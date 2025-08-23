Giriş
    Oppo Find X9 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı: İşte muhtemel lansman tarihi

    Oppo Find X9 Pro’nun teknik özellikleri sızdırıldı. 6.78 inç OLED ekran, Dimensity 9500 işlemci, 200 MP periskop kamera ve 7.550 mAh batarya ile gelecek. İşte detaylar:

    Oppo Find X9 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Oppo’nun yeni amiral gemisi Find X9 Pro, resmi lansmanı yapılmadan önce neredeyse tüm teknik detaylarıyla ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre cihaz, ekran teknolojisinden kamera donanımına kadar üst düzey özelliklerle dikkat çekecek.

    Yeni amiral gemisi Find X9 Pro’nun teknik detayları sızdırıldı

    Sızan bilgilere göre Oppo Find X9 Pro, 6.78 inç büyüklüğünde düz OLED bir ekrana sahip olacak. Ekran, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Gücünü MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden alacak cihazda, 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı seçenekleri sunulacak.

    Kamera tarafında ise Oppo, oldukça iddialı bir sistem sunuyor. Cihaz arka tarafta Sony Lytia LYT-828 sensörlü 50 MP ana kamera, Samsung ISOCELL JN5 sensörlü 50 MP ultra geniş açılı kamera ve Samsung ISOCELL HP5 sensörlü 200 MP periskop telefoto kameradan oluşan bir üçlü kamera düzeneğine sahip olacak. 3x optik zum desteğiyle birlikte bu sistem, özellikle profesyonel fotoğrafçılık için güçlü bir seçenek oluşturuyor. Selfie kamerası ise Samsung ISOCELL JN5 sensörlü 50 MP çözünürlüklü otofokus desteğiyle geliyor.

    Batarya tarafında da oldukça iddialı bir tablo söz konusu. 7.550 mAh kapasiteli batarya, uzun kullanım süreleri vaat ederken, 80 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj desteğiyle hızlı şarj deneyimi sunuyor. Ayrıca cihazda ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, Wi-Fi 7 desteği, NFC özelliği ve çok işlevli bir yan tuş da yer alacak. Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemiyle gelecek.

    Kaynaklara göre, Oppo Find X9 Pro’nun Ekim ayında Çin’de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Kasım ayının ortalarına doğru ise Hindistan ve küresel pazarlara ulaşması bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda kesin bir bilgi olmasa da cihazın geçen yılki Find X8 Pro modeliyle benzer bir seviyede olacağı tahmin ediliyor.

