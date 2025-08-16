Oppo Find X9 Ultra, Galaxy S26 Ultra ile aynı kamerayla gelebilir

Oppo Find X9 Ultra’nın lansmanı beklenden erken gerçekleşebilir
Tipster Digital Chat Station, Oppo Find X9 Ultra’da kullanılacak sensörün detaylarını paylaştı. Paylaşımda kameranın Sony tarafından geliştirildiği ve 1/1.1 inçlik boyuta sahip olduğu belirtiliyor. Bu değer, tam olarak 1 inç olmasa da oldukça yakın bir ölçü olarak dikkat çekiyor. Böyle bir sensör, düşük ışık performansını artırırken daha yüksek detay ve dinamik aralık sunma potansiyeline sahip.
Find X9 Ultra’nın çıkış tarihi de merak edilen konular arasında. Selefi geçtiğimiz yıl 10 Nisan’da tanıtılmıştı. Bu kez daha erken bir lansman yapılabileceği konuşuluyor. Çin Yeni Yılı’nın 17 Şubat’ta kutlanacak olması nedeniyle cihazın Mart ayında duyurulması güçlü bir ihtimal. Böylece Oppo, yeni amiral gemisini yılın ilk çeyreğinde kullanıcılarla buluşturmuş olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
böyle hep 50 ile mi gidilecek