    Oppo Find X9 Ultra, Galaxy S26 Ultra ile aynı kamerayla gelebilir

    Oppo Find X9 Ultra, Galaxy S26 Ultra ile aynı 200 MP ana kamera sensörünü kullanabilir. İki amiral gemisi, kamera performansında doğrudan rekabet edecek. İşte detaylar:

    Oppo Find X9 Ultra, Galaxy S26 Ultra ile aynı kamerayla gelebilir
    Oppo’nun yakında tanıtılması beklenen amiral gemisi Find X9 Ultra, güçlü donanımı kadar kamera özellikleriyle de teknoloji gündeminde yer alıyor. Daha önce cihazın 200 MP çözünürlüğe sahip yeni bir ana kamerayla geleceği konuşuluyordu. Son gelen bilgiler ise bu söylentileri doğrular nitelikte.

    Oppo Find X9 Ultra’nın lansmanı beklenden erken gerçekleşebilir

    Tipster Digital Chat Station, Oppo Find X9 Ultra’da kullanılacak sensörün detaylarını paylaştı. Paylaşımda kameranın Sony tarafından geliştirildiği ve 1/1.1 inçlik boyuta sahip olduğu belirtiliyor. Bu değer, tam olarak 1 inç olmasa da oldukça yakın bir ölçü olarak dikkat çekiyor. Böyle bir sensör, düşük ışık performansını artırırken daha yüksek detay ve dinamik aralık sunma potansiyeline sahip.

    Find X9 Ultra’nın çıkış tarihi de merak edilen konular arasında. Selefi geçtiğimiz yıl 10 Nisan’da tanıtılmıştı. Bu kez daha erken bir lansman yapılabileceği konuşuluyor. Çin Yeni Yılı’nın 17 Şubat’ta kutlanacak olması nedeniyle cihazın Mart ayında duyurulması güçlü bir ihtimal. Böylece Oppo, yeni amiral gemisini yılın ilk çeyreğinde kullanıcılarla buluşturmuş olacak. 

