Oppo Find X10 Ultra, RAM krizi nedeniyle iptal edilebilir

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Oppo'nun merakla beklenen amiral gemisi Find X10 Ultra modelinin iptal edilebileceği iddia ediliyor. Sektörde yaşanan küresel RAM krizi ve artan bellek maliyetleri nedeniyle şirketin bu kararı aldığı belirtiliyor. Yapay zekâ veri merkezlerinin yükselen bellek talebi, akıllı telefon üreticilerini yüksek kapasiteli modellerde zor durumda bırakıyor. Bu durum, diğer teknoloji devlerinin de benzer adımlar atabileceğini gösteriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Oppo'nun yeni nesil amiral gemisi telefonlarından Find X10 Ultra'nın piyasaya sürülme planlarının iptal edildiği öne sürüldü. Weibo'da ortaya çıkan bir paylaşım, şirketin üst düzey kamera özellikleriyle donatılması beklenen modelden vazgeçtiğine işaret ediyor. İddianın arkasındaki gerekçe doğrudan açıklanmasa da akıllı telefon sektöründe giderek büyüyen RAM tedarik sorununun bu kararda etkili olduğu düşünülüyor. Özellikle yüksek kapasiteli belleklerin maliyetindeki artış, üreticilerin donanım hedeflerini ve ürün takvimlerini yeniden değerlendirmesine neden oluyor.

RAMageddon, Ultra segmentindeki telefonları tehdit ediyor

Find X10 Ultra'nın iptal edildiği yönündeki iddia, Oppo'nun önceki nesilde ortaya koyduğu donanım yaklaşımı düşünüldüğünde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Find X9 Ultra, Qualcomm'un üst düzey Snapdragon işlemcisi ve 16 GB RAM kapasitesiyle konumlandırılmıştı. Bu donanım kombinasyonu, özellikle yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalar, mobil oyunlar ve gelişmiş görüntü işleme süreçleri açısından güçlü bir yapı sunuyordu. Ancak yeni nesil modellerde aynı bellek kapasitesini korumak, yükselen bileşen maliyetleri nedeniyle üreticiler açısından daha zor bir hedef hâline geliyor.

Oppo'nun mevcut Find X10 Pro Max modeli de bu değişimin işaretlerini taşıyor. Cihazda Qualcomm yerine MediaTek'in amiral gemisi işlemci ailesinden bir çözüm tercih edilirken çoğu bellek varyantında 12 GB RAM kapasitesi sunuluyor. Önceki Ultra modelindeki 16 GB bellekle karşılaştırıldığında bu tercih, üreticinin donanım maliyetlerini dengelemeye çalıştığı şeklinde yorumlanabilir. Üstelik Find X10 Pro Max'in Avrupa gibi pazarlarda zaten yüksek fiyat seviyelerinde konumlandırılması, daha gelişmiş donanıma sahip bir Ultra modelinin fiyatlandırılmasını güçleştirebilecek unsurlardan biri olarak görülüyor.

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Find X10 Ultra iddiası, RAMageddon olarak adlandırılan bellek maliyeti krizinin akıllı telefon pazarındaki olası sonuçlarını yeniden gündeme taşıyor. Yapay zeka veri merkezlerinin bellek talebindeki artış, DRAM üretim kapasitesi ve tedarik zinciri üzerindeki baskıyı artıran faktörler arasında gösteriliyor. Akıllı telefon üreticileri de aynı bileşen pazarı üzerinden tedarik sağladığı için bu gelişmelerden doğrudan etkilenebiliyor. Özellikle 12 GB ve 16 GB gibi yüksek RAM kapasitelerine sahip modellerde maliyetlerin yükselmesi, üreticilerin donanım ve satış fiyatı arasında yeni bir denge kurmasını gerektiriyor.

Bu durum yalnızca Oppo açısından değil, Android pazarındaki diğer üst segment üreticileri açısından da önem taşıyor. Ultra sınıfındaki telefonlar genellikle en gelişmiş işlemcileri, büyük kamera sensörlerini ve yüksek bellek kapasitelerini aynı gövdede birleştiriyor. Dolayısıyla bileşen maliyetlerindeki artış, bu cihazların yalnızca üretim maliyetini değil, tüketicilere sunulabilecek fiyat seviyesini de etkiliyor. Üreticiler bu noktada RAM kapasitesini azaltmak, farklı işlemci platformlarına yönelmek veya bazı modellerin geliştirme planlarını değiştirmek gibi seçenekleri değerlendirmek zorunda kalabilir.

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Oppo Find X10 Ultra, RAM krizi nedeniyle iptal edilebilir

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