Oppo Find X10E üst seviye özelliklerle geliyor

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Tam Boyutta Gör Oppo markasının iddialı Find X10 Pro Max amiral gemisinin tanıtımına abisinden pek de geri kalmayan bir kare model daha vardı. Oppo Find X10E standart model amiral gemisi seviyesine çıkan fiyat etiketi ile geliyor.

Oppo Find X10E özellikleri ve fiyatı

6.59 inçlik 2760x1256 piksel OLED ekran

3nm Dimensity 9500s yonga seti

12GB/16GB LPDDR5X RAM

256GB/512GB UFS 4.1 depolama

50MP üçlü Hasselblad kamera

32MP ön kamera

7025mAh batarya, 80W hızlı şarj

746$-821$ fiyat

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Oppo Find X10E akıllı telefon modeli ince çerçeveler ve ince yapısı yanında güçlü işlemcisi, 50W kablosuz şarj, Hasselblad ile birlikte geliştirilmiş OIS kameralar, 3x optik yakınlaştırma, ön kamerada yine Hasselblad dokunuşu profesyonel modlar, 120Hz tazeleme hızı, 3600 nit pik parlaklık değeri, Display P3 ekran sürücüsü ile verimlilik şeklinde özellikler bulmak mümkün. Oppo Find X10 ilk olarak Çin’de piyasaya sürülecek.

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Oppo Find X10E tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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