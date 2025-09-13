Giriş
    Oppo Find X9 Pro Hasselblad manyetik kamera kitiyle geliyor

    Oppo Find X9 Pro seride ilk kez Hasselblad profesyonel kamera kitini seçenekleri arasına ekliyor. Bugüne kadar bu kit sadece Ultra modeli için rezerve ediliyordu. 

    Oppo Find X9 Pro Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda fotoğrafçılık alanında önemli atılımlar yapan Oppo, amiral gemisi akıllı telefonlarını rekabette bir adım ileriye taşımayı başardı. Firma Find X9 serisinde kullanıcılara önemli bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. 

    Oppo Find X9 Pro ve Oppo Find X9 Ultra ayrışıyor

    Daha önce sadece Ultra modelinde Hasselblad kamera kitine yer veren Oppo artık Pro modeline de bu kiti getirmiş durumda. Oppo Find X9 Pro ve Oppo Find X9 Ultra modelleri aynı Hasselblad kit seçeneğine sahip olacak. 

    Bu kit içerisinde 3x yakınlaştırma yapabilen bir telefoto dönüştürücü lens yer alıyor. Manyetik olarak telefona tutturulan lens, Vivo X200 Ultra modelinin 200mm odak aralığını yakalamış olacak. Oppo’nun bu nedenle Find X9 Pro modelinde tek bir 200MP telefoto sensöre yer vereceği ve harici ekipmanla yakınlaştırma desteği sunacağı belirtiliyor. 

    Sosyal medyada paylaşılan Hasselblad konsept çizimleri değerlendiren ürün şefi Zhou Yibao, nihai ekipmanın konseptten daha farklı olacağını belirtti. Oppo Find X9 Pro modelinin Ekim ayında, Ultra modelinin ise Ocak ayında tanıtılması bekleniyor. 
     

