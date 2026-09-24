Oppo Find X10E üst seviye özelliklerle geliyor

Oppo Find X10E özellikleri ve fiyatı
- 6.59 inçlik 2760x1256 piksel OLED ekran
- 3nm Dimensity 9500s yonga seti
- 12GB/16GB LPDDR5X RAM
- 256GB/512GB UFS 4.1 depolama
- 50MP üçlü Hasselblad kamera
- 32MP ön kamera
- 7025mAh batarya, 80W hızlı şarj
- 746$-821$ fiyat
Oppo Find X10E akıllı telefon modeli ince çerçeveler ve ince yapısı yanında güçlü işlemcisi, 50W kablosuz şarj, Hasselblad ile birlikte geliştirilmiş OIS kameralar, 3x optik yakınlaştırma, ön kamerada yine Hasselblad dokunuşu profesyonel modlar, 120Hz tazeleme hızı, 3600 nit pik parlaklık değeri, Display P3 ekran sürücüsü ile verimlilik şeklinde özellikler bulmak mümkün. Oppo Find X10 ilk olarak Çin’de piyasaya sürülecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: