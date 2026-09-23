Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo mini yapay zekâ yardımcınızı sunar: Heart Ball

    Oppo Heart Ball gün boyunca davranışlarınızı ve kararlarınızı takip ederek günlük planlarınızda tavsiyeler vererek riskler konusunda uyarılara bulunuyor.        

    Oppo Heart Ball Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesi karşımıza ilginç projeler çıkarıyor. Honor Robot Phone konseptinden sonra Oppo Heart Ball sizi sürekli dinleyen yeni bir yapay zekâ konsepti olarak tasarlanmış.

    Oppo Heart Ball özellikleri ve fiyatı

    Oppo Heart Ball günlük kıyafetinize tutturabileceğiniz minik bir aksesuar. Donanım asistanı olarak tanımlayabileceğimiz Heart Ball, Color OS 17 işletim sistemine entegre çalışıyor. 9.8 gram ağırlığındaki cihaz tek şarjda 24 saate kadar çalışabiliyor.

    Mikrofonu 5 metreden sesleri alabilen cihaz günlük rutinlerinizi takip ediyor. Geçmiş kararlarını inceliyor, çıktılarını analiz ediyor ve günlük görevlerinde bunu temel alarak tavsiyelerde bulunuyor ya da riskler konusunda sizi uyarıyor.

    VAD ses algılama ve bellek içi işlem mimarisi barındıran cihaz belirli algoritmaları kendi içerisinde işlettikten sonra büyük yükleri bağlı olduğu cihazın işlemcisi ve PersonaX Memory Symbiosis Engine motoru ile O-Mind biyonik davranışsal derin düşünme algoritmalarına yüklüyor.

    Oppo’nun çok güvenli bulut bilişim ağına da başvuran mimari daha sonra kullanıcıya çıktılar veriyor. Sürekli geliştiği için de kullanıcısını daha iyi tanıyabiliyor. Oppo yapay zekâ araçlar bütünün geliştiricilere de açmış durumda ve yeni tecrübeler geliştirilebiliyor. Oppo Heart Ball cihazı 75$ olarak ilk etapta Çin’de pilot kullanıma sunulmuş durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    next iptv endüstri mühendisliği mi elektrik elektronik mühendisliği mi 0216 numara nereye ait avrupa'nın en büyük aqua parkı tampon boyama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15
    Asus TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum