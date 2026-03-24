Oppo Find X9 Ultra, 10x periskop kamera ile Nisan’da geliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında üst segment rekabeti kızışırken Oppo tarafından geliştirilen Oppo Find X9 Ultra modeliyle ilgili kritik detaylar netleşti. Şirket, cihazın 10x optik zoom sunan periskop telefoto kameraya sahip olacağını resmi olarak doğruladı. Aynı zamanda modelin Nisan ayında tanıtılacağı ve küresel lansmanın 20 Nisan tarihinde gerçekleşeceği bilgisi de ortaya çıktı. Satışların ise Mayıs ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Bu gelişmeler, özellikle mobil fotoğrafçılık alanında yeni bir rekabet dalgasının kapıda olduğuna işaret ediyor.

Yeni 10x periskop kamera sistemi nasıl çalışıyor?

Oppo Find X9 Ultra’nın en dikkat çeken bileşeni, Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen gelişmiş telefoto kamera sistemi. Şirketin ürün yöneticisi Zhuo Shijie tarafından paylaşılan bilgilere göre cihaz, 230 mm odak uzaklığına denk gelen 10x doğal optik zoom sunuyor. Bu sistem, görüntü kalitesini koruyarak 460 mm seviyesine yani yaklaşık 20x’e kadar optik kalitede yakınlaştırma yapabiliyor. Geleneksel dijital zoom çözümlerine kıyasla bu yaklaşım, detay kaybını minimize ederek daha keskin sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Kamera donanımında kullanılan 50 megapiksel çözünürlüklü Samsung JNL sensör, bu sistemin merkezinde yer alıyor. f/3.5 diyafram açıklığına sahip olan bu sensör, düşük ışık koşullarında daha fazla ışık toplayarak görüntü kalitesini artırmayı hedefliyor. Bunun yanında gimbal seviyesinde optik görüntü sabitleme sistemi, özellikle yüksek zoom seviyelerinde ortaya çıkan titreşim sorunlarını azaltmayı amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Find X9 Ultra’daki yenilikler yalnızca sensörle sınırlı değil. Oppo, klasik L şeklindeki periskop tasarımını yeniden ele alarak optik yolu 41 mm’den 29 mm’ye düşüren beş yansımalı prizma yapısını tercih ediyor. Bu değişim, hem cihazın iç tasarımında daha verimli bir alan kullanımı sağlıyor hem de ışığın sensöre ulaşma sürecinde kayıpları azaltarak daha net görüntüler elde edilmesine katkıda bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Şirket ayrıca üçlü aktif optik kalibrasyon sistemiyle lens hizalamasını sürekli optimize eden bir yapı kullanıyor. Bu teknoloji, özellikle farklı zoom seviyeleri arasında geçiş yapılırken oluşabilecek görüntü sapmalarını minimize etmeyi hedefliyor. Buna ek olarak prizma üzerine uygulanan özel ND kaplama, ışık kontrolünü daha hassas hale getirerek aşırı pozlama riskini azaltıyor.

Oppo’nun paylaştığı örnek fotoğraflar da bu teknolojik yaklaşımı destekler nitelikte. Şirket, Find X9 Ultra ile çekilen 10x zoom görüntüsünü, başka bir akıllı telefonda kullanılan tele dönüştürücü ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırdı. Bu karşılaştırma, yerleşik optik çözümlerin harici aksesuar tabanlı yöntemlere kıyasla daha tutarlı ve kaliteli sonuçlar sunduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, özellikle profesyonel seviyede mobil fotoğrafçılık hedefleyen kullanıcılar için önemli bir tercih sebebi olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo Find X9 Ultra, 10x periskop kamera ile Nisan’da geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: