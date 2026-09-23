Oppo mini yapay zekâ yardımcınızı sunar: Heart Ball

Oppo Heart Ball özellikleri ve fiyatı
Oppo Heart Ball günlük kıyafetinize tutturabileceğiniz minik bir aksesuar. Donanım asistanı olarak tanımlayabileceğimiz Heart Ball, Color OS 17 işletim sistemine entegre çalışıyor. 9.8 gram ağırlığındaki cihaz tek şarjda 24 saate kadar çalışabiliyor.
Mikrofonu 5 metreden sesleri alabilen cihaz günlük rutinlerinizi takip ediyor. Geçmiş kararlarını inceliyor, çıktılarını analiz ediyor ve günlük görevlerinde bunu temel alarak tavsiyelerde bulunuyor ya da riskler konusunda sizi uyarıyor.
VAD ses algılama ve bellek içi işlem mimarisi barındıran cihaz belirli algoritmaları kendi içerisinde işlettikten sonra büyük yükleri bağlı olduğu cihazın işlemcisi ve PersonaX Memory Symbiosis Engine motoru ile O-Mind biyonik davranışsal derin düşünme algoritmalarına yüklüyor.
Oppo’nun çok güvenli bulut bilişim ağına da başvuran mimari daha sonra kullanıcıya çıktılar veriyor. Sürekli geliştiği için de kullanıcısını daha iyi tanıyabiliyor. Oppo yapay zekâ araçlar bütünün geliştiricilere de açmış durumda ve yeni tecrübeler geliştirilebiliyor. Oppo Heart Ball cihazı 75$ olarak ilk etapta Çin’de pilot kullanıma sunulmuş durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: