Oppo Find X9 Ultra, 10x periskop kamera ile Nisan’da geliyor

Yeni 10x periskop kamera sistemi nasıl çalışıyor?
Oppo Find X9 Ultra’nın en dikkat çeken bileşeni, Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen gelişmiş telefoto kamera sistemi. Şirketin ürün yöneticisi Zhuo Shijie tarafından paylaşılan bilgilere göre cihaz, 230 mm odak uzaklığına denk gelen 10x doğal optik zoom sunuyor. Bu sistem, görüntü kalitesini koruyarak 460 mm seviyesine yani yaklaşık 20x’e kadar optik kalitede yakınlaştırma yapabiliyor. Geleneksel dijital zoom çözümlerine kıyasla bu yaklaşım, detay kaybını minimize ederek daha keskin sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.
Kamera donanımında kullanılan 50 megapiksel çözünürlüklü Samsung JNL sensör, bu sistemin merkezinde yer alıyor. f/3.5 diyafram açıklığına sahip olan bu sensör, düşük ışık koşullarında daha fazla ışık toplayarak görüntü kalitesini artırmayı hedefliyor. Bunun yanında gimbal seviyesinde optik görüntü sabitleme sistemi, özellikle yüksek zoom seviyelerinde ortaya çıkan titreşim sorunlarını azaltmayı amaçlıyor.
Oppo'nun paylaştığı örnek fotoğraflar da bu teknolojik yaklaşımı destekler nitelikte. Şirket, Find X9 Ultra ile çekilen 10x zoom görüntüsünü, başka bir akıllı telefonda kullanılan tele dönüştürücü ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırdı. Bu karşılaştırma, yerleşik optik çözümlerin harici aksesuar tabanlı yöntemlere kıyasla daha tutarlı ve kaliteli sonuçlar sunduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, özellikle profesyonel seviyede mobil fotoğrafçılık hedefleyen kullanıcılar için önemli bir tercih sebebi olabilir.
