Oppo, katlanabilir olmayan geniş ekranlı bir akıllı telefon hazırlıyor

Sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station’a göre “Reno X” olarak adlandırılan bir mühendislik prototipi test ediliyor. Bu model, klasik akıllı telefonlardan biraz farklı bir yapıya sahip.

İddialara göre cihaz, 6.39 inç düz bir ekranla gelecek ve en-boy oranı 16:10 seviyesinde olacak. Bu da günümüzde 19,5:9 veya 20:9 ekranlı uzun ve dar telefonlara kıyasla daha geniş bir ekran anlamına geliyor. Amaç, katlanabilir cihaz hissini menteşe olmadan sunmak gibi görünüyor.

Donanım tarafında ise prototipin Dimensity 9 serisi üst düzey bir işlemciyle çalıştığı ve yaklaşık 7.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğu belirtiliyor. Kamera özellikleri arasında 50 megapiksel ana sensör ve periskop telefoto lens içeren üçlü kamera sistemi yer alıyor.

Çıkış tarihi konusunda ise cihazın Reno 16 serisiyle değil, Oppo’nun yıllık amiral gemisi serisiyle birlikte tanıtılmasının planlandığı belirtiliyor. Bu da muhtemelen Find X10 serisiyle aynı dönemi işaret ediyor.

Öte yandan, sızıntı kaynağı cihazın nihai özelliklerinin henüz kesinleşmediğini ve geliştirme sürecinde değişikliklerin olabileceğini de özellikle vurguluyor.