine işaret ediyor. İşte cihaz hakkında beklenenler:

    Oppo Find X10 Ultra'nın kamera ve fiyat detayları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo Find X10 Ultra ile ilgili yeni sızıntılar, cihazın iptal edildiğine yönelik önceki iddiaların aksine geliştirme sürecinin devam ettiğine işaret ediyor. Akıllı telefon sektöründe artan bellek maliyetlerinin Ultra sınıfı modeller üzerinde baskı oluşturduğu konuşulurken, son bilgiler Oppo'nun amiral gemisi modelini piyasaya sürmeye hazırlandığını gösteriyor. Paylaşılan bilgiler ise cihazın kamera donanımı ve fiyatlandırma stratejisi hakkında dikkat çeken ayrıntılar içeriyor.

    Çift periskop kamera sistemiyle üst segment rekabeti hedefleniyor

    Sızıntıya göre Oppo Find X10 Ultra, 200 megapiksel çözünürlüğe sahip LOFIC büyük sensörlü bir ana kamera ile test ediliyor. LOFIC teknolojisi, özellikle yüksek kontrastlı sahnelerde daha geniş dinamik aralık elde edilmesine yardımcı olabilen yeni nesil görüntü sensörü çözümleri arasında gösteriliyor. Aynı kaynağa göre cihazda yer alacak 200 megapiksel periskop telefoto kameranın ise önceki nesle kıyasla geliştirilmiş bir optik görüntü sabitleme (OIS) sistemiyle donatıldığı iddia ediliyor.

    Yaklaşık bir ay önce paylaşılan farklı bir sızıntı da kamera tarafındaki beklentileri destekleyen bilgiler içeriyordu. Buna göre Find X10 Ultra'nın çift periskop telefoto kamera düzenini koruyacağı öne sürülüyor. Prototip cihazda yaklaşık 1/1.3 inç sensöre sahip 200 megapiksel periskop telefoto kamera ile yaklaşık 1/1.95 inç sensöre sahip 50 megapiksel periskop süper telefoto kameranın yer aldığı ve bu sistemin 10 kat optik yakınlaştırmayı desteklediği iddia edilmişti. Aynı sızıntıda cihazın 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera ile tamamlanacağı belirtilirken, bu donanımın mobil fotoğrafçılık alanında rekabeti daha da artırabileceği düşünülüyor.

    Kamera dışında paylaşılan teknik bilgiler de cihazın üst segmentte konumlandırılacağını gösteriyor. Diğer sızıntılara göre Oppo Find X10 Ultra, ultra dar simetrik ekran çerçeveleriyle gelebilir ve BT.2020 renk gamını destekleyen 6,89 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü LTPO BOE ekran kullanabilir. İşlemci tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro platformunun tercih edilmesi beklenirken, yaklaşık 8.500 mAh kapasiteli pil de dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Buna karşın cihazın tanıtım tarihi henüz netleşmiş değil. Eylül ayında Çin'de tanıtılması beklenen Find X10, Find X10 Pro ve Find X10 Pro Max modelleriyle birlikte duyurulmasının ise şu aşamada düşük ihtimal olduğu ifade ediliyor.

    Son olarak fiyatlandırmaya değinecek olursak ise paylaşılan bilgilere göre cihazın yaklaşık 10.000 Yuan (yaklaşık 1480 dolar) seviyesindeki premium fiyat segmentinde konumlandırılması planlanıyor. Bu doğrultuda modelin, 9.999 Yuan başlangıç fiyatıyla satışa sunulan Find N6 katlanabilir telefonla benzer bir fiyat seviyesinde piyasaya çıkabileceği iddia ediliyor.

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    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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