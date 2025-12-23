Giriş
    Oppo Find X9 Ultra kameralarıyla rakipsiz olacak: Çift 200 MP kamera ve 10x optik zum

    Oppo Find X9 Ultra, 50 MP çözünürlüğünde 10x periskop telefoto kamerayla gelebilir. Telefonun ayrıca 200 MP çözünürlükte ana kameraya ve ayrı bir telefoto kameraya sahip olacağı belirtiliyor.

    Oppo Find X9 Ultra kamera yetenekleriyle rakipsiz olacak Tam Boyutta Gör
    2023’te çıkan Samsung Galaxy S23 Ultra’dan bu yana akıllı telefonlarda gerçek anlamda bir 10x optik telefoto kamera görmedik. Ancak yeni bir sızıntı, Oppo'nın yeni amiral gemisi modeline bu özelliği getirebileceğini, hatta daha da ileri taşıyabileceğini gösteriyor.

    Oppo Find X9 Ultra kameralarıyla iddialı geliyor

    Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın Weibo’da paylaştığı bilgilere göre Oppo Find X9 Ultra, 50 MP çözünürlüğünde 10x periskop telefoto kamerayla gelecek. Bu kameranın 230 mm (yaklaşık 10x) doğal optik zum sunduğu, ayrıca 20x yüksek kaliteli zum (460 mm) sağlayabildiği belirtiliyor. Buradaki 20x zum muhtemelen 50 MP sensörün merkezinden kırpılarak elde edilecek.

    Ancak dikkat çeken detaylar bununla sınırlı değil. Kaynağa göre, Find X9 Ultra’da ayrıca 200 MP çözünürlükte büyük bir ana kamera ve 200 MP’lik bir orta seviye telefoto kamera (muhtemelen 3x–4x aralığında) yer alacak. Sızıntıya göre bu 200 MP telefoto sensör, kendi sınıfında en iyi ışık toplama performanslarından birine sahip olabilir. Ana kameranın ise ışık alma kapasitesi açısından 1 inç sensörleri bile geride bırakabileceği ifade ediliyor.

    Kaynak ayrıca Oppo’nun, piyasadaki en küçük 200 MP sensör olan Samsung ISOCELL HP5’i kullanmadığını vurguluyor. Daha önceki söylentiler, Oppo’nun bu modelde Sony LYT-901 200 MP sensörünü tercih edebileceğine işaret etmişti.

    Tüm bu bilgiler doğru çıkarsa, Oppo Find X9 Ultra, piyasaya çıktığında 2026’nın en iddialı kamera telefonlarından biri olmaya aday olabilir. Önceki Oppo Ultra modelleri genellikle Çin’e özel kalmıştı, ancak son sızıntılar bu modelin küresel pazarda da satışa sunulabileceğini gösteriyor.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/ultra-phone-10x-camera-200mp-3627039/ https://weibo.com/6048569942/Qjy92eLsD
