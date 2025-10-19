Giriş
    Oppo Find X9s kompakt boyutlarına rağmen dev pille gelecek

    Oppo Find X9 serinin bir sonraki üyesi Find X9s hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Kompakt boyutlara sahip olması beklenen telefon, 7.000 mAh kapasiteli dev bir batarya ile gelecek.

    Oppo Find X9s kompakt boyutlarına rağmen dev pille gelecek Tam Boyutta Gör
    Oppo geçtiğimiz Find X9 ve Find X9 Pro modellerini tanıttı. Bugün ise Çin’den gelen yeni bir söylenti, serinin bir sonraki üyesi Find X9s hakkında bazı detayları ortaya çıkardı.

    Oppo Find X8s beklenen özellikler

    Oppo Find X8s, geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sürülmüştü; bu nedenle Find X9s’in de benzer bir takvimde, yani 2026 bahar aylarında tanıtılması bekleniyor. Cihazın kompakt bir amiral gemisi olması bekleniyor. Find X8s’in 6,32 inçlik ekranı göz önüne alındığında, X9s’in de buna yakın bir boyuta sahip olması muhtemel.

    Küçük boyutlarına rağmen Find X9s’in 7.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile geleceği belirtiliyor. Bu da, selefinin 5.700 mAh’lık pilinden belirgin bir artış anlamına geliyor.

    Find X8s modelinde MediaTek’in Dimensity 9400+ yongası kullanılmıştı; dolayısıyla MediaTek yeni bir Dimensity 9500+ tanıtırsa, X9s’te de bu işlemcinin yer alması bekleniyor.

    Cihazın Find X9 Ultra modeliyle birlikte tanıtılacağı ve önceki yıllarda olduğu gibi muhtemelen bir Find X9s+ versiyonunun da eşlik edeceği tahmin ediliyor. Tasarım açısından ise Find X9s’in, Find X9’un çizgilerini büyük ölçüde koruyacağı, dolayısıyla görünümde köklü bir değişiklik beklenmemesi gerektiği belirtiliyor.

